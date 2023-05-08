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Eğer inciri zeytinyağında bekletip yerseniz! İbrahim Saraçoğlu formülü verdi: Seçim arasında kalmayın bunu yapın

2023-05-08 01:58:54
Eğer inciri zeytinyağında bekletip yerseniz! İbrahim Saraçoğlu formülü verdi: Seçim arasında kalmayın bunu yapın

İncir ve zeytinyağının insan sağlığı için faydaları tartışılmaz. Bu iki sağlıklı besini kür olarak bir arada tükettiğinizde ise, mucize faydalar görebilirsiniz. İncir yaprağının faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından gündeme gelen bir besindir. Bu yaprağı çeşitli şekilde kullandığınızda pek çok hastalığınıza bitkisel ilaç hazırlamış olacaksınız. İncir yaprağı faydaları ve tarifleri üzerine hazırladığımız yazımız...

#1
Foto - Eğer inciri zeytinyağında bekletip yerseniz! İbrahim Saraçoğlu formülü verdi: Seçim arasında kalmayın bunu yapın

İncirin faydası saymakla bitmez. Fakat incirin yaprağının kullanılarak oldukça şifalı ve lezzetli bir çay tarifi hazırlayabilirsiniz. Çoğu kişinin bilmediği bilenlerin ise çok severek hazırladığı incir çay tarifini nasıl yapacağınızı ayrıntılı olarak sizlerle paylaşıyoruz. İncir yaprağının taze ve narin olduğu bugünlerde yaprakları toplayarak hemen hazırlayabilirsiniz. Dondurucuya da kaldırarak kışın da bu çay tarifini istediğiniz zaman bol bol tüketebilirsiniz. Sağlıklı ve kolay incir yaprağından çay tarifini denecek herkese şimdiden kolay gelsin. İşte İbrahim Saraçoğlu incir yaprağı faydaları ve tarifler...

#2
Foto - Eğer inciri zeytinyağında bekletip yerseniz! İbrahim Saraçoğlu formülü verdi: Seçim arasında kalmayın bunu yapın

Kuru incir, yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içermekte, kemiklerimizi ve dişimizi geliştirerek çok daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. İçerdiği vitamin, protein ve mineral sayesinde, hücrelerin yenilenmesini sağlar. Zeytinyağı da, son derece şifalı bir besindir. Ancak, kuru incir ve zeytinyağını karıştırıp kür yaparsanız faydaların katlandığını göreceksiniz. İncir yaprağı suyu neye iyi gelir? İncir yaprağı doğal antibiyotik etkisi olan bir besindir. Bu yaprağı farklı şekillerde tüketerek vücudunuzda yer edinmeye çalışan enfeksiyonu temizleyebilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonu gibi durumlarda akla gelen incir yaprağı, vücut direncini artırır ve enfeksiyonun kısa sürede atılmasını sağlar.

#3
Foto - Eğer inciri zeytinyağında bekletip yerseniz! İbrahim Saraçoğlu formülü verdi: Seçim arasında kalmayın bunu yapın

İncirin faydaları nelerdir ibrahim Saraçoğlu? Kuru İncirin Faydaları Kalp Sağlığını Korur. Kansızlığı Giderir. Kanseri Önler. Kemikleri Güçlendirir. Kuru İncir Doğal Afrodizyaktır. Kan Şekerini Kontrol Eder. Antioksan Açısından Zengindir. İbrahim Saraçoğlu incir kürü nasıl yapılır? Kaynamakta olan yarım litre klorsuz suya sekiz-dokuz adet kuru inciri ilave ediniz ve yedi dakika ağzı kapalı olarak kaynatınız. Yedi dakika tamamlandıktan sonra ılımasını bekleyiniz. Ilıdıktan sonra süzülür. Üçe veya ikiye bölerek öğünlerden on-onbeş dakika önce aç karına içilir.

