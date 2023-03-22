Elmas gibi parlayan kaşık temizleme yöntemi! Metal, tahta kaşıklar temizliği: Bu basit tüyoları kimse bilmiyor

Kaşıklar ne kadar temizleseniz de belirli bir zaman sonra parlaklığını kaybeder. Bu yöntemi kullanarak kaşıkları ilk gün ki parlaklığına kavuşturabilirsiniz. Kesinlikle yapılışında kimyasal madde kullanılmıyor. Kaşıkları çizmeden ve kaşıklarınıza kimyasal eklemeden parıl parıl parlayan kaşık yapabilirsiniz. Kaşıklarınızı alın ve bir kabın içine su ile koyun.... Bu kolay temizlik yönteminin bütün püf noktaları ile yapılışını açıklıyoruz. İşte tertemiz ve pırıl pırıl görünen mutfak araçları için tüyolar! Sirke ve karbonat yöntemi... Herkese kolay gelsin.