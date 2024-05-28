Emekli askerlere maaş müjdesi!

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERE ARTIRIMLI ÜCRET Sözleşmeli erbaş ve erlere ödenmekte olan ücret özel durumlarda komando birlikleri için yüzde 9, gemi ve yüzer birliklerde yüzde 3 artırımlı ödeniyor. Yapılan düzenlemeyle Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere aylık ücretlerinin yüzde 5 artırımlı ödenmesi sağlanacak. UZMANLIĞA GEÇEN SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERE TEŞVİK Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’na göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar ve görev yapılan süreye göre değişen ödeme yapılıyor. TBMM gündemindeki yasa teklifi, sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa geçmelerini teşvik etmek amacıyla, uzman erbaş olanlara da söz konusu ödemenin yapılmasını öngörüyor. TSK’dan ayrılmadan toplu ödeme almış olacaklar. Ancak, bu şekilde uzman erbaş olanların sözleşmeli erbaş ve erlikte geçen süreleri emekli ikramiyesi, iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacak. ER VE ERBAŞLARIN FARK ÜCRETLERİ Er ve erbaşların ilave ücret olarak değerlendirilmeyen eşdeğer ilaç fark ücreti ve optik fark ücreti, tıbbi cihaz / malzeme için Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan tutarın üzerindeki fiyat farkları, SGK tarafından belli adet ve sürelerde karşılanan sağlık hizmetleri için oluşan fark ücretleri Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca karşılanacak. Terhislerinden sonra tedavileri devam eden erbaş ve erlerin tedavileri süresince yol ücretleri ve gündelikleri bağlı bulundukları kurumun bütçesinden karşılanacak. ASKERLİKTEN ERKEN AYRILANLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ARTIYOR Subay ve astsubaylar göreve başladıktan sonra fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemiyorlar. Mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar, kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak ödüyorlar. Yapılan değişiklik ile mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılanların ödeyecekleri tazminatlar artırılacak. Kendi isteği ile ayrılanlardan masrafların iki katı, disiplinsizlik nedeniyle ordudan atılanlardan ise masrafların dört katı tutarında tazminat alınacak. Fakültelerde veya yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerden disiplinsizlik nedeniyle askeri öğrencilikten çıkartılanlar, dört katı tutarında tazminat ödeyecekler. Askeri eğitim öğretim kurumları ile yurtiçinde ve yurtdışında fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenler birinci sınıfın temmuz ayının son gününe kadar okul masraflarını iki katı olarak; mezun olanlar ise subay veya astsubay olarak atanıncaya kadar geçecek süre içinde kendilerine yapılan masrafları ödemek suretiyle istifa edebilecekler. SEFERBERLİK TATBİKATINA KATILANLARA ÖDEME YAPILACAK Seferberlik tatbikatı ve ferdi seferberlik eğitimlerine katılan işçi, işsiz, işveren, esnaf ve serbest meslek mensubu kişilere mevcut mevzuata göre herhangi bir ödeme yapılmıyor. Yapılacak değişiklik ile bu kişilere ödeme yapılabilmesinin önü açılacak. Bu kişilere, silah altında bulundukları sürece muvazzaf emsallerini geçmemek üzere ödeme yapılacak.