Dünyanın hayal kırıklığı haritası açıklandı! Listeye Türkiye'den de sürpriz bir nokta girdi
Google yorumları ve TikTok etkileşimleri incelenerek hazırlanan uluslararası araştırma, gezginlerin beklentisini karşılamayan turistik noktaları sıraladı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin değerlendirmesiyle ortaya çıkan listede, “en çok hayal kırıklığı yaratan 10 rota” arasında Türkiye’den de yoğun turist akını alan bir yer bulunuyor. Sosyal medya beğenileri ile gerçek ziyaretçi yorumları arasındaki uçurum dikkat çekerken, bazı noktaların abartılı tanıtımlar yüzünden beklentiyi karşılamadığı belirtildi.