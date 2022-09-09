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Ekonomi
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Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

2022-09-09 14:14:54
Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Ehliyet, kimlik ve pasaportlar ile ilgili son dakika gelişmesi. Ehliyet fiyatları değişecek. 2023 yılına ilişkin zam açıklaması yapıldı ve rakam verildi. Vatandaşlara şimdiden uyarı yapıldı. Öte yandan yeni kimlik ve ehliyetler için son tarih açıklandı. Eski kimlik ve ehliyeti kullanan ve hala yeniletmeyen bütün vatandaşları ilgilendiriyor. Ehliyette yenileme süresi 31 Aralık 2022 tarihinde sona eriyor. Yıl sonuna kadar ehliyetini yenilemeyenlere idari para cezası uygulanacak. Öte kimlik, ehliyet ve pasaportlardaki isim ve soy isimlerle ilgili uyarılar peş peşe geldi. Peki 2023 ehliyet fiyatları ne kadar olacak? Yeni ehliyet başvurusu nasıl yapılır? Kimlik ve ehliyet nasıl birleştirilir? İşte ehliyet, kimlik, pasaport ile ilgili merak edilenler...

#1
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Kimlik, ehliyet ve pasaport ile ilgili flaş gelişmeler! Ehliyet sahibi olmak isteyen herkesi yakından ilgilendiriyor. Ülke genelinde 2023 yılında 'B sınıfı' ehliyetlere yapılacak artışla ilgili açıklama geldi. Ehliyet kursu fiyatlarında 2022 yılında değişiklik yapılmadı. Ancak artan maliyetler sebebiyle 2023 yılında artış yapılması yüksek ihtimal.

#2
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Ülke genelinde 'B sınıfı' ehliyet fiyatlarının yükseleceğini belirten Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Dernek Başkanı Dursun Aydın, vatandaşları şimdiden uyardı.

#3
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği, 2022 yılı ve 2023 yılındaki değişiklikler için masaya oturdu.

#4
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

2022 yılında yüzde 80’lere çıkan enflasyona rağmen ehliyet kursu fiyatlarında değişiklik yapılmadığına dikkat çeken dernek, 2023 yılında ‘B sınıfı’ ehliyet fiyatlarının artan maliyetlerle birlikte 6 bin lira seviyelerine çıkma ihtimali olduğuna değinerek vatandaşları uyardı.

#5
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

"6 BİN LİRA VE ÜZERİ SEVİYELERE ÇIKACAK" Fiyat artışı öncesinde ehliyet alacak vatandaşları kurslara kayıt olmaya davet eden Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Dernek Başkanı Dursun Aydın, “Yılbaşından bu yana özellikle akaryakıta, lastik ile araç fiyatlarına, araç parçası ve işçiliklere defalarca, asgari ücrete iki kez zam geldi.

#6
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Özellikle enflasyonun yüzde 80’lere çıktığı bu zorlu şartlarda zam yapmayıp kendimizi zorlayarak vatandaşlarımızı korumaktayız.

#7
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Fakat ayakta durabilmemiz ve hizmetimize devam edebilmemiz için yılsonu itibariyle ‘B sınıfı’ ehliyet fiyatlarının tüm Türkiye'de ve dolayısıyla şehrimizde ortalama 6 bin lira ve üzeri seviyelere çıkacağı beklentisindeyiz.

#8
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Vatandaşlarımızı yeni yıl öncesi ehliyet ve harçlara gelmesi beklenen ciddi artışlardan önce, ehliyetleri için vakit kaybetmeden sürücü kurslarına kayıt yaptırmaları konusunda hassasiyetle bilgilendiriyoruz” dedi.

#9
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

AD VE SOYADI YANLIŞ YAZIMLARI... Öte yandan kimlik ve pasaportlarla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor. Erzurum Barosu avukatlarından Selçuk Yıldız, e-Devlet üzerinden ad ve soyadı yanlış yazımların düzeltilmesi imkanını yanlış anlayanların, nüfus müdürlüklerinin iş yükünü artırdığını söyledi. Yıldız, kiminin sevdiği futbolcunun kiminin de hayranı olduğu sanatçının adını almak istediğini belirterek, "Sanki isteyen herkes istediği her ismi ve soy ismi şartsız değiştirebilecek algısı oluştu" dedi.

