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E-devlet sitesini taklit eden çeteye 7 ilde operasyon

2024-07-20 09:45:34
E-devlet sitesini taklit eden çeteye 7 ilde operasyon

Diyarbakır merkezli 7 ilde organize suç örgütüne düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 26'sı tutuklandı, çok sayıda materyal ele geçirildi

#1
Foto - E-devlet sitesini taklit eden çeteye 7 ilde operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, internette sözde e-devlet sitesini taklit ederek, arayüzlerini kopyalayıp işlem yapmak isteyen, vatandaşları tuzağa düşüren siber dolandırıcılar için çalışma başlattı. Ekipler, “Güvenli ödeme” bahanesiyle gönderdikleri link üzerinden sözde kredi bedeli adı altında ödeme yapanları dolandıranları tespit etti. Polis, organize suç örgütünün, aslının neredeyse aynısı olan siteler kurarak adeta kullanıcıları hipnoz ettiğini, “dijital hipnoz” olarak adlandırılan yöntemle vatandaşları mağdur ettiğini çözdü.

#2
Foto - E-devlet sitesini taklit eden çeteye 7 ilde operasyon

örgütünün dijital soygun için sonraki aşamada çağrı merkezinden aradıklarını söyleyerek farklı gerekçelerle mağdurlardan tekrar para yatırmalarını istediğini belirleyip siber takibi yapan ekipler, çetenin internet üzerinden izini sürdü. Kimlik tespitleri yapılan dolandırıcıların adreslerini belirleyen ekipler, teknik takip başlattıktan sonra düğmeye bastı. 7 ilde eş zamanlı operasyon Ekipler, Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'da organize suç örgütüne “sekte” adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda; 32 Adet cep telefonu, 12 bilgisayar, 40 simkart, 18 adet banka kartı ve çok sayıda Dijital materyale el konuldu.

#3
Foto - E-devlet sitesini taklit eden çeteye 7 ilde operasyon

26 şüpheli tutuklandı Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüphelinin 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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