Bu defa belediyeyi 'silkeleyecekler'!

Gül, açıklamasının devamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ‘masa' çağrısında bulunarak, "Bugün arkadaşlarımız 4 aydır düzenli şekilde ödenmeyen hakları için yakın tarihli bir takvim belirlenmediği sürece bu mücadele sonuçlanmayacak. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına tekrar sesleniyoruz. Grevden sonra diyaloglarla masayı biz kurduk. Kimsenin buralara gelip masa kurmasına gerek yok. Biz sizlerle uyum içinde bu süreci götürmek istiyoruz. Önümüzde 3 yıllık bir süreç var. Bu süreçte sendikalarla, işçi temsilcileriyle, Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle bu masaların kurulmak zorunda olduğunu hatırlatıyoruz. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Gelin, bu masayı kuralım. Bu mağduriyet ortadan kalksın, insanlar mutlu ve huzurlu bir şekilde işlerine devam etsin. Ancak şunu da bilsinler; bu mağduriyet ortadan kalkmadığı, bize bir takvim verilmediği sürece bu mücadeleye son vermeyeceğiz. Bu mücadeleyi daha da büyüteceğiz" dedi.