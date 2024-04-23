2024-04-23 08:54:53 Dünyanın her yerinden akın akın buraya geliyorlar
Fotoğraf tutkunları dünyanın dört bir yanından Taşkale tahıl ambarlarını görmeye geliyor.
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Fotoğraf tutkunları dünyanın dört bir yanından Taşkale tahıl ambarlarını görmeye geliyor.
Karaman kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Taşkale köyü, tarihi eserleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Köy içerisinde killi kireç taşından oluşan yüksek kaya kütlesindeki 350'den fazla tahıl ambarında muhafaza edilen ürünler, ambarların içerisindeki sıcaklık ve nemin her mevsim aynı seviyede olması nedeniyle uzun yıllar boyunca bozulmadan saklanabiliyor.
Yapısı itibarıyla sarp bir yamaca yüzlerce mağaranın oyulduğu ender mekanlardan olan Taşkale Tahıl Ambarları, dünyanın her yerinden fotoğraf tutkunları ile turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
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