Egea fiyatına Volkswagen! Peynir ekmek gibi satan modelde görülmemiş indirim: Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver

Araba almak isteyenlere büyük bir müjde geldi! Egea fiyatına Volkswagen alma şansı! Peynir ekmek gibi satan modelde daha önce hiç böyle bir indirim görülmedi. Bu fırsatı kaçıran resmen dizlerini dövecek. İşte konuya ilişkin detaylar… Ülkemizde en çok tercih edilen lakin fiyatlarından dolayı alması o kadar da kolay olmayan Volkswagen araçlarda daha önce görülmemiş bir indirim yapıldı. Neredeyse Egea fiyatına alma şansını yakalayabilirsiniz. Volkswagen’in bu kampanyasını duyanlar kulaklarına inanamayacak. Almak için resmen sıraya girilecek.