2023-10-16 16:10:05 Elli yılı aşkın geçmişe sahip! Yeni BMW 520d xDrive yetkili satıcılarda yerini aldı! 5 milyon 093 bin 800 TL başlıyor
ONUR YILMAZ / OTO HAYAT Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin elli yılı aşkın geçmişe sahip business sedan segmentinin sekizinci nesli Yeni BMW 5 Serisi Sedan, Türkiye'ye ilk etapta içten yanmalı mild hybrid dizel motorlu versiyonuyla geliyor. Ön rezervasyon sürecine 5.093.800 TL fiyatla başlanan Yeni BMW 520d xDrive Sedan, Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’ndaki yerini aldı.