Gündem
Kesilen ceza fayda etmedi! CHP’li İSKİ Marmara'yı pisletmeye devam ediyor

Kesilen ceza fayda etmedi! CHP’li İSKİ Marmara'yı pisletmeye devam ediyor

CHP yönetimindeki İSKİ’nin Marmara’yı kirlettiğine dair tartışmalar yeniden alevlendi. Daha önce milyonlarca lira ceza kesilmesine rağmen, Havadan çekilen görüntülerde hem Haramidere’nin zehir saçan hâli hem de Ambarlı Arıtma Tesisi’nden denize bırakılan koyu renkli akıntılar dikkat çekiyor. İSKİ’nin “arıtıyoruz” açıklamaları görüntülerle çelişirken, Marmara’nın giderek kararan yüzü büyük bir çevre skandalına şahit oluyor.

Foto - Kesilen ceza fayda etmedi! CHP’li İSKİ Marmara'yı pisletmeye devam ediyor

Haramiderenin Marmara Denizi'ne kadar olan zehir akan yolculuğu havadan görüntülendi. Fabrikaların kimyasal atıklarını yeterince artırmadan dereye vermesiyle başlayan problem lağım ve moloz yığınlarının arasında devam ediyor. Kirlilik ve kimyasallar nedeniyle siyaha bürünen derenin yanında kötü koku nedeniyle nefes almak neredeyse imkansız durumda. Derenin çevresinde onlarca kontrolsüz kaçak hafriyat döküm alanı oluştu. Bazı alanlar vatandaşlarında çöplerini atmasıyla adeta çöp dağlarına döndü.

Foto - Kesilen ceza fayda etmedi! CHP’li İSKİ Marmara'yı pisletmeye devam ediyor

Ambarlı İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Artıma Tesisinde temizlenmesi gereken su, buradan Marmara denizine dökülüyor. Ancak tesisten deşarj edilen suyun da siyah renkte aktığı görülüyor.

Foto - Kesilen ceza fayda etmedi! CHP’li İSKİ Marmara'yı pisletmeye devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulamışı. Ancak dron ile çekilen görüntüler, tesisin halen koyu renkli atık suyu deşarj ettiğini gösterdi.

Foto - Kesilen ceza fayda etmedi! CHP’li İSKİ Marmara'yı pisletmeye devam ediyor

Marmara Denizi'ne İSKİ tarafından deşarj edilen atık sular nedeniyle denizin rengi yine değişti. Havadan çekilen görüntüler ise kirliğin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

