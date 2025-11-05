  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Ekrem'in babası ifadeye çekildi! İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar… Eşe villa kayınbiradere daire

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ekrem’in babası ifadeye çekildi! İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar… Eşe villa kayınbiradere daire

Ekrem İmamoğlu’un yolsuzluk soruşturmasında babası Hasan İmamoğlu ifade verdi. Hasan İmamoğlu'nun "Her şeyden o sorumluydu" dediği Tuncay Yılmaz, eşi Selver Yılmaz ve kayınbiraderi Yiğit Çam'ın şüpheli para trafiği ise dosyaya girdi. Rapordaki detaylara göre; Yiğit Çam'ın ortağı olduğu GÜRÇAM şirketi İBB Ağaç AŞ'den aldığı paraları bir villa ve bir daire için İmamoğlu İnşaat'a aktardı

1
#1
Foto - Ekrem’in babası ifadeye çekildi! İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar… Eşe villa kayınbiradere daire

İBB'deki yolsuzluk soruşturması genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu'nun "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

#2
Foto - Ekrem’in babası ifadeye çekildi! İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar… Eşe villa kayınbiradere daire

Selim İmamoğlu ifadesinde "Annemin ve dedemin bana göndermiş oldukları parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" şeklinde muğlak bir cevap verdi. Bu durum şüpheleri daha da artırırken; junior İmamoğlu babası Ekrem İmamoğlu'nun kendisine gönderdiği para ile tekne aldığını açıkladı. Öte yandan Hasan İmamoğlu ifadesinde MASAK raporları ve para trafiğine ilişkin sorularda köşeye sıkıştı. Topu, Ekrem İmamoğlu'nun kasası Tuncay Yılmaz'a atıp "Her şeyden o sorumluydu" dedi.

#3
Foto - Ekrem’in babası ifadeye çekildi! İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar… Eşe villa kayınbiradere daire

İBB AĞAÇ AŞ'DEN İMAMOĞLU İNŞAAT'A GİDEN PARALAR MASAK RAPORUNDA Takvim.com.tr Hasan İmamoğlu'nun sorguda önüne koyulan MASAK raporlarına ulaştı. Bahse konu raporda İmamoğlu İnşaat'ın Tuncay Yılmaz ve eşi Selver Yılmaz'la olan para trafiği incelediğinde çok çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı.

#4
Foto - Ekrem’in babası ifadeye çekildi! İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar… Eşe villa kayınbiradere daire

TUNCAY YILMAZ'IN KAYIN BİRADERİ ÇIKTI İmamoğlu İnşaat tarafından yapılan In Mari Prime projesinde yer alan 6 numaralı villanın alım süreci mercek altına alındı. 16.04 2024'teki 2.377.000 TL ve 21.08.2024'teki 2.500.000 TL'lik ödemeyi yapan ismin Yılmaz'ın kayınbiraderi Yiğit Çam olduğu saptandı. Bahse konu şahsın 2022-2023 tarihleri arasında "Finans Uzmanı" ünvanıyla GÜRÇAM Süs Bitkileri Ticaret A.Ş'de kısa süreli SGK'lı çalışma kaydı olduğu saptandı. Nitekim Ticaret Sicil Gazetesi verileri Yiğit Çam'ın Gürçam şirketinin ortağı olduğu, şirketin Büyükçekmece'de faaliyet gösterdiği saptandı. GÜRÇAM Süs Bitkileri'nin bankacılık işlem kaydı araştırıldığında İBB iştiraki İstanbul Ağaç Peyzaj Şirketi'nden gelen paraların Yiğit Çam'ın hesabına aktarıldığı belirlendi. İşte 2024-2025 tarihleri arasında gerçekleşen o para trafikleri:

#5
Foto - Ekrem’in babası ifadeye çekildi! İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar… Eşe villa kayınbiradere daire

Tuncay Yılmaz'ın kayınbiraderi Yiğit Çam'ın Gürçam Şirketi ile para transferi gerçekleştirdiği tarihlerde "iş veren - çalışan" ilişkisi olmadığı anlaşıldı. 2023'TEN İTİBAREN ARTAN TL VE DÖVİZ GİRDİSİ Ayrıca 2023 yılından itibaren Çam'ın hesabına döviz ve TL cinsinden yüksek miktarla girdiği olduğu kayıtlara geçti. Yiğit Çam'ın GÜRÇAM şirketinden gelen paraları İmamoğlu İnşaat A.Ş'ye aktardığı, gelen paraların 4.877.000 TL'sini In Mari Prime projesinde yer alan 6 numaralı villa için; 9.750.000 TL'sini ise alacağı daire için (In Mari Oxygen Projesi B Blok 17 numara) aktardığı ifade edildi.

#6
Foto - Ekrem’in babası ifadeye çekildi! İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar… Eşe villa kayınbiradere daire

İMAMOĞLU AŞ'YE GİDEN PARALAR Tuncay Yılmaz'ın kayın biraderi Yiğit Çam'ın hesabına yatırılan nakit paraları ve GÜRÇAM şirketine İBB Ağaç A.Ş kaynaklı gelen paraları (toplam 14.627.000 TL) İmamoğlu İnşaat'a aktardığı belirlendi.

#7
Foto - Ekrem’in babası ifadeye çekildi! İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar… Eşe villa kayınbiradere daire

ŞABLONLU VURGUN MASAK raporunda para trafiği şablon üzerinde gösterildi.

#8
Foto - Ekrem’in babası ifadeye çekildi! İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar… Eşe villa kayınbiradere daire

VİLLAYI EŞİNE DAİREYİ KAYIN BİRADERİNE... MASAK raporunda yer alan villanın İmamoğlu'nun kasası Tuncay Yılmaz'ın eşi Selver Yılmaz adına, dairenin ise Yiğit Çam adına devir edildiği öğrenildi. KAYNAK: TAKVİM GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
