Elektrikli mobilitede Citroen Ami etkisi! 2 bin 752 adetlik satış başarısına imza atıldı

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, Citroen Ami, pek çok ilki denedikleri, risk aldıkları ancak cesaretle yönettikleri bir sürecin sonucunda Türkiye'nin, Citroen dünyası içinde en fazla Citroen Ami satılan üçüncü ülke olmasını sağladığını belirtti. Alkım, "Haziran 2022'de ilk defa yüzde 100 online olarak satışa sunduğumuz Citroen Ami’nin, 50 adet ile sınırlı ilk bölümü yalnızca 25 dakika içerisinde satılmıştı. Bunun öncesindeki ilk 4 aylık dönemde 400 civarında kurumsal müşterimiz ile de buluşmuştu. Benzer bir rekoru, yaklaşık 1,5 yıl sonra, her 40 saniyede 1 online satışı gerçekleşen Citroen My Ami Buggy'de de yaşadık. Siparişleri almaya başladığımız Aralık 2021'den Eylül 2023 sonuna kadar, 100 adet Citroen My Ami Buggy'yi de dahil ettiğimizde toplam 2 bin 752 adetlik bir satış başarısına imza attık." ifadelerini kullandı. Citroen Ami'nin 2023 sonu hedeflerinden de bahseden Alkım, elektrikli mobilitenin ulaşılabilir çözümlerinden Citroen Ami'nin ne kadar güçlü bir model olduğunu, satış adetlerindeki başarısıyla da gördüklerini aktardı. Alkım, "Devam eden talepleri karşılamak üzere siparişlerimizi teslim etmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Sadece bu sene eylül sonu itibarıyla 1.900 adetten fazla Ami satışına imza attık, bu yılı da 2 bin 775 adetlik satışla kapatmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.