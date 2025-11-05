Yücel Kaya Giriş Tarihi: Ekrem’in babası ifadeye çekildi! İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar… Eşe villa kayınbiradere daire
Ekrem İmamoğlu’un yolsuzluk soruşturmasında babası Hasan İmamoğlu ifade verdi. Hasan İmamoğlu'nun "Her şeyden o sorumluydu" dediği Tuncay Yılmaz, eşi Selver Yılmaz ve kayınbiraderi Yiğit Çam'ın şüpheli para trafiği ise dosyaya girdi. Rapordaki detaylara göre; Yiğit Çam'ın ortağı olduğu GÜRÇAM şirketi İBB Ağaç AŞ'den aldığı paraları bir villa ve bir daire için İmamoğlu İnşaat'a aktardı