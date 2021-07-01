2021-07-01 11:38:11 Dünyaya böyle meydan okudu!
Çin’i 72 yıldır tek parti iktidarıyla yöneten Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 100. kuruluş yıldönümü başkent Pekin’de görkemli bir törenle kutlandı. Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nda düzenlenen ve yerel saatle sabah 08.00’de başlayan törene 70 binden fazla kişi katıldı. Törende kimsenin maske takmaması dikkat çekerken, Tiananmen Meydanı’nda toplanan kalabalık ellerindeki bayraklarla vatanseverlik temalı şarkılar söyledi. Kutlamalar sırasında aralarında J-20 savaş uçağı ve helikopterlerin de yer aldığı yaklaşık 80 hava aracının katıldığı bir geçit töreni gerçekleştirildi.