2024-02-07 15:35:52 Emekli olduğunuzda kaç para alacaksınız? SGK hesaplama sistemini yeniden açtı! Tıkla, hemen hesapla
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamındaki milyonlarca çalışan ‘bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?’ sorusuna yanıt arıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu milyonların kafasındaki soru işaretini giderecek adımı attı. Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alacağını merak edenler için 4C, 4B, 4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama ekranı SGK’da erişime yeniden açıldı. Uygulamanın yeniden devreye alınması ile de sistemde yoğunluk oluştu. Emekli maaşı zammı sonrasında SGK tarafından emeklilerin yeni kök maaşları verileri sisteme yüklendi.