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Hayat-Aktüel
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Edirne gülü üretiminin artması için düğmeye basıldı

2021-11-25 16:17:42
Edirne gülü üretiminin artması için düğmeye basıldı

Edirne gülünün yeniden üretimine öncülük etme hedefiyle oluşturulan bahçenin açılışı gerçekleştirildi.

#1
Foto - Edirne Belediyesince Lozan Caddesi'nde oluşturulan 99. Yıl Gül Bahçesi açılış töreninde konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentin geçmişine, kamu ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sahip çıktıklarını belirtti.

Edirne Belediyesince Lozan Caddesi'nde oluşturulan 99. Yıl Gül Bahçesi açılış töreninde konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentin geçmişine, kamu ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sahip çıktıklarını belirtti.

#2
Foto - Bu çalışmalar kapsamında Edirne gülünün yanı sıra farklı tıbbi aromatik bitkileri toprakla buluşturduklarını ifade eden Canalp,

Bu çalışmalar kapsamında Edirne gülünün yanı sıra farklı tıbbi aromatik bitkileri toprakla buluşturduklarını ifade eden Canalp, "Geçmişimize sahip çıkıyoruz. Geçmişimize sahip çıkarak aslında hem bugünü hem de geleceği inşa ediyoruz." dedi.

#3
Foto - Belediye Başkanı Recep Gürkan da şehrin sahip olduğu değerleri belirleyerek geleceğe taşımak istediklerini belirtti.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da şehrin sahip olduğu değerleri belirleyerek geleceğe taşımak istediklerini belirtti.

#4
Foto - Edirne gülünün tekrar Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tespit edildiğini söyleyen Gürkan,

Edirne gülünün tekrar Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tespit edildiğini söyleyen Gürkan, "Biz sadece 16. yüzyılda ortaya çıkan hem bilimsel, hem aromatik anlamda değerli olan bu gülün 17. yüzyılda buradan taşındığını, Bulgaristan Kızanlık ve Filibe gibi bölgelere gittiğini, diğer taraftan yurt içinde Isparta ve Burdur'a taşındığını tespit ettik." ifadelerini kullandı. Gürkan, Edirne gülünün doğduğu topraklarda, kentin bitki florasında yer almasını sağlayarak bir farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı. Edirne'de kamu ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte kent için uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirten Gürkan, "Burada bahar aylarıyla beraber bir görsel şölen yaşamaya başlayacağız. Edirne gülünün tekrar doğduğu topraklara dönmesinin kentimiz için hayırlı olmasını diliyor, gül gibi kokacağımız günlerin sürekli olmasını temenni ediyorum." dedi.

#5
Foto - Konuşmaların ardından Vali Canalp, eşi Ayten Canalp, Gürkan ve eşi Esra Gürkan, bahçeye Edirne gülü dikti.

Konuşmaların ardından Vali Canalp, eşi Ayten Canalp, Gürkan ve eşi Esra Gürkan, bahçeye Edirne gülü dikti.

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