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Duyan poşetleri kaptığı gibi dağa koştu!

  • Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı köylerde yaşayan çiftçiler, havaların nemli olması nedeniyle yaşanan mantar bolluğuyla Atatürk Barajının kıyılarında yetişen mantarları toplayarak marketlere satıyor.

  • İlçenin kırsal alanlarında yetişen ve bölgede geçim kaynağı haline gelen tepe mantarı havaların nemli olması nedeniyle bu yıl arttı.

  • Çiftçiler topladıkları mantarı kilosu 8 liradan marketlere satıyor. Marketler ise kilosu 10 liradan vatandaşlara satıyor.

  • Çiftçilerden Hikmet Kurt, "Gördüğünüz gibi her yerde mantar çıkmış. Bu yıl mantar açısından bereketli oldu.

  • Bu yıl insanlar çocuklarıyla birlikte mantara gidiyor. Gelen bir araba dolusu mantar götürüyor" dedi.

  • Çiftçilerden Aslan Kurt ise mantarları nem oranının lüksek olduğu Atatürk Barajı çevresinde topladıklarını belirtti.

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