#10
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

5490 sayılı 'Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda 17 Ekim 2017 ve 06 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan düzenlemelerle mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliğinin yapılabileceğinin duyurulmasının ardından özellikle sosyal medyada yanlış algı oluşturulduğunu belirten avukat Selçuk Yıldız, "Sanki isteyen herkes istediği her ismi ve soy ismi şartsız değiştirebilecek gibi kimi sevdiği futbolcunun kimi hayranı olduğu sanatçının ismini ve soy ismini almak için e-Devlet'te başvuru yaparak isim ve soy ismini değiştirmek istemektedir.

#11
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Ancak mevcut hukuki düzenlemeyle ulaşılmak istenen gaye bu değildir. İsim ya da soy ismin değiştirilmesinin talep edilebilmesi için belli koşulların taşınması gerekmektedir. Öncelikle ad veya soyadında; yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanımından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan örneğin; Yasmin-Yasemin, Memet-Mehmet, Külsüm-Gülsüm ya da genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen Yosma, Pumpul, Şehriye, Zeytun gibi isimler başvuru yapabilir" diye konuştu.

#12
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Şartların taşınması halinde yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklerine ya da e-Devlet üzerinden başvuru halinde, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla 1 kereye mahsus, mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine olanak sağlandığını hatırlatan avukat Yıldız, "Bunun haricinde yapılan başvurular olumsuz olarak değerlendirilecektir. Zira isim ya da soy ismini değiştirmek isteyen kişiler, haklı gerekçelerle asliye hukuk mahkemelerinde dava açmaları gerekmektedir.

#13
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Açılan davada mahkeme gerekçenin haklılığını araştırdığı gibi isim ve soy ismini değiştirmek isteyen kişilerin belli suçlardan aranıp aranmadığını emniyet kayıtlarından sorgulayarak karar vermektedir" dedi.

#14
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

MİLLİ PASAPORTUN DETAYLARINI ANLATTI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmen açıkladı. Bakan Soylu, gece saatlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yerli ve milli pasaportun detaylarını anlattı. Ocak ayından bu yana 1 milyon 630 bin pasaport basıldığını aktaran Soylu, geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyon 153 bin pasaport basımının yapıldığını ifade etti. Soylu, "Yerli pasaportlarda ilk olarak yeşil pasaport basacağız. Burada yüksek bir talep var.

#15
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Günlük pasaport talebi 7-8 bindir ama son 4-5 aydır bu talep 10 bin-15 bin arasında gidip geliyor. Bu da şundan kaynaklanıyor, özellikle her şeyi siyasallaştırmayı seven bir candaş medya var. Bu medya, toplumu yanlış bilgilendirip meseleyi kaosa döndürebilmek için kasti bir anons yaptı, 'Fahiş fiyata 2023'te pasaport ulaşacak' dedi.

#16
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Bu tamamen spekülatif bir söz. Öyle bir yayın yaptılar ki başarılı da oldular. Hainliğin sınırı yok. Hakikaten fitnenin, hainliğin sınırı yok. Yaklaşık 7-8 binlik üretim talebimizi 15-16 bine çekiverdiler. Biz ona da yetişiriz. Yılbaşından itibaren 1 milyon 630 bin pasaport verdik ve bunların yüzde 58'i yurt dışına çıkmadı.

#17
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Pasaport yurt dışına çıkmak için kullanılmadı. Acil durumlarda zaten günü birlik pasaport veriyoruz. Bunu uzun yıllardan beri veriyoruz. O kadar seri çalışıyoruz, gelip buradan bir saat sonra pasaportunu alma imkanına sahip. Bunu da manipüle ettiler, 'Uzun kuyruklar oluşuyor' diyerek" şeklinde konuştu.

#18
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Bakan Soylu, açıklamasına şöyle devam etti: "Yeşil pasaportta var olan süre uzatımını sağlayabilecek bir gerçekleştirmeyi 29 Ağustos, dün itibarıyla yapabilme imkanına sahip olduk. Bütün nüfus müdürlüklerimiz bunu yapabilecek. Herhangi bir ücret ödemeden, para vermeden, 5 yıllık, 3 yıllık veya 2 yıllık süresi dolan pasaportlarını 10 yıla çıkarabilecekler."

#19
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

YERLİ VE MİLLİ PASAPORTLARDA 'TÜRKİYE' YAZACAK Yerli ve milli pasaportların özelliklerini anlatan Bakan Soylu, bu pasaportlarda 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadesinin yer aldığına dikkati çekti. Bakan Soylu, önceki pasaportlarda 27 güvenlik ögesi bulunduğunu, yerli ve milli pasaportta ise 36 ilave güvenlik ögesinin daha yer aldığını kaydetti.

