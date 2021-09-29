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Hayat-Aktüel
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Düzce'de pitbull saldırısı! Çocuğun başına 300 dikiş atıldı

2021-09-29 16:19:22
Düzce'de pitbull saldırısı! Çocuğun başına 300 dikiş atıldı

Düzce-Akçakoca'da, pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu başından yaralanan çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

#1
Foto - Orhangazi Mahallesi Hamam Sokak'ta yaşayan Alaz İkra İlhande (5), evinin bahçesine indiği sırada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Başından ısırılması sonucu yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Orhangazi Mahallesi Hamam Sokak'ta yaşayan Alaz İkra İlhande (5), evinin bahçesine indiği sırada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Başından ısırılması sonucu yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

#2
Foto - Sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ameliyatla başına çok sayıda dikiş atılan İlhande, bir haftalık tedavi sonrası taburcu edildi. Polis, ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ameliyatla başına çok sayıda dikiş atılan İlhande, bir haftalık tedavi sonrası taburcu edildi. Polis, ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

#3
Foto - Baba Sinan İlhande, AA muhabirine, 4 saatlik zorlu bir ameliyat geçirdiklerini söyledi. Köpeğin sahibinin aşağıdaki mahallede oturduğunu, fındık harmanı burada olduğu için köpeğini yanında getirdiğini belirten İlhande,

Baba Sinan İlhande, AA muhabirine, 4 saatlik zorlu bir ameliyat geçirdiklerini söyledi. Köpeğin sahibinin aşağıdaki mahallede oturduğunu, fındık harmanı burada olduğu için köpeğini yanında getirdiğini belirten İlhande, "Daha önce de bu köpeğin olayları olmuş ama en büyüğü bizim başımıza geldi. Olayı yoldan geçen genç bir arkadaş görüyor, hem Allah'ın hem de arkadaşın yardımıyla kızım kurtuluyor. Kafasına 300 dikiş atıldı. O ameliyattayken 4 saat bize çok zor geçti." ifadelerini kullandı. Köpeğin ilk vukuatının olmadığını, daha önce de vatandaşlara saldırgan tavır gösterdiğini öne süren İlhande, "Çocukları koşturmuş, kolu kırılanlar var, bir ağabeyimizin üstündeki elbiseleri yırtmış. Gerekli yerlere müracaat ettik, bu durumdan şikayetçiyiz. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız, başka canların yanmasını istemiyoruz." dedi.

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