Bu defa belediyeyi 'silkeleyecekler'!
Büyükşehir Beşlediye Başkanı Cemil Tugay’ın sözleri ve işçilerin ayaklarına kadar yansıyan ekonomik krizin, belediye yönetimince “aile içi mesele” gibi görülmesi tepki çekmişti. Parasını alamayan işçilerin kesin ve kararlı tavrı ise akıllara Ekrem İmamoğlu’nun “haydi beni silkele” çağrısını getirdi. İzmir'de belediye şirketlerinde çalışan işçiler, ödeme krizi ve işten çıkarmalara karşı yürüyüşlerini üçüncü günde de sürdürdü. Konak Pier önünden Kültürpark Basmane Kapısı'na yürüyen işçiler, çözüm için masanın bir an önce kurulmasını istedi.