#20
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Bakan Soylu, Türkiye'nin kendi yerli ve milli pasaportunu bu gece itibarıyla basmaya başladığını aktararak, "İlk önce bin adet basılacak, ertesi gün 2 bin, ertesi gün 5 bin, ertesi gün 10 bin adet basacağız" dedi.

#21
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Darphane Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Soylu, Macaristan'la yapılan anlaşma çerçevesinde Türkiye'nin Macaristan'ın yıllık 250 bin, Macaristan'ın da Türkiye'nin 250 bin pasaportunu basacağını, doğal afetlerden kaynaklı süreç söz konusu olduğunda bu ülkelerin birbirlerinin ihtiyaçlarını gidereceğini ifade etti.

#22
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Pasaport üretiminde kullanılan yarı mamul üretimine ilişkin de adımlar attıklarını söyleyen Soylu, şöyle konuştu: "Önümüzdeki ayın sonuna kadar yaklaşık 170 bin pasaportu basmış olacağız, bu bir aylık süreç içerisinde. Daha sonra 250 bine, daha sonra 300 bine, daha sonra yükselerek devam edecek. Yeşil pasaportu bastıktan sonra, hem diplomatik hem umumi hem de gri pasaportu basmaya başlayacağız.

#23
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Mümkün olduğunca 5-10 gün içerisinde yeşil pasaportun, bekleyen talebinin tamamını eritmiş olacağız. Bir üretim planlaması yaptık. Sonra hem vereceğiz hem de stoklamaya başlayacağız. Hem diplomatik hem umumi hem de gri pasaportu, yeşil pasaportun talebinin azalmasını sağlayarak gerçekleştirmiş olacağız. 120 bin umumi pasaport talebi var, şu anda elimizde 100 bin umumi pasaportumuz var. Bir problemimiz kalmış değil. Yeşil pasaport talebini de burada basarak karşılamış olacağız."

#24
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

24 ARALIK TARİHİNE KADAR YAPILABİLECEK Öte yandan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık tarihine kadar yapabilecek. İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması ile bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.

#25
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

KİMLİKTE YENİ DÖNEM! KREDİ KARTI GİBİ KULLANILABİLECEK Öte yandan yeni kimlik kartlarının kullanım alanlarında genişlemeler meydana geliyor. Yeni kimlik kartları ehliyetle birlikte kullanılabiliyordu yani ehliyet yeni kimlik kartına entegre edilebiliyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı program sonrası yaptığı konuşmada yeni kimlik kartlarının artık kredi kartı gibi kullanılabileceğini duyurmuştu.

#26
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

KİMLİK KARTLARINA ÖDEME SİSTEMİ YÜKLENECEK Maliye Bakanlığı ile birlikte ortak bir çalışma yürüttüklerini belirten Soylu kimlik kartlarının kredi kartı gibi kullanılabilmesi için çalışmaların yüzde 80’inin tamamlandığını söyledi. Şu anda çalışmalar hala devam ediyor.

#27
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Uygulama devreye alındığında artık vatandaşlar yeni kimlik kartlarını yalnızca nüfus cüzdanı gibi kullanmakla kullanmayacaklar aynı zamanda da hem alışveriş yapabilecekler hem de kredi işlemini gerçekleştirebilecekler; yine aynı zamanda birçok işlerinde para transferleri yapabilecekler.

#28
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

KİMLİK YENİLEME İÇİN RANDEVU ALIMI Eski kimliklerini yenileyecek olan vatandaşlar için yenileme başvurusu İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınıyor. Eski nüfus cüzdanlarını yenilemek isteyen vatandaşlar, randevu.nvi.gov.tr web sayfasından randevu alabilir. Ya da dileyen vatandaşlar ALO 199 telefon numarasından kimlik yenilemek için randevu temin edebilir.

#29
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

BU ADIMLARI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ! randevu.nvi.gov.tr internet adresine girdikten sonra 'T.C. Kimlik Kartı' başlığına tıklayın. Ekrana gelen uyarıyı okuduktan sonra 'Kabul Ediyorum' seçeneğini işaretleyerek randevu alma işlemine devam edin. Sonrasında açılan ekranda gerekli bilgilerinizi doldurun. Daha sonra randevu almak istediğiniz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubesini ve randevu tarihini seçin. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde fotoğraf çekilmediğini belirtelim.

