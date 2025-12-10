Haber Merkezi Giriş Tarihi: Kesilen ceza fayda etmedi! CHP’li İSKİ Marmara'yı pisletmeye devam ediyor
CHP yönetimindeki İSKİ’nin Marmara’yı kirlettiğine dair tartışmalar yeniden alevlendi. Daha önce milyonlarca lira ceza kesilmesine rağmen, Havadan çekilen görüntülerde hem Haramidere’nin zehir saçan hâli hem de Ambarlı Arıtma Tesisi’nden denize bırakılan koyu renkli akıntılar dikkat çekiyor. İSKİ’nin “arıtıyoruz” açıklamaları görüntülerle çelişirken, Marmara’nın giderek kararan yüzü büyük bir çevre skandalına şahit oluyor.