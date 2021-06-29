Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! 'Şehir katili' ateşlendi

Denizaltının suya indirilmesi, Putin'in donanmasının İngiliz savaş gemilerini bir daha Kırım'a fazla yaklaşırlarsa batıracağı sözü vermesinin ardından geldi. Uzmanlar, Belgorod'un devasa torpidolarının, kıyı şehirlerini harap edebilecek 100 metre yüksekliğindeki dalgaları su altından tetikleyebileceğinden endişeleniyor. Rus donanması, denizaltının çığır açacağına inanıyor. Putin, torpidolarının 6 bin milden (yaklaşık 10 bin klometre) daha uzaktaki kıyı hedeflerini tamamen yok edebileceğinin altını çiziyor. Uzmanlar, dev denizaltının sekiz adede kadar nükleer silahlı torpido ile donatıldığını tahmin ediyor: "Sabotaj ve gizli operasyonlar için iyi bir donanıma sahip. Poseidon nükleer torpidoları, savaş zamanında bir uçak gemisine saldırmak için çok etkili bir araç olabilir - şu anda hiçbir savunmanın olmadığı bir uçak gemisi."