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Ekonomi
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Emekli maaşı 2022 zammı son dakika! 2022 memur zammı | 2022 memur SGK, Bağkur emekli ne kadar?

2022-01-02 10:25:09
Emekli maaşı 2022 zammı son dakika! 2022 memur zammı | 2022 memur SGK, Bağkur emekli ne kadar?

2022 Emekli zammı ne kadar olur? 2022 yılı memur zammı ne kadar? Emekli maaş zammı ne kadar? Emekli memurlara ne kadar zam geldi? soruları aylardır hem memur hem de emekliler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Memur ve memur emeklisi, temmuzda yüzde 3 toplu sözleşme zammı artı yüzde 5.45 enflasyon farkı almıştı. Memur ve emeklilerin şimdi de ocak ayından itibaren enflasyon farkı zammını almaya hazırlanıyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret haberinin ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. 2022 Emekli memur zammı ne kadar olacak? 2022 emekli maaşı belli oldu mu? Emekli maaşı kaç para? soruları gündemden düşmeyen sorular oldu. İşte 2022 Emekli memur zammı ne kadar olacak? 2022 emekli maaşı belli oldu mu? Emekli maaşı kaç para? sorarının cevabı.

#1
Foto - 2022 Emekli memur zammı ne kadar olacak son dakika SGK, Bağkur, memur emekli zammı 2022! Asgari ücret yüzde 50.5'lik artışla net 4 bin 250 TL oldu. Asgari ücrete yapılan güzel zammın ardından gözler memur ve emekliler için yapılacak zamlara çevrildi. Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ- Kur emeklileri asgari ücret zammı oranında ya da ona yakın bir zammı yapılması beklentisi içinde girerken, ayrıca seyyanen zam verilemesini de beklemekte. 2022 yılına girilmesiyle birlikte artık gözler aralık ayı enflasyonunda. 2022 Emekli memur zammı ne kadar olacak? 2022 emekli maaşı belli oldu mu? Emekli maaşı kaç para olacak? Soruları sıkça sorulmaya başlandı. Memur emeklileri 2022’de ne kadar maaş alacak? 2022 emekli zammı! Ocak ayında toplu sözleşmelerine enflasyon farkının da maaşlara yansıtılmasıyla birlikte memur emeklilerinin de alacağı tutar netlik kazanmış olacak. Milyonlarca memur emeklilerinin yeni yılda alacağı maaşlar ne kadar olacak? merak ediliyor. İşte, 2022 memur emeklisi maaş zammı oranları...

2022 Emekli memur zammı ne kadar olacak son dakika SGK, Bağkur, memur emekli zammı 2022! Asgari ücret yüzde 50.5'lik artışla net 4 bin 250 TL oldu. Asgari ücrete yapılan güzel zammın ardından gözler memur ve emekliler için yapılacak zamlara çevrildi. Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ- Kur emeklileri asgari ücret zammı oranında ya da ona yakın bir zammı yapılması beklentisi içinde girerken, ayrıca seyyanen zam verilemesini de beklemekte. 2022 yılına girilmesiyle birlikte artık gözler aralık ayı enflasyonunda. 2022 Emekli memur zammı ne kadar olacak? 2022 emekli maaşı belli oldu mu? Emekli maaşı kaç para olacak? Soruları sıkça sorulmaya başlandı. Memur emeklileri 2022’de ne kadar maaş alacak? 2022 emekli zammı! Ocak ayında toplu sözleşmelerine enflasyon farkının da maaşlara yansıtılmasıyla birlikte memur emeklilerinin de alacağı tutar netlik kazanmış olacak. Milyonlarca memur emeklilerinin yeni yılda alacağı maaşlar ne kadar olacak? merak ediliyor. İşte, 2022 memur emeklisi maaş zammı oranları...

#2
Foto - Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5’lik zammın ardından sırada memur ve emekliler var. Ocak itibarıyla bu kesimin maaşında hatırı sayılır artışlar olması bekleniyor. Açıklamalar da o yöndeydi. 3 Ocak’ta, aralık enflasyonu açıklanacak ve dolayısıyla 2021’in ikinci 6 aylık enflasyonu da netleşmiş olacak. Böylece memur ve emeklinin alacağı en düşük zam oranı ortaya çıkmış olacak.

