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Spor
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Duyan kulaklarına inanamadı: O yıldız için birbirini yemeye başladılar: Fatih Terim’e büyük şok…

2024-01-05 14:06:38
Duyan kulaklarına inanamadı: O yıldız için birbirini yemeye başladılar: Fatih Terim’e büyük şok…

Son dakika Trabzonspor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışında 3. sırada yer alan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kulüpler, ara transfer dönemi çalışmalarına devam ederken, bordo mavililerin yıldız ismi Anastasios Bakasetas'a Fatih Terim'in başına geçtiği Panathinaikos talip olmuştu. Terim, yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek isterken, şok bir haber geldi. Süper Lig devi yıldız ismi transfer etmek için harekete geçti. Tecrübeli oyuncudan da bu transfere yeşil ışık geldi. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Duyan kulaklarına inanamadı: O yıldız için birbirini yemeye başladılar: Fatih Terim’e büyük şok…

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında 3. sırada yer alan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Duyan kulaklarına inanamadı: O yıldız için birbirini yemeye başladılar: Fatih Terim’e büyük şok…

Kulüpler, ara transfer dönemi çalışmalarına devam ederken, bordo mavililerin yıldız ismi Anastasios Bakasetas'a Fatih Terim'in başına geçtiği Panathinaikos talip olmuştu.

#3
Foto - Duyan kulaklarına inanamadı: O yıldız için birbirini yemeye başladılar: Fatih Terim’e büyük şok…

Terim, yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek isterken, şok bir haber geldi. Süper Lig devi yıldız ismi transfer etmek için harekete geçti.

#4
Foto - Duyan kulaklarına inanamadı: O yıldız için birbirini yemeye başladılar: Fatih Terim’e büyük şok…

Tecrübeli oyuncudan da bu transfere yeşil ışık geldi. İşte tüm detaylar...

#5
Foto - Duyan kulaklarına inanamadı: O yıldız için birbirini yemeye başladılar: Fatih Terim’e büyük şok…

TERİM İSİM VERMİŞTİ

#6
Foto - Duyan kulaklarına inanamadı: O yıldız için birbirini yemeye başladılar: Fatih Terim’e büyük şok…

Fatih Terim, Yunanistan'daki ilk basın toplantısında Trabzonspor'da forma giyen Bakasetas'ı transfer etmek istediğini açıklamıştı.

#7
Foto - Duyan kulaklarına inanamadı: O yıldız için birbirini yemeye başladılar: Fatih Terim’e büyük şok…

Sabah'a göre; Yunan gazetecinin 'Süper Lig'den transfer yapacak mısınız? sorusuna 'Bakasetas' ismini veren Terim, oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini avantaj olarak görüyor.

#8
Foto - Duyan kulaklarına inanamadı: O yıldız için birbirini yemeye başladılar: Fatih Terim’e büyük şok…

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

#9
Foto - Duyan kulaklarına inanamadı: O yıldız için birbirini yemeye başladılar: Fatih Terim’e büyük şok…

Siyah beyazlılar, Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan ve sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain'in yerine Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmak istiyor.

#10
Foto - Duyan kulaklarına inanamadı: O yıldız için birbirini yemeye başladılar: Fatih Terim’e büyük şok…

Bordo mavili kulüple temasta bulunan Beşiktaş, görüşmeleri resmi boyuta taşıyarak bonservis teklifi götürmek için şartları araştırıyor.

#11
Foto - Duyan kulaklarına inanamadı: O yıldız için birbirini yemeye başladılar: Fatih Terim’e büyük şok…

Trabzonspor, kontratı sezon sonunda biten 30 yaşındaki futbolcuya iki kez yeni sözleşme teklifi yapsa da henüz anlaşmaya varamadı.

#12
Foto - Duyan kulaklarına inanamadı: O yıldız için birbirini yemeye başladılar: Fatih Terim’e büyük şok…

Panathinaikos'un da gündeminde yer aldığı belirtilen Bakasetas için Trabzonspor 1 milyon Euro'nun üzerinde beklentiye sahip.

#13
Foto - Duyan kulaklarına inanamadı: O yıldız için birbirini yemeye başladılar: Fatih Terim’e büyük şok…

Siyah-beyazlılar, tecrübeli orta sahayı ara transferde olmasa dahi sezon sonunda boşa çıkması halinde kadroya dahil etmeye çalışacak.

#14
Foto - Duyan kulaklarına inanamadı: O yıldız için birbirini yemeye başladılar: Fatih Terim’e büyük şok…

BAKASETAS'TAN YEŞİL IŞIK Bakasetas'ın da Beşiktaş'a transfer olmak istediği ve bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

#15
Foto - Duyan kulaklarına inanamadı: O yıldız için birbirini yemeye başladılar: Fatih Terim’e büyük şok…

Yunan yıldızın, 2 milyon Euro civarında bir maaş talebinin olduğu ancak bu rakamın aşağı düşebileceği de kaydedildi.

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