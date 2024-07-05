  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
4
Eliyle beslemek istediği ayının saldırısına uğradı

2024-07-05 10:40:21
Eliyle beslemek istediği ayının saldırısına uğradı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda yaşayan ayıları eliyle beslemek isteyen sosyal medya fenomeni, ayının saldırısına uğradı. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin dikkatini çeken Nemrut Kalderası, son günlerdeki ayı saldırılarıyla gündeme gelmeye başladı. Kalderayı ziyaret eden vatandaşların yiyecek verdiği ve elleriyle beslemeye çalıştığı boz ayılar, son günlerde sıkça görülmeye başlandı. Ziyaretçiler, fotoğraf çekmek için tehlikeyi göze alarak yanına kadar sokulduğu ayıların zaman zaman saldırılarına maruz kalıyor.

#1
Foto - Eliyle beslemek istediği ayının saldırısına uğradı

Daha öncesinde ziyaretçilere, araçlara ve son olarak da geçtiğimiz günlerde bir motosiklete saldıran ayıların son kurbanı bir sosyal medya fenomeni oldu. Tanıtım amaçlı videolar çekmek için Nemrut Kalderasını ziyaret eden sosyal medya fenomeni Servet Doğan, sık sık sosyal medyadan sevimli hallerini gördüğü ayıları canlı olarak görünce kendi eliyle beslemek istedi. Araç içerisinden ayıya ekmek veren Doğan, ikinci ekmeği uzatmak istediği sırada ayının saldırısına uğradı. Ayının saldırmak için manevra yaptığını gören Doğan, hızlı bir hareketle saldırıdan kıl payı kurtuldu. Yaşadığı olayı anlatan Doğan, kendisine ait sosyal medya hesabından Nemrut Kalderası ile ilgili tanıtım amaçlı videolar paylaşmak için arkadaşlarıyla birlikte 2 bin 250 rakım yükseklikteki kalderayı ziyaret ettiğini anlattı.

#2
Foto - Eliyle beslemek istediği ayının saldırısına uğradı

Ziyaret esnasında şans eseri kalderada yaşayan ayılardan biri ile karşılaştıklarını ifade eden Doğan, “Tanıtım videoları paylaşmak üzere bir süredir Bitlis'te bulunuyorum. Bitlis'in önemli detinasyonlarından biri olan Nemrut Krateri ve Kalderası da ziyaret edip paylaşmak istediğimiz yerlerden biriydi. Bu ziyaret esnasında daha önce sıkça sosyal medyadan görme imkanı bulduğumuz ayılardan biriyle canlı olarak karşılaştık. Yanımızda ekmek vardı, araçla yanına yaklaşarak ekmek vermeye başladık. İlk ekmeği afiyetle yedi. Ancak ikinci ekmekten de birkaç parça yedikten sonra, son kalan parçayı da uzatmak istediğim anda hiç beklemediğim bir anda saldırdı. Saldıracağını hissettiğim anda ani bir refleksle camdan araç içerisine doğru çekildim. Çok şükür saldırıdan kıl payı kurtuldum, bir sorun olmadı. Ancak bir konuda da uyarıda bulunmak istiyorum.

#3
Foto - Eliyle beslemek istediği ayının saldırısına uğradı

Her gün binlerce kişi kalderayı ziyaret edip, karşılaştığı bu ayıların yanına yaklaşarak beslemeye çalıştığını görüyoruz. Bu gerçekten çok tehlikeli bir durum. Kesinlikle ayılara çok yaklaşıldığında saldırgan hale gelebiliyorlar. Bu durumda istenmeyen olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bizler araç içerisinde olmamızdan dolayı belki saldırıyı ucuz atlattık ama başkaları bu kadar şanslı olmayabilir. Bu yüzden bu konuya dikkat edilmesini tavsiye ediyorum. Bu ayrıca bizim içinde bir tecrübe oldu. Yaşadığımız bu anlara ait görüntüleri gezginhocayollarda isimli sosyal medya hesabımızdan da paylaşarak ziyaretçilerin dikkatli olmalarını sağlayacağız. Tabi en önemlisi Nemrut Kalderası kesinlikle ziyaret etmeye değer bir yer” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doların çok büyük bir darbe yiyeceği tarih belli oldu! Türkiye de katılmak üzere
Ekonomi

Doların çok büyük bir darbe yiyeceği tarih belli oldu! Türkiye de katılmak üzere

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurduğu BRICS ülkeleri doları bitirmek ve ikame edilecek yeni bir para birimini çıkarma ..
Sosyal medyada yankı uyandırdı! Verilen cevaba dikkat! Çocuktan CHP'li annesine bomba İmamoğlu sorusu
Sosyal Medya

Sosyal medyada yankı uyandırdı! Verilen cevaba dikkat! Çocuktan CHP'li annesine bomba İmamoğlu sorusu

Küçük çocuğu Ekrem İmamoğlu'nu öven CHP'li annesine sorduğu soru sosyal medyada viral oldu.
Suriyeli kadına alçak teklif! Yıkım kararını kaldırmak için sapkın teklifte bulunan müdüre...
Yerel

Suriyeli kadına alçak teklif! Yıkım kararını kaldırmak için sapkın teklifte bulunan müdüre...

Antalya'da cinsel ilişki karşılığında iş yerinin yıkım kararını kaldırmaya yönelik Suriye uyruklu Faten E. adlı kadınla pazarlık görüntüleri..
FETÖ'nün aklını alan operasyon
Gündem

FETÖ'nün aklını alan operasyon

29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-20' operasyonlarında 108 şüpheli yakalandı. Ayrıca, operasyonlar kapsamında, çok miktarda döviz v..
Türkiye'de ve dünyada lüks markalarda skandal: Gerçek canınızı sıkacak! İşte ayrıntılar...
Aktüel

Türkiye'de ve dünyada lüks markalarda skandal: Gerçek canınızı sıkacak! İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin ve dünyanın tanınmış moda markalarından Dior ve Armani, etik dışı uygulamalarıyla moda gündemine bomba gibi düştü...
Efsane büyüyor! Bir bozkurt selamı daha! Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den de bozkurt selamı
Gündem

Efsane büyüyor! Bir bozkurt selamı daha! Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den de bozkurt selamı

Sırbistan’da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kilogramda şampiyon olan milli sporcumuz Alperen Berber, bozkurt işare..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23