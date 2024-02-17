Ekrem İmamoğlu resmen çıldıracak! Özgür Özel’in bu kararı alması artık an meselesi

CHP’de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yarışını kaybetmesinin ardından yaşanan iç dinamikler, partiyi derin bir bölünmenin eşiğine getirdi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişmeler, partinin yönetim yapısında ciddi çatlamalara yol açarken, İmamoğlu'nun aday belirleme sürecindeki tutumu parti içindeki bazı kesimlerin tepkisini çekti. CHP'nin şu anki durumu, siyasi kulislerde büyük bir kaos ve kargaşa olarak değerlendirilirken, partinin geleceği ve liderlik yapısındaki belirsizlikler önemli bir tartışma konusu haline geldi. Özgür Özel’in bir yere kadar İmamoğlu'nu çekebileceğini; kimsenin çantacı muamelesini kabul etmeyeceğini belirten Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz ise “Eskiler ‘ne ekersen onu biçersin’ diye boşuna dememiş. İmamoğlu da geldiği gibi gidecek” dedi. Tayiz, yazısında şunları kaydetti: