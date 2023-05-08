Eğer inciri zeytinyağında bekletip yerseniz! İbrahim Saraçoğlu formülü verdi: Seçim arasında kalmayın bunu yapın

İşte kuru incirin faydaları! Lif zenginidir- İncir, lif bakımından oldukça zengindir. Özellikle kuru incir, suyu olmadığından, lif oranı bakımından daha zengindir. Ama kalorisi de taze incire göre daha yüksektir. Kalorisi düşüktür- 100 gram taze incir 70 kalori civarı enerji verir. Bu miktar oldukça düşüktür. Bu sayede incir çok sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olarak karşımıza çıkar. Sindirimi düzenler- Zengin lif içeriği sayesinde incir, sindirimi düzenlemeye de yardımcıdır. Unutmayın ki lif oranı yüksek gıdaların kolon kanseri gibi kanser türlerini engellemeye de yardımcı olduğu düşünülmektedir. Demir açısından zengindir- Özellikle kuru incir, demir açısından çok oldukça zengindir. Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntıları azaltmakta faydalı olabilir. Vitamin açısından zengindir- İncir A, E, K vitaminleri ve özellikle B kompleks vitaminleri açısından da zengin bir kaynaktır. Kan şekerini düzenler- İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir. Hatta bazı uzmanlar, tip 2 şeker hastalığına sahip kişilerin kan şekerini düzenlemek için incirden faydalanabileceğini düşünmektedir.