Ekrem İmamoğlu'na olay tepki: Sana bir tavsiye

Ama hiç kimse sizin yüz kızartan yolsuzluklarınızı izlemek zorunda değil.. Hele de bu yolsuzluk dosyasını açık kanallarda yayınlamak toplum ahlakını bozma potansiyeli de taşıyor.. Senin yüzün kızarmıyor olabilir ama hiç kimse de çoluk çocuğuna senin rezaletlerini izletmek zorunda değil.