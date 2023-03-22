  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Elmas gibi parlayan kaşık temizleme yöntemi! Metal, tahta kaşıklar temizliği: Bu basit tüyoları kimse bilmiyor

İlaçsız kan sulandırın! İşte o 3 süper besin: Enerji kaynağı! Sahur sofralarınızdan eksik etmeyin

Nvidia ve Google'dan yapay zeka ortaklığı

Plan yapılmalı yoksa yeraltı ve tüm canlıları etkiler, çok sinsi gelir! Profesörden bölge 'kuraklık' açıklaması

Soda ve ayranın 24 saat boyunca vücuda etkisi inanılmaz

Kızılay’ın ramazan seferberliği

İlk teravih namazı! Camiler doldu

Elma suyu ile kaliteli, doğal meyve suyu: Kabızlığı rahatlatıp sindirimi düzenliyor! Sonuçları muhteşem

Yaya geçidini kullanmayan genç kızlar ölümden döndü

Ramazan’da doğru, dengeli beslenme uyarısı: Bu gıdalardan 1 tane bile yerseniz bakın nasıl şifa oluyor!
Kadın - Aile
7
Elmas gibi parlayan kaşık temizleme yöntemi! Metal, tahta kaşıklar temizliği: Bu basit tüyoları kimse bilmiyor

2023-03-22 23:38:37
Elmas gibi parlayan kaşık temizleme yöntemi! Metal, tahta kaşıklar temizliği: Bu basit tüyoları kimse bilmiyor

Kaşıklar ne kadar temizleseniz de belirli bir zaman sonra parlaklığını kaybeder. Bu yöntemi kullanarak kaşıkları ilk gün ki parlaklığına kavuşturabilirsiniz. Kesinlikle yapılışında kimyasal madde kullanılmıyor. Kaşıkları çizmeden ve kaşıklarınıza kimyasal eklemeden parıl parıl parlayan kaşık yapabilirsiniz. Kaşıklarınızı alın ve bir kabın içine su ile koyun.... Bu kolay temizlik yönteminin bütün püf noktaları ile yapılışını açıklıyoruz. İşte tertemiz ve pırıl pırıl görünen mutfak araçları için tüyolar! Sirke ve karbonat yöntemi... Herkese kolay gelsin.

#1
Foto - Elmas gibi parlayan kaşık temizleme yöntemi! Metal, tahta kaşıklar temizliği: Bu basit tüyoları kimse bilmiyor

Çeyizliklere özenle koyulan ve ev hanımlarının gözü gibi baktığı çatal, bıçak ve çatal takımları kullanıldıkça yıpranır. Özellikle çatal ve kaşıkların üzerinde oluşan lekeler ev hanımlarının en büyük dertlerinden biridir. Misafir geldiğinde lekelenmiş çatal ve kaşıklar sofraya konulmaz. Ne kadar yıkasanız da o lekeler kalır ve asla gitmez. Bu büyük dertten kurtulmak istiyorsanız mutlaka bu yöntemi deneyin. Karbonatı kaşığınızın üzerine dökün ve harika sonuca tanık olun.

#2
Foto - Elmas gibi parlayan kaşık temizleme yöntemi! Metal, tahta kaşıklar temizliği: Bu basit tüyoları kimse bilmiyor

Elmas Gibi Parlayan Kaşık Temizleme Yöntemi Malzemeler; Biraz sirke- Yarım limon- 1 paket karbonat- Kararmış çatal kaşıklar için, en etkili yöntemlerin başında beyaz sirke gelir. 1 ölçek sirkeyi, 8 ölçek sıcak su ile karıştırın. Çatal, kaşık ve bıçakları bu suyun içerisinde 10 dakika bekletin. Ardından temiz bir bezle hemen durulayın ve kurulayın.

#3
Foto - Elmas gibi parlayan kaşık temizleme yöntemi! Metal, tahta kaşıklar temizliği: Bu basit tüyoları kimse bilmiyor

Tahta Kaşık Temizliği: Kirden Arındıran Kolay Yöntem; Sirke ve Karbonat Bir paket karbonatı tencere içine dökün. 2 yemek kaşığı sirke ilave edin. Tüm malzemelerin üzerini geçecek şekilde kaynar su ekleyin ve kaynamaya bırakın.

#4
Foto - Elmas gibi parlayan kaşık temizleme yöntemi! Metal, tahta kaşıklar temizliği: Bu basit tüyoları kimse bilmiyor

Yaklaşık 15 dakika kadar kaynadıktan sonra tahta kaşıkların içinde hapsolan kirlerin suya karıştığını görebilirsiniz.

#5
Foto - Elmas gibi parlayan kaşık temizleme yöntemi! Metal, tahta kaşıklar temizliği: Bu basit tüyoları kimse bilmiyor

Lekelenen veya kararan çatal, kaşık ve bıçaklarınızı temizlemenin ve parlatmanın diğer bir yolu da sirkeli su da bekletmek.

#6
Foto - Elmas gibi parlayan kaşık temizleme yöntemi! Metal, tahta kaşıklar temizliği: Bu basit tüyoları kimse bilmiyor

Bir kaba su ve bir miktar sirke ilave edin. Bir süre beklettikten sonra da güzelce yıkayıp durulayın. Bu şekilde, lekelerin ve kararmaların kaybolduğunu görebilirsiniz.

Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
Ekonomi

Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı

Ülker’den Reis'e ünlü markaların ABD’deki satışını yapan Vintage Food, ABD'li Ziyad Broters tarafından satın alındı.
Kirli pazarlık sonrası ortalık karıştı! İYİ Parti'de toplu istifalar yolda!
Siyaset

Kirli pazarlık sonrası ortalık karıştı! İYİ Parti'de toplu istifalar yolda!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde TBMM'de HDP ile pazarlık mas..
Hakan Bayrakçı CHP'yi titretecek sonuçları paylaştı
Gündem

Hakan Bayrakçı CHP'yi titretecek sonuçları paylaştı

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP'nin oylarını bölme potansiyeli olan Memleket Partisi'nin oy oranını açıkladı.
Fatih Erbakan'a çok büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu! Neye uğradığını şaşıracak
Gündem

Fatih Erbakan'a çok büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu! Neye uğradığını şaşıracak

Cumhur İttifakı'na katılmayıp seçimlere tek başına girme kararı Yeniden Refah Partisi, teşkilatlarında tepkiyle karşılandı. Orhangazi ilçe t..
Olay
Medya

Olay "Fatih Erbakan" iddiası! Kulağı delik o isim, "Bu söyleniyor" deyip duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı ile ittifak yapmamasına ilişkin olarak, "Erbakan’ın, 20..
Biberiye çayı nasıl yapılır Saraçoğlu? Bitki çayı deyip geçmeyin: Etkileri gerçekten şaşırtıcı! İşte tarif
Kadın - Aile

Biberiye çayı nasıl yapılır Saraçoğlu? Bitki çayı deyip geçmeyin: Etkileri gerçekten şaşırtıcı! İşte tarif

Bitki çayları oldukça faydaları. Ada çayı, yeşil çay, biberiye... İbrahim Saraçoğlu migren için biberiye çayı kürünü tavsiye ediyor. Biber..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23