Ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili son dakika gelişmesi! Zam açıklaması geldi, cezaya kalmayın

Ehliyet, kimlik ve pasaportlar ile ilgili son dakika gelişmesi. Ehliyet fiyatları değişecek. 2023 yılına ilişkin zam açıklaması yapıldı ve rakam verildi. Vatandaşlara şimdiden uyarı yapıldı. Öte yandan yeni kimlik ve ehliyetler için son tarih açıklandı. Eski kimlik ve ehliyeti kullanan ve hala yeniletmeyen bütün vatandaşları ilgilendiriyor. Ehliyette yenileme süresi 31 Aralık 2022 tarihinde sona eriyor. Yıl sonuna kadar ehliyetini yenilemeyenlere idari para cezası uygulanacak. Öte kimlik, ehliyet ve pasaportlardaki isim ve soy isimlerle ilgili uyarılar peş peşe geldi. Peki 2023 ehliyet fiyatları ne kadar olacak? Yeni ehliyet başvurusu nasıl yapılır? Kimlik ve ehliyet nasıl birleştirilir? İşte ehliyet, kimlik, pasaport ile ilgili merak edilenler...