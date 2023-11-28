Dünyayı sallayan o araç, sonunda Türkiye’ye geliyor! “800 bin TL” detayı şok etti! Herkes döne döne onu arayacak

Koreli otomotiv devi, 635 km menzilli elektrikli aracıyla sektörü derinden sarsıyor. SUV model araçların şahı olacak. Benzinli versiyonundan 800 bin TL daha ucuza satışa çıkıyor. Herkes döne döne bu aracı arayacak. İşte tüm detaylar… Otomotiv sektöründe hareketlilik devam ederken yeni araçlarda tüm araç tutkunlarının dikkatinde yer alıyor. Koreli otomotiv devi SsangYong, 635 km menzile sahip SUV model aracıyla satış rekoru kıracak. 800 bin TL daha uygun fiyatlı bu aracın sahibi olmak için herkes birbiriyle yarışacak. İşte tüm detaylar…