2023-11-16 11:39:19 Dünyayı ayağa kaldıracak gelişme! Orta kalibre silahı devreye aldılar: Türkiye'nin elindeki silah ortaya çıktı...
Türk savunma sanayisi bünyesinde orta kalibre silah sistemleri üretiminde görev alan Çankırı Silah Fabrikası'nın kabiliyet ve kapasitesi modernizasyon çalışmasıyla artırılacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah, mühimmat ve patlayıcı ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanması amacıyla faaliyet gösteren Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, kabiliyetlerine yeni ürün ve teknolojiler eklemek, mevcut üretimin nitelik ve kapasitesi artırmak amacıyla yeni yatırımlar hayata geçiriyor.