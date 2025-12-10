Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Ekrem İmamoğlu'na olay tepki: Sana bir tavsiye
Ekrem İmamoğlu'nun, "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması geçtiğimiz günlerde yapıldı. Avukat Yaşar Baş, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından yapılan "4000 sayfa iddianame, 826 ifade, 402 şüpheli, 105 tutuklu, 76 iftiracı, 9 dalga operasyon vs… Tam 9 aydır tutukluyuz. İktidar 9 TV kanalı, 9 gazete ile tam 9 aydır itibar suikastleri yapıyor" paylaşımına tepki gösterdi.