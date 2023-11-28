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Otomotiv
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Dünyayı sallayan o araç, sonunda Türkiye’ye geliyor! "800 bin TL" detayı şok etti! Herkes döne döne onu arayacak

2023-11-28 14:36:30
Dünyayı sallayan o araç, sonunda Türkiye’ye geliyor! “800 bin TL” detayı şok etti! Herkes döne döne onu arayacak

Koreli otomotiv devi, 635 km menzilli elektrikli aracıyla sektörü derinden sarsıyor. SUV model araçların şahı olacak. Benzinli versiyonundan 800 bin TL daha ucuza satışa çıkıyor. Herkes döne döne bu aracı arayacak. İşte tüm detaylar… Otomotiv sektöründe hareketlilik devam ederken yeni araçlarda tüm araç tutkunlarının dikkatinde yer alıyor. Koreli otomotiv devi SsangYong, 635 km menzile sahip SUV model aracıyla satış rekoru kıracak. 800 bin TL daha uygun fiyatlı bu aracın sahibi olmak için herkes birbiriyle yarışacak. İşte tüm detaylar…

#1
Foto - Dünyayı sallayan o araç, sonunda Türkiye’ye geliyor! "800 bin TL" detayı şok etti! Herkes döne döne onu arayacak

SsangYong’un Torres EVX model aracı Türkiye otomotiv sektörüne damga vuracak. 'luk ÖTV avantajına sahip 462 km menzilli aracıyla çok yakında Türkiye piyasasında yer alacak olan SsangYong, herkes tarafından merak ediliyor. Fiyat performans ürünü olarak satışa çıkarılacak olan elektrikli su model Torres EVX için nefesler tutuldu. SsangYong’un yeni gözdesi olan Torres EVX, D-SUV olarak sektörde yer alacak.

#2
Foto - Dünyayı sallayan o araç, sonunda Türkiye’ye geliyor! "800 bin TL" detayı şok etti! Herkes döne döne onu arayacak

BYD'nin LFT hücrelerini kullanan SsangYong, 73,4 kWh batarya ve standart olarak sunduğu ısı pompası ile birlikte 462 km menzil (WLTP) kullanımı vaat ediyor. Torres EVX, şehir içi kullanımda 635 kilometre menzil sunuyor.

#3
Foto - Dünyayı sallayan o araç, sonunda Türkiye’ye geliyor! "800 bin TL" detayı şok etti! Herkes döne döne onu arayacak

Torres EVX, 152 kW (207 HP) güç ve 339 Nm torka sahip önden çekişli elektrik motoruyla geliyor. Güney Kore'de 10 yıl ve 1 milyon kilometre batarya garantisiyle satılan Torres EVX’in Türkiye’de sıfır gümrüksüz satılması bekleniyor. Türkiye ile Güney Kore arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) göz önüne alındığında gümrük vergisi alınmaması muhtemel görünüyor. Çinli rakiplerine meydan okuyan Torres EVX, 4,7 metrelik SUV’da ’luk ÖTV diliminde olması bekleniyor. Aracın Türkiye fiyatının 1,6 milyon TL olması bekleniyor. Benzinli versiyonu 2,4 milyon TL olan araç daha uygun fiyatla satışa çıkıyor. 2024 yılın ilk çeyreğinde Avrupa ve Türkiye’de satışa çıkacağı duyuruldu.

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