#30
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER Yeni kimlik kartı için aldığınız başvuru randevusuna giderken yanınızda mutlaka nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, aile cüzdanı, geçici kimlik belgesi gibi üzerinde TC kimlik numarası yer alan resmi bir belge ve 1 adet biyometrik fotoğraf götürmek gerekiyor

#31
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

SON TARİH YAKLAŞIYOR 1 Ocak 2016 tarihinden önce ehliyet alan eski tip sürücü belgesi sahipleri için son tarih yaklaşıyor. 31 Aralık 2022'ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak, değerli kağıt bedeli 13 ve vakıf payı bedeli 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödeme yaparak sürücü belgesi yenileniyor. Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor.

#32
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

PARA CEZASI VAR Eski ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulanacak. Buna göre; bu belgeler ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 'Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak' fiilinden idari para cezası uygulanacak.

#33
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine başvurabilecek.

#34
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

DEĞİŞİM PARASI NE KADAR? Randevuyu alanların 15 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırması gerekiyor. Başvuruda gereken belgeler: Nüfus cüzdanı, eski sürücü belgesi, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ve ‘sürücü olur’ yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu.

#35
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler 'Alo 199' çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da 'nvi.gov.tr'den aldıkları randevu ile birlikte gerekli evrakları tamamlayarak, nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlıyor.

#36
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan sürücü belgeleri PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor. Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri ellerine ulaşana kadar geçen süreçte nüfus müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile başvuru sahipleri araçlarını kullanabiliyor.

#37
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Sürücü belgesi yenileme işlemi başvurusunda bulunacakların eski tip sürücü belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Ayrca 15 TL başvuru ücretini başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'https://ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırmaları, sağlık kuruluşlarına giderek 'sürücü olur' raporu almaları gerekiyor.

#38
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

NE ZAMAN TESLİM EDİLİYOR? Yeni ehliyetiniz başvurunuzun ardından 1 hafta içinde adresinizde oluyor.Yeni ehliyetiniz size ulaşana kadar talep etmeniz halinde nüfus müdürlüğü tarafından ‘geçici sürücü belgesi’ veriliyor. Geçici belgenin geçerlilik süresi ise 15 gün. Eğer araç kullanacaksanız geçici sürücü belgesini almayı unutmayın.

#39
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

KAYIP VEYA ÇALINTI HALİNDE NE YAPILIR? Ehliyetini çaldıran ve kaybedenlerin yeni ehliyete başvurmadan önce en yakın trafik tescil şubesine başvuru yaparak kayıp veya çalıntı beyanı vermesi de gerekiyor. Böylece sisteme zayi kaydı işleniyor. Bu durumda ayrıca kayıp ilanı verilmesine de gerek kalmıyor. Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.

#40
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

İKİ İŞLEV TEK KART! KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRME Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kimlik kartlarına entegre edilmesiyle vatandaşların, yanlarında ayrıca ehliyet bulundurma zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Eski tip kimlik ve ehliyetlerde bu uygulama yapılamıyor. ‘İki işlev tek kart’ sistemi için hem ehliyetin hem de kimlik kartının çipli olması gerekiyor. Yine önce randevu alınıyor. Herhangi bir nüfus dairesine giderek başvuru yapılıyor. Sadece nüfus müdürlüğüne giderken yanlarında her iki kartı da götürmeleri gerekiyor.

#41
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Yeni kimlik kartı ve eski ehliyeti olan yurttaşlar ise birleştirme işlemi için nüfus müdürlüğüne; 4 adet biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve 15 TL'lik harç bedelinin ödendiğini gösteren makbuz götürmeleri gerekiyor. Ehliyetin nüfus cüzdanına entegrasyonu ücretsiz olarak 1 dakikada gerçekleştiriliyor. Kartınız 1 gün içinde evinize ulaştırılıyor. Bu uygulamayla ilgili bir süre sınırı bulunmuyor.

#42
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

KİMLİK YENİLEME ÜCRETLERİ NE KADAR? Nüfus cüzdanı yerine kimlik yenileme: 37,50 TL

#43
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Kayıp kimlik kartı çıkarma ücreti: 75 TL, Evlilik ve boşanma nedeniyle kimlik değişimi: 37,50 TL, Eskiyen kimliği değiştirme: 37,50 TL,

#44
Foto - Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Yeni doğan bebek için kimlik çıkarma: Ücretsiz, Vaktinde yapılmayan bildirim için yeni doğan bebek için kimlik çıkarma: 37,50 TL

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