#4
Foto - Eğer inciri zeytinyağında bekletip yerseniz! İbrahim Saraçoğlu formülü verdi: Seçim arasında kalmayın bunu yapın

Zeytinyağı-incir kürünün yapılışı(diğer) Kürün hazırlanışı oldukça kolaydır. Küçük bir kavanoza 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 2 adet kuru inciri dilimleyip zeytinyağına ekleyin. Karışımı, 1 gün boyunca bekletin ve sabah aç karna, incirleri yiyin. Yediğiniz incirlerin yerine yenisini koyun ve bir ay boyunca her gün bu formülü tekrarlayın. İncir kürünü kimler kullanamaz? İncir kürü, diyabet sorunu yaşayan ve insülin kullanan kişilere önerilmez. İncir Yaprağından Şifalı Tarif Malzemeler -Taze incir yaprakları -Bol su Taze incir suyu nasıl yapılır? İncirleri yıkayalım, suyu kaynatalım. Kaynamış suya inciri ekleyelim. 20 dk daha kaynatalım, bardağa bırakalım. 15 dk bekleyip içelim.

#5
Foto - Eğer inciri zeytinyağında bekletip yerseniz! İbrahim Saraçoğlu formülü verdi: Seçim arasında kalmayın bunu yapın

İşte, kabızlığa kadar kuru incir ve zeytinyağı kürünün faydaları! Kabızlığı gideriyor- Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Zeytinyağı ise bağırsak iç yüzeyini yeniliyor. Hamile kalmayı kolaylaştırıyor- Kadınlarda doğurganlığı artıran kuru incir-zeytinyağı kürü sayesinde, kadınların sağlığı güçleniyor. Astım ve öksürüğü kesiyor- Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlıyor, rahatlatıyor. Astım ve öksürük hastaları için saf ve doğal zeytinyağında bir süre bekletilmiş iki tane kuru incirleri sabah kahvaltısından önce tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bu kür bu şekilde en az altı ay boyunca devam ettirilmesi önerilir. Ara verilmeden uygulanacak olan bu formül öksürük ve astım problemleri olanlar için inanılmaz bir tedavi metodudur.

#6
Foto - Eğer inciri zeytinyağında bekletip yerseniz! İbrahim Saraçoğlu formülü verdi: Seçim arasında kalmayın bunu yapın

Kalp sağlığını koruyor- Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını koruyor ve güçlendiriyor. Hafızayı güçlendiriyor- B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendiriyor. Kolesterolü düzenliyor- İçeriğiyle kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı oluyor. Diş sağlığını kuvvetlendiriyor- Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendiriyor. Özellikle menopoz döneminde kemik erimesine karşı koruyor. Zayıflamaya yardımcı olur- Tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılayan, metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı oluyor.

#7
Foto - Eğer inciri zeytinyağında bekletip yerseniz! İbrahim Saraçoğlu formülü verdi: Seçim arasında kalmayın bunu yapın

İşte kuru incirin faydaları! Lif zenginidir- İncir, lif bakımından oldukça zengindir. Özellikle kuru incir, suyu olmadığından, lif oranı bakımından daha zengindir. Ama kalorisi de taze incire göre daha yüksektir. Kalorisi düşüktür- 100 gram taze incir 70 kalori civarı enerji verir. Bu miktar oldukça düşüktür. Bu sayede incir çok sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olarak karşımıza çıkar. Sindirimi düzenler- Zengin lif içeriği sayesinde incir, sindirimi düzenlemeye de yardımcıdır. Unutmayın ki lif oranı yüksek gıdaların kolon kanseri gibi kanser türlerini engellemeye de yardımcı olduğu düşünülmektedir. Demir açısından zengindir- Özellikle kuru incir, demir açısından çok oldukça zengindir. Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntıları azaltmakta faydalı olabilir. Vitamin açısından zengindir- İncir A, E, K vitaminleri ve özellikle B kompleks vitaminleri açısından da zengin bir kaynaktır. Kan şekerini düzenler- İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir. Hatta bazı uzmanlar, tip 2 şeker hastalığına sahip kişilerin kan şekerini düzenlemek için incirden faydalanabileceğini düşünmektedir.

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