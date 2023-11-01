Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! 650 bin liraya sıfır SUV! İlk kez Türkiye’de satacaklar! Artık herkesin arabası olacak

Çin'den Türkiye'ye gelen araçlarda yeni modeller paylaşıldı. Modeller arasında en çok dikkat çekeni ise ucuz olanı oldu. Hem ucuz hem elektrikli hem de SUV olması, araç sahibi olmak isteyenleri heyecanlandırıyor. Araç sahibi olmak isteyenler bu aracı görünce gün saymaya başladı. İşte tüm detaylar... Türkiye'de yerli araç modelleri her geçen gün artıyor. Özellikle Çin'den gelen elektrikli araç modellerine olan ilgi büyümeye devam ediyor. Yerli ve Milli Otomobil TOGG'un yollara çıkmasının ardından Çin'den de birbiri ardına araçlar yerini almaya başladı. İlk defa Türkiye'de satılacak o araç ise milyonların hayallerini süslüyor.