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5’lik zammın ardından sırada memur ve emekliler var. Ocak itibarıyla bu kesimin maaşında hatırı sayılır artışlar olması bekleniyor. Açıklamalar da o yöndeydi. 3 Ocak’ta, aralık enflasyonu açıklanacak ve dolayısıyla 2021’in ikinci 6 aylık enflasyonu da netleşmiş olacak. Böylece memur ve emeklinin alacağı en düşük zam oranı ortaya çıkmış olacak.

#3
Foto - Enflasyon farkının dışında ek zam beklentisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yarın memur ve emekliye yapılacak ek zammı açıklaması bekleniyor. Böylece memur ve emeklinin zamlı maaşları da belli olacak. Memur ve memur emeklisi, temmuzda yüzde 3 toplu sözleşme zammı artı yüzde 5.45 enflasyon farkı almıştı. Şimdi son 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkarsa yüzde 12 fark alacak. Bu farka bir de 1 Ocak itibarıyla geçerli yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklenecek yani ek zam hariç yüzde 17 olacak. Enflasyon daha yüksek çıkarsa bu zam yüzde 20’ye dayanacak. Memur kesimine seyyanen artış veya temmuzdaki yüzde 7’lik zammın öne çekilmesi gibi seçenekler de konuşuluyor.

Enflasyon farkının dışında ek zam beklentisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yarın memur ve emekliye yapılacak ek zammı açıklaması bekleniyor. Böylece memur ve emeklinin zamlı maaşları da belli olacak. Memur ve memur emeklisi, temmuzda yüzde 3 toplu sözleşme zammı artı yüzde 5.45 enflasyon farkı almıştı. Şimdi son 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkarsa yüzde 12 fark alacak. Bu farka bir de 1 Ocak itibarıyla geçerli yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklenecek yani ek zam hariç yüzde 17 olacak. Enflasyon daha yüksek çıkarsa bu zam yüzde 20’ye dayanacak. Memur kesimine seyyanen artış veya temmuzdaki yüzde 7’lik zammın öne çekilmesi gibi seçenekler de konuşuluyor.

#4
Foto - Birbiri ardına yağan zamlar karşısında çaresiz kalan milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul'da perakende fiyatların aralık ayında yüzde 9.65 arttığını hesaplamıştı. İstanbul'daki artış Türkiye genelindeki fiyat artışıyla büyük ölçüde örtüşüyor. Ekonomistlerin tahminleri de aralıkta TÜFE'nin ortalama yüzde 9'lar civarında artacağı yönünde oluştu. TÜFE'nin Aralık ayında yüzde 9 artması halinde 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık TÜFE yüzde 20.42'ye, yıllık enflasyon da yüzde 30.59'a çıkacak.

Birbiri ardına yağan zamlar karşısında çaresiz kalan milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul'da perakende fiyatların aralık ayında yüzde 9.65 arttığını hesaplamıştı. İstanbul'daki artış Türkiye genelindeki fiyat artışıyla büyük ölçüde örtüşüyor. Ekonomistlerin tahminleri de aralıkta TÜFE'nin ortalama yüzde 9'lar civarında artacağı yönünde oluştu. TÜFE'nin Aralık ayında yüzde 9 artması halinde 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık TÜFE yüzde 20.42'ye, yıllık enflasyon da yüzde 30.59'a çıkacak.

#5
Foto - Bu durumda eski SSK'lı ve Bağ-Kurlu işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 20.42 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 627 liradan bin 959 liraya çıkacak. TÜFE'nin Aralık'ta yüzde 9 artması durumunda en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 167 liradan 3 bin 877 liraya yükselecek.

Bu durumda eski SSK'lı ve Bağ-Kurlu işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 20.42 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 627 liradan bin 959 liraya çıkacak. TÜFE'nin Aralık'ta yüzde 9 artması durumunda en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 167 liradan 3 bin 877 liraya yükselecek.

#6
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#7
Foto - En düşük esnaf emeklisi aylığı ne kadar 2022? En düşük bin 764 lira olan esnaf emeklisi aylığı ise bin 764 liradan 2 bin 124 liraya çıkacak. En düşük çiftçi emeklisi maaşı ise bin 664 liradan 2 bin 4 liraya çıkacak. Memur ve memur emeklileri geçtiğimiz 6 ayda yüzde 3 zam almışlardı. Aralık enflasyonu yüzde 9 gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin yüzde 17.42 oranında enflasyon farkı alacağı oluşacak. Ayrıca yüzde 5 de normal sendika zammı verilecek. Toplam zam yüzde 22.42 olacak.

