2023-05-08 01:58:54 Eğer inciri zeytinyağında bekletip yerseniz! İbrahim Saraçoğlu formülü verdi: Seçim arasında kalmayın bunu yapın
İncir ve zeytinyağının insan sağlığı için faydaları tartışılmaz. Bu iki sağlıklı besini kür olarak bir arada tükettiğinizde ise, mucize faydalar görebilirsiniz. İncir yaprağının faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından gündeme gelen bir besindir. Bu yaprağı çeşitli şekilde kullandığınızda pek çok hastalığınıza bitkisel ilaç hazırlamış olacaksınız. İncir yaprağı faydaları ve tarifleri üzerine hazırladığımız yazımız...