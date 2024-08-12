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Yaşam
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El freni çekilmeyince olan oldu!

2024-08-12 18:33:33
El freni çekilmeyince olan oldu!

Isparta'da el freni çekilmeyen araç baraja düştü.

#1
Foto - El freni çekilmeyince olan oldu!

Isparta'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç baraja düştü. Su Altı Arama Kurtarma Timi tarafından kıyıdan 30 metre ileride bulunan araç vinç yardımıyla çıkarıldı.

#2
Foto - El freni çekilmeyince olan oldu!

Olay, Isparta'nın Yalvaç İlçesinde bulunan Mısırlı Barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraja balık tutmak için gelen Zülkefil Y. 32 YD 393 plakalı hafif ticari aracının el frenini çekmeyi unuttu.

#3
Foto - El freni çekilmeyince olan oldu!

Aracının baraja doğru ilerlediğini gören sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve Isparta Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Timi ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - El freni çekilmeyince olan oldu!

Kısa süre sonra gözden kaybolan araç ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu kıyıdan 30 metre ileride ve 22 metre derinlikte bulundu.

#5
Foto - El freni çekilmeyince olan oldu!

Halatlarla bağlanan araç vinç yardımıyla barajdan çıkarıldı.

#6
Foto - El freni çekilmeyince olan oldu!

#7
Foto - El freni çekilmeyince olan oldu!

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