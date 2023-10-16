Elli yılı aşkın geçmişe sahip! Yeni BMW 520d xDrive yetkili satıcılarda yerini aldı! 5 milyon 093 bin 800 TL başlıyor

Yeni nesil teknolojilerle desteklenerek geliştirilen BMW 5 Serisi'nin en çok tercih edilen dizel motor seçeneği, Yeni BMW 520d xDrive Sedan, Mild Hybrid versiyonuyla daha düşük yakıt tüketimi, daha az karbon salımı ve daha yüksek performansı bir arada sunuyor. Yeni BMW 520d xDrive Sedan’da kullanılan dört silindirli 2 litre hacmindeki dizel ünite, 197 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. İçten yanmalı dizel motora ek olarak görev yapan mild hybrid teknolojisinin destekçisi elektrikli ünite ise 11 beygir güç 25 Nm tork değeriyle dikkat çekiyor. BMW’nin 8 ileri Steptronic şanzımanıyla kombine edilen Mild Hybrid teknolojisine sahip dizel motor Yeni BMW 520d xDrive Sedan’ı 0'dan 100 km/s hıza 7.3 saniyede ulaştırıyor. WLTP verilerine göre otomobilin yakıt tüketimi ise 5.6 - 5.1 lt / 100 km olarak dikkat çekiyor.