Elektrikli mobilitede Citroen Ami etkisi! 2 bin 752 adetlik satış başarısına imza atıldı

Citroen Ami, sıfır emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine özgürce erişim imkanının yanı sıra sessiz ve dingin bir sürüş sağlıyor. Sürekli hareket halinde olmayı gerektiren günümüzdeki kent yaşamının gereklerine uygun bir yapı sunan Ami, yeni bir ulaşım formatında sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının da kent sorunlarına yanıt veriyor. Sürüş keyfini artırmak ve sürücülerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için her şey düşünülürken, tamamen elektrikli sürüş modu sayesinde Ami, şehir merkezinin en dar alanlarında bile özgürce erişim sağlıyor ve kullanım maliyetlerini minimuma indiriyor. Yüzde 100 elektrikli Citroen Ami, 45 kilometre/saat'e kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bir bisiklet. Üstelik tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor. Şehir içinde özgürce ulaşım imkanı sunan Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu, çoğu çalışanın işe gidip-gelme gereksinimini karşılıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. Citroen Ami'yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 3 saat içinde yüzde 100 şarj olabilen Citroen Ami ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.