  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2023 itibariyle 500 milyon dolarlık ihracat yapan Türk şirketle ilgili şok gelişme! Satışa çıkarıldı

Vurulan yaban domuzu şok etti! Tam 459 kilo…

Bilim insanları tedirgin! Van'da neler oluyor böyle

Her an duyurulabilir! Dünyaca ünlü petrol devi Türkiye'deki köklü akaryakıt firmasını satın alıyor

Lapa lapa kar İstanbul'un yanı başında erken başladı! Yoğun kar yağışı için gece yarısı işaret edildi

Dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Orta kalibre silahı devreye aldılar: Türkiye'nin elindeki silah ortaya çıktı...

İstanbullular dikkat! O ilçelerde elektrikler kesilecek!

Daha önce böyle bir şey görülmedi! Yok böyle bir güzellik...

İBB'nin skandal yöntemi vatandaşı isyan ettirdi! Herşey çok mu güzel olacaktı? Yazıklar olsun...

Sakın bu hatayı yapmayın! Siz de yemekleri tekrar ısıtıyor musunuz?

Teknoloji-Bilişim
7
Dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Orta kalibre silahı devreye aldılar: Türkiye'nin elindeki silah ortaya çıktı...

2023-11-16 11:39:19
Dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Orta kalibre silahı devreye aldılar: Türkiye'nin elindeki silah ortaya çıktı...

Türk savunma sanayisi bünyesinde orta kalibre silah sistemleri üretiminde görev alan Çankırı Silah Fabrikası'nın kabiliyet ve kapasitesi modernizasyon çalışmasıyla artırılacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah, mühimmat ve patlayıcı ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanması amacıyla faaliyet gösteren Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, kabiliyetlerine yeni ürün ve teknolojiler eklemek, mevcut üretimin nitelik ve kapasitesi artırmak amacıyla yeni yatırımlar hayata geçiriyor.

#1
Foto - Dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Orta kalibre silahı devreye aldılar: Türkiye'nin elindeki silah ortaya çıktı...

Bu kapsamda, silah ve mühimmat üretimine yönelik faaliyet gösteren ve MKE'nin çalışmalarında önemli bir yer tutan Çankırı Silah Fabrikası'nda modernizasyon çalışması yürütülecek.

#2
Foto - Dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Orta kalibre silahı devreye aldılar: Türkiye'nin elindeki silah ortaya çıktı...

Makina ve techizat yatırımlarının da katkısıyla proje sonunda tesiste yılda 30 adet 35 milimetre çift namlulu uçaksavar topu, 1000 adet 40 milimetre tamburalı bombaatar, 400 adet 40 milimetre otomatik bombaatar, 1000 adet 12,7 milimetre uçaksavar makinalı tüfek ve 20 adet 105 milimetre BORAN obüsü üretim kapasitesine ulaşılacak.

#3
Foto - Dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Orta kalibre silahı devreye aldılar: Türkiye'nin elindeki silah ortaya çıktı...

Şirkete bu yatırım için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 40 yatırım katkısı gibi destekler sağlanacak.

#4
Foto - Dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Orta kalibre silahı devreye aldılar: Türkiye'nin elindeki silah ortaya çıktı...

MKE Çankırı Silah Fabrikası, özellikle güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu orta kalibre silah sistemlerinin üretiminde görevalıyor. Fabrika, ürün yelpazesinde bulunan silah sistemleriyle söz konusu ürünlerde yurt dışına bağımlılığın önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

#5
Foto - Dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Orta kalibre silahı devreye aldılar: Türkiye'nin elindeki silah ortaya çıktı...

Fabrikada üretim tesislerinin yanında birçok test ve muayene altyapısı bulunuyor.

#6
Foto - Dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Orta kalibre silahı devreye aldılar: Türkiye'nin elindeki silah ortaya çıktı...

MKE Çankırı Silah Fabrikası, 74 bin metrekare kapalı, 1 milyon 342 bin metrekare açık alan olmak üzere toplamda 1 milyon 416 bin metrekare alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

Erdoğan bombayı patlattı: Kolları sıvadık
Gündem

Erdoğan bombayı patlattı: Kolları sıvadık

"Yeni nesil uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık" diyerek bombayı patlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasının devamınd..
Erdoğan
Dünya

Erdoğan "ecelin geldi" demişti! Harekete geçildi

İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınarak yerine partisi Likud'dan başka birinin geçmesi çağr..
Ey ateistler hadi bunu açıklayın! Bunlarda kuş kadar akıl yok
Sosyal Medya

Ey ateistler hadi bunu açıklayın! Bunlarda kuş kadar akıl yok

Sosyal medyada viral olan bir video ateistlere adeta ders verdi.
Kanada Başbakanı Trudeau restoranda protesto edildi
Dünya

Kanada Başbakanı Trudeau restoranda protesto edildi

İsrail'e destek veren Justin Trudeau, yemek yediği restoranda bir grup tarafından protesto edildi.
Fenerbahçe taraftarını sevindiren gelişme! 2 yıldız milli arada geri dönüyor
Spor

Fenerbahçe taraftarını sevindiren gelişme! 2 yıldız milli arada geri dönüyor

Fenerbahçe, sezona rüya gibi bir giriş yaparak Süper Lig ve Avrupa’da oynadığı toplam 19 maçı da kazandı. Bu muhteşem başlangıcın ardından s..
Bak sen şu işe Allah'ın ayısı neler de biliyor
Sosyal Medya

Bak sen şu işe Allah'ın ayısı neler de biliyor

Kutup ayısı bile insanlığın çok geç keşfettiği Basınç= Kuvvet/Alan (P= F/A) formülüne göre hareket ediyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23