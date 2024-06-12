2024-06-12 01:34:53 Elon Musk tahtından oldu! Zirveyi rakibine bıraktı
Tesla'nın sahibi Elon Musk, tahtını rakibine bıraktı. NVIDIA CEO'su ise sürpriz yaptı.
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Tesla'nın sahibi Elon Musk, tahtını rakibine bıraktı. NVIDIA CEO'su ise sürpriz yaptı.
Jeff Bezos, bir kez daha dünyanın en zengini unvanını kazandı. Amazon’un kurucusu, 2021’de CEO’luktan ayrılmadan önce de bu unvana sahipti. Ancak son dönemde Elon Musk ve Bernard Arnault arasında gidip gelen bir yarış söz konusuydu. 2024’ün başlarında Bezos, yeniden Elon Musk’ı geçerek zirveye yerleşti.
Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, dünyanın en zengini olan Jeff Bezos serveti şu anda 209 milyar dolar, Bernard Arnault’un ise 208 milyar dolar. Bu iki isim arasındaki fark sadece 1 milyar dolar. Geçen yıla göre, Bezos servetini 32,4 milyar dolar artırırken, Arnault sadece 1 milyar doların altında bir artış yaşadı.
Dünyanın en zengini Jeff Bezos ile liderliğe oynayan Elon Musk resmen eridi.
Musk, Tesla, SpaceX ve X (eski Twitter) gibi şirketlerin CEO’su olarak tanınıyor.
Ancak serveti son dönemde ciddi bir düşüş yaşadı. Tesla’nın hisseleri yıl başından bu yana yüzde 25,63 değer kaybetti ve Musk’ın serveti tam 28,7 milyar dolar azaldı.
Bu durum, Musk’ın listenin tepe noktalarından düşmesine neden oldu. Tesla’nın hisseleri düşmeye devam ederken, Amazon’un hisseleri yüzde 28,64 arttı. LVMH’nin hisseleri ise yüzde 3,61’lik bir artış gösterdi. İşte diğer bazı zengin isimler:
Mark Zuckerberg, servetini 50,5 milyar dolar artırarak dördüncü sırada yer alıyor. Bill Gates, 154 milyar dolarlık servetiyle altıncı sırada. NVIDIA CEO’su Jensen Huang, servetini 63 milyar dolar artırarak milyarderler listesinde 14. sıraya yükseldi.
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