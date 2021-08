Elma ile İnanılması Güç Tedavi Yöntemleri!

C Vitamininin Faydaları Elma tüketimi ile birlikte vücuda giren C Vitamini miktarı artar. C Vitamini ise ciltte bol miktarda bulunan bir protein olan kollajenin oluşumunda kullanılır. C Vitamini eksikliği ise düşük miktarda kollajen üretimine sebep olur ve bu da ciltteki yaraların tekrar açılmasına yol açabilir. Bir büyük elmada yaklaşık 10,3 miligram C Vitamini bulunur ve bu da kadınların günlük ihtiyacının %14’ünü erkeklerin ise %11’ini karşılar.