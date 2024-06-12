Elon Musk tahtından oldu! Zirveyi rakibine bıraktı

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, dünyanın en zengini olan Jeff Bezos serveti şu anda 209 milyar dolar, Bernard Arnault’un ise 208 milyar dolar. Bu iki isim arasındaki fark sadece 1 milyar dolar. Geçen yıla göre, Bezos servetini 32,4 milyar dolar artırırken, Arnault sadece 1 milyar doların altında bir artış yaşadı.