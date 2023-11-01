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Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! 650 bin liraya sıfır SUV! İlk kez Türkiye’de satacaklar! Artık herkesin arabası olacak

2023-11-01 16:01:30
Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! 650 bin liraya sıfır SUV! İlk kez Türkiye’de satacaklar! Artık herkesin arabası olacak

Çin'den Türkiye'ye gelen araçlarda yeni modeller paylaşıldı. Modeller arasında en çok dikkat çekeni ise ucuz olanı oldu. Hem ucuz hem elektrikli hem de SUV olması, araç sahibi olmak isteyenleri heyecanlandırıyor. Araç sahibi olmak isteyenler bu aracı görünce gün saymaya başladı. İşte tüm detaylar... Türkiye'de yerli araç modelleri her geçen gün artıyor. Özellikle Çin'den gelen elektrikli araç modellerine olan ilgi büyümeye devam ediyor. Yerli ve Milli Otomobil TOGG'un yollara çıkmasının ardından Çin'den de birbiri ardına araçlar yerini almaya başladı. İlk defa Türkiye'de satılacak o araç ise milyonların hayallerini süslüyor.

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Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! 650 bin liraya sıfır SUV! İlk kez Türkiye’de satacaklar! Artık herkesin arabası olacak

Türkiye'de elektrikli araç piyasası günden güne yükseliyor. Çin'den onlarca marka ve model yola çıktı. Türkiye'de yollara düşecek olan araçlar arasında en çok dikkat çekeni ise, Çinli Hozon'un elektrikli araç markası Neta oldu. İlk defa Türkiye'de satılacak olan Neta marka araçlardan U modeli piyasaya giriş yapmak için hazırlanıyor. Yurt dışı versiyonları ilk kez 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye'ye doğru yola çıktı. Özellikleriyle yeni model araçlardan neredeyse hiçbir farkı olmayan U modeli, fiyatıyla milyonların dikkatini çekti.

#2
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! 650 bin liraya sıfır SUV! İlk kez Türkiye’de satacaklar! Artık herkesin arabası olacak

Çin dışına ilk kez ihraç edilen Neta U, Türkiye'ye doğru geliyor. Barındırdığı özellikler ile günümüzün elektrikli SUV model araçlarını aratmayan Neta U, oldukça uygun bir fiyata satılacağı konuşuluyor. Çin'den gelecek Neta U, 400 km menzile sahip olduğu paylaşılırken, bu marka - model aracın Çin'deki fiyatı 11 bin dolar olarak paylaşıldı. Kur farkına ve vergilere göre, Neta U modelinin ülkemizde yer alacak fiyatının 650.000 TL - 700.000 TL aralığında olması bekleniyor.

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