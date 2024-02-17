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Medya
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Ekrem İmamoğlu resmen çıldıracak! Özgür Özel’in bu kararı alması artık an meselesi

2024-02-17 14:32:24
Ekrem İmamoğlu resmen çıldıracak! Özgür Özel’in bu kararı alması artık an meselesi

CHP’de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yarışını kaybetmesinin ardından yaşanan iç dinamikler, partiyi derin bir bölünmenin eşiğine getirdi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişmeler, partinin yönetim yapısında ciddi çatlamalara yol açarken, İmamoğlu'nun aday belirleme sürecindeki tutumu parti içindeki bazı kesimlerin tepkisini çekti. CHP'nin şu anki durumu, siyasi kulislerde büyük bir kaos ve kargaşa olarak değerlendirilirken, partinin geleceği ve liderlik yapısındaki belirsizlikler önemli bir tartışma konusu haline geldi. Özgür Özel’in bir yere kadar İmamoğlu'nu çekebileceğini; kimsenin çantacı muamelesini kabul etmeyeceğini belirten Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz ise “Eskiler ‘ne ekersen onu biçersin’ diye boşuna dememiş. İmamoğlu da geldiği gibi gidecek” dedi. Tayiz, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Ekrem İmamoğlu resmen çıldıracak! Özgür Özel’in bu kararı alması artık an meselesi

“CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yarışını kaybettiği kurultaydan sonra hızla büyük bir savrulma yaşadı. İmamoğlu'nun Özgür Özel'e çantacı muamelesi yapmaya kalkması, iki ortağın birbirine girmesine neden oldu. İmamoğlu'nun aday belirleme sürecini yönetmek istemesi ise CHP'nin ortadan çatlamasını getirdi.

#2
Foto - Ekrem İmamoğlu resmen çıldıracak! Özgür Özel’in bu kararı alması artık an meselesi

Yeni yönetimin kontrolü sağlayamaması ve üstüne İmamoğlu ile Özel arasında baş gösteren çekişme Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrar dönüş kapılarını araladı. CHP şu an Suriye gibi üçe bölünmüş halde. Büyük bir kaos ve kargaşa içinde. Partinin eskileri gemiyi bir bir terk ediyor.

#3
Foto - Ekrem İmamoğlu resmen çıldıracak! Özgür Özel’in bu kararı alması artık an meselesi

Ekrem İmamoğlu CHP'de ipleri tümden eline geçirmek isteyerek çok büyük bir hata yaptı. Özgür Özel ile arası açıldı. Özgür Özel de bir yere kadar İmamoğlu'nu çekebilir; kimse çantacı muamelesini kabul etmez. Onu oraya getiren babası bile olsa! İmamoğlu'na kaybettiren asıl hata İstanbul'daki CHP'li ilçeleri karşısına alması. Ataşehir, Sarıyer, Bakırköy... CHP'nin sahip olduğu bütün büyük ilçeler şu an İmamoğlu'na düşman. İmamoğlu, CHP İstanbul aday tanıtım toplantısında yuhalandı.

#4
Foto - Ekrem İmamoğlu resmen çıldıracak! Özgür Özel’in bu kararı alması artık an meselesi

Özgür Özel toplantıya katılmadı. İmamoğlu CHP'yi kontrol edeyim derken İstanbul'u kaybetmekle karşı karşıya şimdi. Bu saatten sonra İmamoğlu'nun çuvaldaki delikleri kapamaya gücü yetmez. Hangisini yamamaya koşacak? 28 Mayıs seçimlerinin sabahında video çekerek Kılıçdaroğlu'nu göndermek için düğmeye basan İmamoğlu'nu, 1 Nisan sabahı Kılıçdaroğlu'nun şimdiden çekmeye başladığı video çağrısı bekliyor. Eskiler "ne ekersen onu biçersin" diye boşuna dememiş. İmamoğlu da geldiği gibi gidecek.”

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