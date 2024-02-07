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Ekonomi
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Emekli olduğunuzda kaç para alacaksınız? SGK hesaplama sistemini yeniden açtı! Tıkla, hemen hesapla

2024-02-07 15:35:52
Emekli olduğunuzda kaç para alacaksınız? SGK hesaplama sistemini yeniden açtı! Tıkla, hemen hesapla

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamındaki milyonlarca çalışan ‘bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?’ sorusuna yanıt arıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu milyonların kafasındaki soru işaretini giderecek adımı attı. Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alacağını merak edenler için 4C, 4B, 4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama ekranı SGK’da erişime yeniden açıldı. Uygulamanın yeniden devreye alınması ile de sistemde yoğunluk oluştu. Emekli maaşı zammı sonrasında SGK tarafından emeklilerin yeni kök maaşları verileri sisteme yüklendi. 

#1
Foto - Emekli olduğunuzda kaç para alacaksınız? SGK hesaplama sistemini yeniden açtı! Tıkla, hemen hesapla

Yeni emekli olacaklar ya da ‘Emekli olunca ne kadar maaş alırım?’ diye merak edenler içinse Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından uygulamaya konan emekli maaşı hesaplama ekranı yeniden devreye alındı. İşte SGK 4A emekli aylığı hesaplama ekranı ve haberin detayları…

#2
Foto - Emekli olduğunuzda kaç para alacaksınız? SGK hesaplama sistemini yeniden açtı! Tıkla, hemen hesapla

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

#3
Foto - Emekli olduğunuzda kaç para alacaksınız? SGK hesaplama sistemini yeniden açtı! Tıkla, hemen hesapla

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, emekli olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını kolayca hesaplayabiliyor.

#4
Foto - Emekli olduğunuzda kaç para alacaksınız? SGK hesaplama sistemini yeniden açtı! Tıkla, hemen hesapla

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor; • T.C Kimlik numarası, • SSK Sicil Numarası, • Baba adı, • Nüfus il, • Doğum tarihi bilgileri.

#5
Foto - Emekli olduğunuzda kaç para alacaksınız? SGK hesaplama sistemini yeniden açtı! Tıkla, hemen hesapla

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor. 2024 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama bugün itibarıyla açıldı.

#6
Foto - Emekli olduğunuzda kaç para alacaksınız? SGK hesaplama sistemini yeniden açtı! Tıkla, hemen hesapla

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

#7
Foto - Emekli olduğunuzda kaç para alacaksınız? SGK hesaplama sistemini yeniden açtı! Tıkla, hemen hesapla

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor: • Doğum tarihi, • Cinsiyet, • 4A çalışma süresi • Başlangıç ve bitiş tarihi.

#8
Foto - Emekli olduğunuzda kaç para alacaksınız? SGK hesaplama sistemini yeniden açtı! Tıkla, hemen hesapla

Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

#9
Foto - Emekli olduğunuzda kaç para alacaksınız? SGK hesaplama sistemini yeniden açtı! Tıkla, hemen hesapla

SGK'nın sistemi devreye almasının ardından vatandaşlar ne kadar emekli maaşı alacağını öğrenmek için sitede yoğunluk oluşturdu. Bu nedenle zaman zaman yavaşlık yaşandı.

#10
Foto - Emekli olduğunuzda kaç para alacaksınız? SGK hesaplama sistemini yeniden açtı! Tıkla, hemen hesapla

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