En düşük esnaf emeklisi aylığı ne kadar 2022? En düşük bin 764 lira olan esnaf emeklisi aylığı ise bin 764 liradan 2 bin 124 liraya çıkacak. En düşük çiftçi emeklisi maaşı ise bin 664 liradan 2 bin 4 liraya çıkacak. Memur ve memur emeklileri geçtiğimiz 6 ayda yüzde 3 zam almışlardı. Aralık enflasyonu yüzde 9 gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin yüzde 17.42 oranında enflasyon farkı alacağı oluşacak. Ayrıca yüzde 5 de normal sendika zammı verilecek. Toplam zam yüzde 22.42 olacak.

#8
Foto - Enflasyon beklendiği gibi Aralık'ta yüzde 9 çıkarsa en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 440 liraya yükselecek. 4 bin 118 lira maaş alan bekçilerin maaşı 5 bin 123 liraya çıkacak. 4 bin 817 lira maaş alan imamların maaşları 5 bin 897 liraya yükselecek. 5 bin 59 lira maaşalan hemşirelerin maaşı 6 bin 478 liraya yükselecek. 5 bin 292 lira maaş alan hemşirelerin maaşı 6 bin 478 liraya yükselecek. 5 bin 689 lira olan öğretmen maaşı 6 bin 964 liraya yükselecek.

Enflasyon beklendiği gibi Aralık'ta yüzde 9 çıkarsa en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 440 liraya yükselecek. 4 bin 118 lira maaş alan bekçilerin maaşı 5 bin 123 liraya çıkacak. 4 bin 817 lira maaş alan imamların maaşları 5 bin 897 liraya yükselecek. 5 bin 59 lira maaşalan hemşirelerin maaşı 6 bin 478 liraya yükselecek. 5 bin 292 lira maaş alan hemşirelerin maaşı 6 bin 478 liraya yükselecek. 5 bin 689 lira olan öğretmen maaşı 6 bin 964 liraya yükselecek.

#9
Foto - 7 bin 670 lira alan başkomiserin maaşı 9 bin 389 liraya yükselecek. 15 bin 400 lira maaş alan bir genel müdürün maaşı 18 bin 852 liraya yükselecek. Yaklaşık yüzde 17.42 olacak enflasyon farkı geçmiş dönem enflasyon kaybının telafisi olduğu için memur ve memur emeklilerinin maaşına aslında ocakta sadece yüzde 5 zam yapılmış olacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise enflasyon kaybı dışında reel zam alamayacak.

7 bin 670 lira alan başkomiserin maaşı 9 bin 389 liraya yükselecek. 15 bin 400 lira maaş alan bir genel müdürün maaşı 18 bin 852 liraya yükselecek. Yaklaşık yüzde 17.42 olacak enflasyon farkı geçmiş dönem enflasyon kaybının telafisi olduğu için memur ve memur emeklilerinin maaşına aslında ocakta sadece yüzde 5 zam yapılmış olacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise enflasyon kaybı dışında reel zam alamayacak.

#10
Foto - Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, memurlara yapılacak zam oranına ilişkin

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, memurlara yapılacak zam oranına ilişkin "Kamu görevlilerinin maaşlarına 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 7 olmak üzere yıllık bazda yüzde 12 + enflasyon farkı kadar zam yapılacak. 2023 yılı için ilk 6 ay yüzde 8, ikinci altı yüzde 6, yıllık bazda ise yüzde 14 + enflasyon farkı verilecek. Bu artışlardan memur emeklileri de aynı oranlarda faydalanacak. Oranı netleşmemekle beraber, bir refah payı artışı için de görüşmeler sürüyor. Sendika üyesi kamu görevlilerine verilen toplu sözleşme ikramiyesi de 135 liradan 400 liraya çıkarılacak" dedi.

#11
Foto - Emekli zammına ilişkin olarak Şahin şöyle dedi:

Emekli zammına ilişkin olarak Şahin şöyle dedi: "Ve SSK, Bağ-Kur emeklileri... Bu gruptaki emekliler Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kez zam alıyor. Zam oranları bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2021’in ilk altı ayındaki enflasyona göre yüzde 12 civarında bir zam alması kesin görünüyor. 2022’nin 3 Ocak günü açıklanacak altı aylık enflasyona göre bu oranın daha da artması bekleniyor. Bu zamlar dışında maaşı 2.000 liraya kadar olan emeklilere ayrıca seyyanen 500 lira zam yapılacak"

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