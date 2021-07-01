Dünyaya böyle meydan okudu!

Çin’in hiçbir ülkeyi ezmeye çalışmadığını ve çalışmayacağını belirten Xi, “Bizi ezmeye çalışan her kim olursa, kendini 1.4 milyar Çinlinin et ve kemikleriyle oluşturduğu çelikten seddin altında bulacak” ifadelerini kullandı.