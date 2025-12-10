  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Ekrem İmamoğlu'na olay tepki: Sana bir tavsiye

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ekrem İmamoğlu'na olay tepki: Sana bir tavsiye

Ekrem İmamoğlu'nun, "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması geçtiğimiz günlerde yapıldı. Avukat Yaşar Baş, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından yapılan "4000 sayfa iddianame, 826 ifade, 402 şüpheli, 105 tutuklu, 76 iftiracı, 9 dalga operasyon vs… Tam 9 aydır tutukluyuz. İktidar 9 TV kanalı, 9 gazete ile tam 9 aydır itibar suikastleri yapıyor" paylaşımına tepki gösterdi.

#1
Foto - Ekrem İmamoğlu'na olay tepki: Sana bir tavsiye

Yaşar Baş yaptığı paylaşımda, "75 iftiracı dediğinin hepsi senin iş ortağın.. Ayrıca 402 şüpheli değil İddianame kabul edildiğine göre 402 sanık diyeceksin… 402 sanık varken, bir tek senin talebin ile televizyondan canlı yayın mı olacak? Sanıkların içinde utanması olanlar da vardır… Bakalım hepsi boğazınıza kadar battığınız yolsuzlukların uluorta yargılanmasına rıza gösteriyor mu?

#2
Foto - Ekrem İmamoğlu'na olay tepki: Sana bir tavsiye

Peki beğenmediğiniz Türk mahkemelerinin duruşma salonlarında hala kaçak ta olsa video çekilebiliyorken, Kabeniz ABD’de niye duruşma ressamları dışında görüntü aktarabilen yok. Madem 86 Milyon senin arkanda.. Zaten trollerin olmayan şeyleri de yazıyor.. Oradan izlesinler.

#3
Foto - Ekrem İmamoğlu'na olay tepki: Sana bir tavsiye

Yoksa yaklaşık 20 saatte Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı 22 milyondan fazla okunurken, senin paylaşımının Kemal Kılıçdaroğlu’nun onda biri kadar okunmasından dolayı mı panikledin…

#4
Foto - Ekrem İmamoğlu'na olay tepki: Sana bir tavsiye

Yargılamayı Türk yargısından daha şeffaf bir şekilde yapan dünyada bir tek ülke yok.. İzleyen senin hesaplarını izliyor zaten.. Sen isteyenin izlemesinden şikayetçisin.. İstiyorsun ki herkes mecburen izlesin..

#5
Foto - Ekrem İmamoğlu'na olay tepki: Sana bir tavsiye

Ama hiç kimse sizin yüz kızartan yolsuzluklarınızı izlemek zorunda değil.. Hele de bu yolsuzluk dosyasını açık kanallarda yayınlamak toplum ahlakını bozma potansiyeli de taşıyor.. Senin yüzün kızarmıyor olabilir ama hiç kimse de çoluk çocuğuna senin rezaletlerini izletmek zorunda değil.

#6
Foto - Ekrem İmamoğlu'na olay tepki: Sana bir tavsiye

Savcılıkta soruların yüzde seksenine cevap vermedin… Verdiğin cevaplarda ise ilk okul düzeyinde mantık bile yok….

#7
Foto - Ekrem İmamoğlu'na olay tepki: Sana bir tavsiye

Sana bir tavsiye.. Sen en iyisi dersini çalış.. Suçlamalara bir cevabın varsa, mahkemeye ilet.. İlettiğin cevapları, dinlemek isteyen herkese ileten bir trol ordusu hazır..

#8
Foto - Ekrem İmamoğlu'na olay tepki: Sana bir tavsiye

Dinlemek istemeyene de hiç kimse zorla senin rezaletlerini izletemez" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?
Aktüel

Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?

Tarihçi Ahmet Anaplı, Topkapı sarayında asırlardır 7/24 saat okunan Kur'an-ı Kerim, bakın ne zamanlar okunmamış tek tek anlatıyor.....
‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu
Gündem

‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kendisinin ve ailesinin de araların olduğu Milli Görüş’çüler için ‘Vatan haini köpekler’, ‘Cumh..
Çin'den dikkat çeken altın hamlesi: Rezervler 13. ay üst üste artırıldı
Ekonomi

Çin'den dikkat çeken altın hamlesi: Rezervler 13. ay üst üste artırıldı

Çin Merkez Bankası, Kasım ayında altın rezervlerini üst üste 13. ay artırarak 74,12 milyon onsa yükseltti. Uzmanlar, Çin’in düzenli altın al..
Hizbullah, Suriye devrimini kutlayanlara saldırdı! Esed'in düşüşünü sindiremediler
Dünya

Hizbullah, Suriye devrimini kutlayanlara saldırdı! Esed'in düşüşünü sindiremediler

Lübnan'da Esed rejiminin çöküşünü kutlayan Suriyeliler ve Lübnan'daki Sünni halk, Mezhepçi Hizbullah milislerinin organize saldırılarına mar..
Afrika’da sorunlar bitmiyor! Burkina Faso ile Nijerya arasında hava sahası gerilimi
Dünya

Afrika’da sorunlar bitmiyor! Burkina Faso ile Nijerya arasında hava sahası gerilimi

Burkina Faso, Nijerya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağı hava sahasını ihlal etmekle suçladı. Basında çıkan haberlerde ise uçaktaki tamamı aske..
Güllü'nün kızı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçıyordu
Gündem

Güllü'nün kızı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçıyordu

Güllü'yü pencereden iterek öldürdükleri öne sürülen Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. İki ism..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23