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Teknoloji-Bilişim
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Elektrikli Tesla Semi tırları Avrupa yollarına çıkıyor!

2024-08-10 00:55:41
Elektrikli Tesla Semi tırları Avrupa yollarına çıkıyor!

Tesla Semi TIR Avrupa'da yollara çıkmak için hazırlanıyor.

#1
Foto - Elektrikli Tesla Semi tırları Avrupa yollarına çıkıyor!

Tesla, elektrikli taşımacılık alanında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Tesla Semi tırlarını Avrupa pazarına getirmek için hazırlıklar başladı.

#2
Foto - Elektrikli Tesla Semi tırları Avrupa yollarına çıkıyor!

Tesla Semi, ABD’de sınırlı bir müşteri kitlesi tarafından kullanılmaya başlandı bile ve nihayet sıra Avrupa’ya geldi. İşte detaylar…

#3
Foto - Elektrikli Tesla Semi tırları Avrupa yollarına çıkıyor!

Tesla’nın Semi geliştirme Amerika müdürü Graham Carroll, şirketin elektrikli tırları Avrupa’ya getirmek için gerekli adımları attığını açıkladı.

#4
Foto - Elektrikli Tesla Semi tırları Avrupa yollarına çıkıyor!

Şirket, şu anda Amsterdam veya Berlin’de görev alacak bir “Semi Kamyon EMEA İş Geliştirme Müdürü” arayışında. Yani işler ciddi bir şekilde masaya yatırılmış durumda.

#5
Foto - Elektrikli Tesla Semi tırları Avrupa yollarına çıkıyor!

Elon Musk, Şubat ayında yaptığı bir açıklamada, Semi kamyonların Berlin Gigafactory’de üretilmesinin mantıklı olacağını belirtmişti. Tesla, bu fabrikanın Avrupa pazarındaki operasyonları için önemli bir merkez olmasını planlıyor. Yani, Avrupa pazarı için Berlin’de Tesla Semi üretiminin yapılma ihtimalini yüksek.

#6
Foto - Elektrikli Tesla Semi tırları Avrupa yollarına çıkıyor!

Şu an için Tesla Semi, sadece ABD’de seçkin müşterilere sunuluyor. Bu müşteriler arasında PepsiCo gibi devler yer alıyor. PepsiCo, 2017 yılında Semi’yi sipariş eden ilk şirketlerden biriydi ve bu aracı ilk kullanan firma oldu. Semi’lerin kullanımıyla birlikte PepsiCo, sürdürülebilir taşımacılık konusunda önemli bir adım attı.

#7
Foto - Elektrikli Tesla Semi tırları Avrupa yollarına çıkıyor!

Bunun dışında, UPS ve gıda dağıtım şirketi Sysco da Semi’yi sipariş edenler arasında. Ayrıca, perakende devi Walmart da alternatif elektrikli taşımacılık çözümlerini test ediyor.

#8
Foto - Elektrikli Tesla Semi tırları Avrupa yollarına çıkıyor!

1000 mil (yaklaşık 1609 kilometre) gibi uzun menziller sunabilen bu tırları, hem çevre dostu hem de ekonomik taşımacılık için gerçekten ideal. Avrupa yollarında Tesla Semi’lerin görmek, elektrikli taşımacılığın geleceği için önemli bir gelişme olacak.

#9
Foto - Elektrikli Tesla Semi tırları Avrupa yollarına çıkıyor!

Tesla şirketinin Avrupa operasyonlarını genişletme planları sadece Semi tırlarıyla sınırlı değil. Berlin Gigafactory’de üretim kapasitesini artırarak, Tesla’nın Avrupa’daki varlığını daha da güçlendirmesi bekleniyor. Peki, siz Tesla Semi’nin Avrupa’ya gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

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