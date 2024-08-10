2024-08-10 00:55:41 Elektrikli Tesla Semi tırları Avrupa yollarına çıkıyor!
Tesla Semi TIR Avrupa'da yollara çıkmak için hazırlanıyor.
Tesla Semi TIR Avrupa'da yollara çıkmak için hazırlanıyor.
Tesla, elektrikli taşımacılık alanında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Tesla Semi tırlarını Avrupa pazarına getirmek için hazırlıklar başladı.
Tesla Semi, ABD’de sınırlı bir müşteri kitlesi tarafından kullanılmaya başlandı bile ve nihayet sıra Avrupa’ya geldi. İşte detaylar…
Tesla’nın Semi geliştirme Amerika müdürü Graham Carroll, şirketin elektrikli tırları Avrupa’ya getirmek için gerekli adımları attığını açıkladı.
Şirket, şu anda Amsterdam veya Berlin’de görev alacak bir “Semi Kamyon EMEA İş Geliştirme Müdürü” arayışında. Yani işler ciddi bir şekilde masaya yatırılmış durumda.
Elon Musk, Şubat ayında yaptığı bir açıklamada, Semi kamyonların Berlin Gigafactory’de üretilmesinin mantıklı olacağını belirtmişti. Tesla, bu fabrikanın Avrupa pazarındaki operasyonları için önemli bir merkez olmasını planlıyor. Yani, Avrupa pazarı için Berlin’de Tesla Semi üretiminin yapılma ihtimalini yüksek.
Şu an için Tesla Semi, sadece ABD’de seçkin müşterilere sunuluyor. Bu müşteriler arasında PepsiCo gibi devler yer alıyor. PepsiCo, 2017 yılında Semi’yi sipariş eden ilk şirketlerden biriydi ve bu aracı ilk kullanan firma oldu. Semi’lerin kullanımıyla birlikte PepsiCo, sürdürülebilir taşımacılık konusunda önemli bir adım attı.
Bunun dışında, UPS ve gıda dağıtım şirketi Sysco da Semi’yi sipariş edenler arasında. Ayrıca, perakende devi Walmart da alternatif elektrikli taşımacılık çözümlerini test ediyor.
1000 mil (yaklaşık 1609 kilometre) gibi uzun menziller sunabilen bu tırları, hem çevre dostu hem de ekonomik taşımacılık için gerçekten ideal. Avrupa yollarında Tesla Semi’lerin görmek, elektrikli taşımacılığın geleceği için önemli bir gelişme olacak.
Tesla şirketinin Avrupa operasyonlarını genişletme planları sadece Semi tırlarıyla sınırlı değil. Berlin Gigafactory’de üretim kapasitesini artırarak, Tesla’nın Avrupa’daki varlığını daha da güçlendirmesi bekleniyor. Peki, siz Tesla Semi’nin Avrupa’ya gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
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