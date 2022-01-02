Emekli maaşı 2022 zammı son dakika! 2022 memur zammı | 2022 memur SGK, Bağkur emekli ne kadar?

2022 Emekli memur zammı ne kadar olacak son dakika SGK, Bağkur, memur emekli zammı 2022! Asgari ücret yüzde 50.5'lik artışla net 4 bin 250 TL oldu. Asgari ücrete yapılan güzel zammın ardından gözler memur ve emekliler için yapılacak zamlara çevrildi. Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ- Kur emeklileri asgari ücret zammı oranında ya da ona yakın bir zammı yapılması beklentisi içinde girerken, ayrıca seyyanen zam verilemesini de beklemekte. 2022 yılına girilmesiyle birlikte artık gözler aralık ayı enflasyonunda. 2022 Emekli memur zammı ne kadar olacak? 2022 emekli maaşı belli oldu mu? Emekli maaşı kaç para olacak? Soruları sıkça sorulmaya başlandı. Memur emeklileri 2022’de ne kadar maaş alacak? 2022 emekli zammı! Ocak ayında toplu sözleşmelerine enflasyon farkının da maaşlara yansıtılmasıyla birlikte memur emeklilerinin de alacağı tutar netlik kazanmış olacak. Milyonlarca memur emeklilerinin yeni yılda alacağı maaşlar ne kadar olacak? merak ediliyor. İşte, 2022 memur emeklisi maaş zammı oranları...