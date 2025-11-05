Ekrem’in babası ifadeye çekildi! İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar… Eşe villa kayınbiradere daire

Selim İmamoğlu ifadesinde "Annemin ve dedemin bana göndermiş oldukları parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" şeklinde muğlak bir cevap verdi. Bu durum şüpheleri daha da artırırken; junior İmamoğlu babası Ekrem İmamoğlu'nun kendisine gönderdiği para ile tekne aldığını açıkladı. Öte yandan Hasan İmamoğlu ifadesinde MASAK raporları ve para trafiğine ilişkin sorularda köşeye sıkıştı. Topu, Ekrem İmamoğlu'nun kasası Tuncay Yılmaz'a atıp "Her şeyden o sorumluydu" dedi.