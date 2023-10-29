  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

50. yıl dönümü! Günlük 200 bin araç geçti! Toplamda 2.5 milyar geçiş

Lavanta yağının yararları nelerdir? Türkiye'nin bahçelerini mora boyuyor! Şahane yağ ile ne yapılır?

İran ABD'yi neden uyardı, ipucu geldi! İşte askeri üssü ve yeni cepheler için önerisi!

‘Koca Yusuf’lardan Cumhuriyet uçuşu

Ruslar ipleri kopardı: Ülkenin kararı hayal kırıklığına sebep oldu! Çocuk katili İsrail'e büyük şok

Milyonlarca emekliye müjde! Havalara uçacaklar havalara

Ünlü oyuncu evindeki jakuzide ölü bulundu! Jakuziden son paylaşımında bakın ne demiş

Otomobilseverlere müjde! Model atağında durmuyor! Rekor üstüne rekor kırıyor!

Şeytanın bile aklına gelmez! Taksim bombacısını kullandılar! Sonunda bakın ne oldu

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni işini duyan inanamadı! Ağzınız bir karış açık kalacak
Otomotiv
3
Egea fiyatına Volkswagen! Peynir ekmek gibi satan modelde görülmemiş indirim: Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver

2023-10-29 12:04:08
Egea fiyatına Volkswagen! Peynir ekmek gibi satan modelde görülmemiş indirim: Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver

Araba almak isteyenlere büyük bir müjde geldi! Egea fiyatına Volkswagen alma şansı! Peynir ekmek gibi satan modelde daha önce hiç böyle bir indirim görülmedi. Bu fırsatı kaçıran resmen dizlerini dövecek. İşte konuya ilişkin detaylar… Ülkemizde en çok tercih edilen lakin fiyatlarından dolayı alması o kadar da kolay olmayan Volkswagen araçlarda daha önce görülmemiş bir indirim yapıldı. Neredeyse Egea fiyatına alma şansını yakalayabilirsiniz. Volkswagen’in bu kampanyasını duyanlar kulaklarına inanamayacak. Almak için resmen sıraya girilecek.

#1
Foto - Egea fiyatına Volkswagen! Peynir ekmek gibi satan modelde görülmemiş indirim: Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver

Oldukça güvenilir bir model olan Volkswagen, ülkemizde de en çok tercih edilen markalardan biri. Lakin son zamanlardaki fahiş araba fiyatları insanları ne yazık ki istediklerine değil mecbur olduklarına itiyor. Volkswagen ise bu kapsamda “araç fiyatı düşmez” diyenlere bir kampanya ile geldi. Bu kampanya görenleri şaşkına döndürecek.

#2
Foto - Egea fiyatına Volkswagen! Peynir ekmek gibi satan modelde görülmemiş indirim: Bu fırsatı kaçıran dizlerini döver

Finansal Analist İskender Han, sosyal medya hesabından bu kampanyayı şu sözlerle duyurdu: “Aynen araç fiyatları düşmez! Volkswagen büyük bir kampanya yaptı. 1.0 TSI 95 PS Life model 1.224.100TL'den satışa sunuldu. Egea fiyatına Volkswagen almak şu an mümkün. Daha da düşecek, sabırla bekleyin. Piyasada para dönmüyor, seve seve indirecekler.”

Gazze'den kahreden haber! 'Sona ermiştir' denilerek duyuruldu
Gündem

Gazze'den kahreden haber! 'Sona ermiştir' denilerek duyuruldu

Gazze'deki Milli Eğitim Bakanlığı, 2023/2024 eğitim-öğretim yılının sona erdiğini açıkladı.
Tahminleri hep çıkan isim yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi, yapılırsa tarihi bir zam olacak

Tahminleri hep çıkan isim yeni asgari ücreti Türkiye'ye duyurdu! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi, yapılırsa tarihi bir zam olacak
Rusya'dan son dakika Hamas açıklaması: Söz verdiler!
Gündem

Rusya'dan son dakika Hamas açıklaması: Söz verdiler!

İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. Rusya, Hamas'ın 8 Rus rehineyi serbest bırakma ..
Tahminleri hep tutan isim ekonomist Hatice Kolçak, Türkiye'ye ilan etti: gram altında bu rakam olacak! O tahmin
Ekonomi

Tahminleri hep tutan isim ekonomist Hatice Kolçak, Türkiye'ye ilan etti: gram altında bu rakam olacak! O tahmin

Altın ve para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatları için şaşırtan tahmin yaptı: ekonomik gelişmeler ve yatırım araçlarıyla ilgil..
Türkiye'den İsrail'e tokat gibi cevap: 19 Ekim'de zaten gittiler
Gündem

Türkiye'den İsrail'e tokat gibi cevap: 19 Ekim'de zaten gittiler

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin geri dönmesi için talimat verdiğini açıkl..
Bu tahmin dövizci önlerinde kuyruk oluşturur! Dünyaca ünlü ekonomist duyurdu: Dolar o rakama çakılacak

Bu tahmin dövizci önlerinde kuyruk oluşturur! Dünyaca ünlü ekonomist duyurdu: Dolar o rakama çakılacak
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23