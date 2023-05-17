2023-05-17 12:46:40 Dursun Özbek 10 numara transferi için bakın kimi aradı!
Driens Mertens'in yaşını göz önünde bulunduran ve yeni 10 numara arayışlarına koyulan Galatasaray Japon yıldızla görüşmelere başlarken, transferde Fenerbahçe'nin de devrede olması ezeli rakipler arasında rekabeti arttırdı. Sezon sonunda Eintracht Frankfurt'la kontratı sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu kendisine gelen teklifleri değerlendirirken, transferde Dursun Özbek'in Nagatomo'yla temasa geçmesi Sarı Kırmızılı camiada dikkat çekti.