Dünyanın hayal kırıklığı haritası açıklandı! Listeye Türkiye’den de sürpriz bir nokta girdi

Bir bavul depolama şirketi, dünyanın dört bir yanındaki turistik noktaları mercek altına alarak dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Toplam 101 lokasyonun değerlendirildiği listede, Google yorumları ve TikTok’ta aldığı beğeni sayıları temel kriter olarak kullanıldı. Amaç, turistlerin beklentilerini en az karşılayan destinasyonları ortaya çıkarmaktı. Şirketin kurucu ortağı Jacob Wedderburn-Day, bazı noktaların çok ünlü olmasına rağmen ziyaretçiler için tam bir hayal kırıklığına dönüşebildiğini belirterek “Ulaşım zorluğu, aşırı kalabalık ve gerçek görüntünün fotoğraflardakinden farklı olması ziyaretçilerin memnuniyetsiz olmasına neden olabiliyor” dedi.