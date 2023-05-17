Dursun Özbek 10 numara transferi için bakın kimi aradı!

Yıldız futbolcuya ve menajerine en yüksek teklifte bulunan takım, onu resmen kadrosuna katmış olacak. Japon yıldızla her ne kadar Fenerbahçe, Napoli gibi dev kulüpler ilgilense de Mertens'in yaşını ve son haftalardaki performansını göz önünde bulunduran Galatasaray'ın da Kamada ile alttan alta görüşmelere başladığı ortaya çıktı.Bu transfer için Dursun Özbek yönetiminin Yuto Nagatomo ile temasa geçtiği ifade edilirken, Galatasaray'ın eski futbolcusuyla Kamada'nın işini bitirtmeyi planladığı anlaşıldı.