Elektrikli Tesla Semi tırları Avrupa yollarına çıkıyor!

Şu an için Tesla Semi, sadece ABD’de seçkin müşterilere sunuluyor. Bu müşteriler arasında PepsiCo gibi devler yer alıyor. PepsiCo, 2017 yılında Semi’yi sipariş eden ilk şirketlerden biriydi ve bu aracı ilk kullanan firma oldu. Semi’lerin kullanımıyla birlikte PepsiCo, sürdürülebilir taşımacılık konusunda önemli bir adım attı.