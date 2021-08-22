2021-08-22 09:01:50 Elma ile İnanılması Güç Tedavi Yöntemleri!
Özellikle kış aylarında bol bol yediğimiz elmanın hem vücut hem de cilt sağlığı için sayısız faydası vardır.
Özellikle kış aylarında bol bol yediğimiz elmanın hem vücut hem de cilt sağlığı için sayısız faydası vardır.
Cildi Parlatır ve Aydınlatır Elmanın cildinizi parlatma, aydınlatma ve pürüzsüzleştirme potansiyeli vardır. Bunun sebebi elmanın cildinizin pürüzsüz ve genç kalmasını sağlayacak kollajen bakımından zengin olmasıdır. Özellikle kırmızı elmayı yemek ise cildinize gül renkli bir parlaklık kazandıracaktır.
Cildi Nemlendirir Elma cildinizi nemlendirirken bir yandan da temizler. Bunun için tek yapmanız gereken bir dilim elma kesmek ve suyu bitine kadar yüzünüze uygulamaktır. Bu işlem ile hem vücudunuzdaki yağ üretimi dengelenecek hem de yüzünüz nem kazanacaktır.
Yaşlanma Karşıtı Etkileri Vardır Elma maskesi donuk ve kırışık cildinizi kaldırırken, düzenli elma tüketimi de ince çizgilerden ve kırışıklıklardan kurtulmanızı sağlar. Rendelenmiş bir elmayı yüzünüze sürün ve 10-20 dakika kadar yüzünüzde bekletin. Bu maske yüzünüzdeki kırışıklıklardan kurtulmanızı sağlarken, cildinizi iyileştirir ve temizler.
Güneş Işınlarına Karşı Koruma Sağlar Elmanın içerisinde güneş ışınlarına karşı ekstra koruma sağlayan savunma parçacıkları yer alır. Elma ile güneş yanıkları tedavi edilebilir ve bu yanıkların soyulması engellenebilir. Yanıklara karşı rendelemiş olduğunuz elma ile bir çay kaşığı gliserini karıştırın ve bu karışımı cildinize sürün. Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra soğuk su ile yıkayın.
Gözlerdeki Şişkinliklere İyi Gelir Gözleriniz altına koyacağınız elma dilimleri koyu renkli halkalara ve şişmiş gözlere iyi gelecektir. Alternatif olarak, 2 yemek kaşığı elma suyu ile rendelenmiş patatesi karıştırıp şişmiş gözlerinize uygulayın ve üzerini ılık bir kumaşla örtün. Yaklaşık 10-20 dakika bekletin ve ardından ılık su ile yıkayın.
Elma Çok İyi Bir Toniktir Elma ve elma suyu sirkesi cildinize gerginlik kazandırabilecek tonik özelliği görürler. Elma suyu sirkesi gözeneklerde birikmiş ve akneye yol açan yağın temizlenmesine yardımcı olur. Elma suyu ayrıca cildin PH seviyelerini dengeler ve böylece cildin kendi yağlarının aşırı üretimine de engel olur. Tek yapmanız gereken bir parça pamuğa elma suyu sirkesi dökmek ve yüzünüzü bununla silmektir. Elma suyu sirkesi tonikle aynı etkiyi yaratacak ve akneleri cildinizden uzak tutacaktır
Akne ve Leke Tedavisinde Kullanılabilir Yüzünüzde oluşan akne ve lekelerden kurtulmak için çeyrek bir elmayı ezin ve süt kreması ile karıştırın. Oluşan karışımı yüzünüze sürün ve 5-10 dakika beklettikten sonra durulayın. Elma aynı zamanda, serinletici etkisi sebebiyle, akne ve güneş yanıklarına karşı rahatlama da sağlar. Bunun için bir dilim elmayı 1 saat kadar buzdolabından bekletin ve çıkardıktan sonra güneş yanığı olan ya da akne eğilimli cildinize uygulayın.
Cilt Kanserini Önler Elmanın içerisinde az miktarda bulunan A Vitamini cilt gelişiminde önemli rol oynar ve böylece olgunlaşmamış cildi olgun ve fonksiyonel bir cilde dönüştürür. A Vitamini ayrıca cilt kanserine yakalanma riskini azaltır. Bir büyük elma günlük A Vitamini ihtiyacının kadınlarda %5 erkeklerde ise %4’ünü karşılar.
C Vitamininin Faydaları Elma tüketimi ile birlikte vücuda giren C Vitamini miktarı artar. C Vitamini ise ciltte bol miktarda bulunan bir protein olan kollajenin oluşumunda kullanılır. C Vitamini eksikliği ise düşük miktarda kollajen üretimine sebep olur ve bu da ciltteki yaraların tekrar açılmasına yol açabilir. Bir büyük elmada yaklaşık 10,3 miligram C Vitamini bulunur ve bu da kadınların günlük ihtiyacının %14’ünü erkeklerin ise %11’ini karşılar.
Elmanın Saça Faydaları Nelerdir? Elmanın cildinizin dostu olması ile beraber saçlarınız için de çok faydalı olduğu bilinmektedir. Peki, elmanın saçlarınıza ne gibi faydaları vardır?Tırnak ve Saçın Gelişimini DesteklerElmanın içerisinde saçlar ve tırnaklar için oldukça önemli olan biotin yer almaktadır. Özellikle saç dökülmesi ile mücadele eden kişilerin diyetlerine biotin eklemeleri tavsiye edilmektedir. Yapılan araştırmalara göre biotin saçın gelişimini desteklemekte, her bir tele güç ve kalınlık aşılamaktadır.
Daha Uzun ve Daha Sağlıklı Saçlara Sahip Olmanıza Yardımcı Olur Birçok kişinin hayali uzun ve parlak saçlara sahip olmaktır. Bu lezzetli meyve ise bu hayale ulaşılmasına yardımcı olur. Bunun sebebi ise elmanın içeriğinde procynidin B-2 bileşeninin olmasıdır. Bu bileşen saç gelişimini destekler, saçları kalınlaştırır ve erkeklerdeki kelliği önler.
Saç Kaybını Önler Elma, içeriğinde yer alan çözünür lifler, fenolik bileşenler, antioksidanlar ve vitaminler sayesinde saç kaybını önler. Günlük olarak tüketilen elma ayrıca saç dökülmesine de engel olur. Elmanın içerisinde yer alan antioksidanlar ise saç derisindeki dolaşımı hızlandırarak saçların gelişimini destekler. Kepek Tedavisine Destek Olur Saç dersine elma suyu uygulamanız saç derisinin dengesini korumasına yardımcı olarak kepek gibi saç derisi problemlerine karşı koruma sağlar. Tek yapmanız gereken duş sonunda saçınızı elma suyu ile yıkamaktır. Bu yöntem sayesinde saçınız kepekten arınacak ve daha fazla parlayacaktır.
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