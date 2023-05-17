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Spor
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Dursun Özbek 10 numara transferi için bakın kimi aradı!

2023-05-17 12:46:40
Dursun Özbek 10 numara transferi için bakın kimi aradı!

Driens Mertens'in yaşını göz önünde bulunduran ve yeni 10 numara arayışlarına koyulan Galatasaray Japon yıldızla görüşmelere başlarken, transferde Fenerbahçe'nin de devrede olması ezeli rakipler arasında rekabeti arttırdı. Sezon sonunda Eintracht Frankfurt'la kontratı sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu kendisine gelen teklifleri değerlendirirken, transferde Dursun Özbek'in Nagatomo'yla temasa geçmesi Sarı Kırmızılı camiada dikkat çekti.

#1
Foto - Dursun Özbek 10 numara transferi için bakın kimi aradı!

Fenerbahçe ve Galatasaray sezon devam ederken bir yandan da gelecek sezon için transfer harekatını sürdürüyor.

#2
Foto - Dursun Özbek 10 numara transferi için bakın kimi aradı!

Kanarya'da en çok merak edilen konulardan biri Arda Güler'in takımdaki son durumu. Teknik direktör Jorge Jesus'tan aldığı forma şansını çok iyi değerlendiren genç yıldız, düzenli olarak ilk 11'de forma giymeye başladı.

#3
Foto - Dursun Özbek 10 numara transferi için bakın kimi aradı!

Galatasaray’da ise yönetim, olası bir satış durumunda onun alternatifini de şimdiden belirledi. Akşam'ın haberine göre; Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la mukavelesi bitecek olan Daichi Kamada için devreye girdi.

#4
Foto - Dursun Özbek 10 numara transferi için bakın kimi aradı!

26 yaşındaki Japon 10 numara için İtalya'nın dev ekibi Milan da masada bulunuyor.

#5
Foto - Dursun Özbek 10 numara transferi için bakın kimi aradı!

Bu sezon Alman ekibiyle 44 resmi maça çıkan 1.84 boyundaki oyuncu, 15 gol atarken 6 da asist yaptı. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan futbolcunun 30 Haziran'da serbest oyuncu konumuna geçecek olması, Milan'ın da iştahını kabarttı.

#6
Foto - Dursun Özbek 10 numara transferi için bakın kimi aradı!

"farantube. com" sitesi, "Daichi Kamada, harika teknik becerilere sahip ve ihtiyaca göre birçok farklı bölgede oynayabilen bir futbolcu. Bu sebeple Milan da onu listesine ekledi ve durumunu takip ediyor." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Dursun Özbek 10 numara transferi için bakın kimi aradı!

Aynı haberde, "Napoli'nin adı da Kamada'yla anılıyordu ancak bugün itibarıyla transferden çekilmiş gibi duruyorlar.

#8
Foto - Dursun Özbek 10 numara transferi için bakın kimi aradı!

Ancak Kamada'yla ilgilenen tek kulüp Milan değil. Türk ekibi Fenerbahçe'nin de Japon futbolcu için devrede olduğu biliniyor. Oyuncu boşa çıkacağı için yüksek bir yıllık maaş bekliyor. Aynı şekilde menajerlerinin talepleri de bir hayli yüksek olacak." denildi.

#9
Foto - Dursun Özbek 10 numara transferi için bakın kimi aradı!

Yıldız futbolcuya ve menajerine en yüksek teklifte bulunan takım, onu resmen kadrosuna katmış olacak. Japon yıldızla her ne kadar Fenerbahçe, Napoli gibi dev kulüpler ilgilense de Mertens'in yaşını ve son haftalardaki performansını göz önünde bulunduran Galatasaray'ın da Kamada ile alttan alta görüşmelere başladığı ortaya çıktı.Bu transfer için Dursun Özbek yönetiminin Yuto Nagatomo ile temasa geçtiği ifade edilirken, Galatasaray'ın eski futbolcusuyla Kamada'nın işini bitirtmeyi planladığı anlaşıldı.

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