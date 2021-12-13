Edirne'yi şiddetli yağış vurdu!

Yağış nedeniyle Küçükevren köyündeki bir çiftlikte de hayvanlar telef oldu. Çiftlik sahibi Batuhan Gürkan, AA muhabirine, yağmur suyunun duvarı yıkarak bahçeye girdiğini, ardından ahırların olduğu bölüme ulaştığını söyledi. Sel nedeniyle 70 tavuk, 14 kuzu ve bir koyununun telef olduğunu belirten Gürkan, "Hayvanların yemini verdim. İçeride su yoktu. Akşam yatana kadar kontrol etmeye devam ettim. Sonra hangi ara oldu bilmiyorum ben yattıktan sonra gelmiş sanırım. Öyle bir su gelmiş ki kapının demiri yamulmuş." dedi.