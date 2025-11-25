  • İSTANBUL
Aktüel
9
Yeniakit Publisher
Dünyanın hayal kırıklığı haritası açıklandı! Listeye Türkiye’den de sürpriz bir nokta girdi

Giriş Tarihi:
Dünyanın hayal kırıklığı haritası açıklandı! Listeye Türkiye’den de sürpriz bir nokta girdi

Google yorumları ve TikTok etkileşimleri incelenerek hazırlanan uluslararası araştırma, gezginlerin beklentisini karşılamayan turistik noktaları sıraladı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin değerlendirmesiyle ortaya çıkan listede, “en çok hayal kırıklığı yaratan 10 rota” arasında Türkiye’den de yoğun turist akını alan bir yer bulunuyor. Sosyal medya beğenileri ile gerçek ziyaretçi yorumları arasındaki uçurum dikkat çekerken, bazı noktaların abartılı tanıtımlar yüzünden beklentiyi karşılamadığı belirtildi.

#1
Foto - Dünyanın hayal kırıklığı haritası açıklandı! Listeye Türkiye’den de sürpriz bir nokta girdi

Bir bavul depolama şirketi, dünyanın dört bir yanındaki turistik noktaları mercek altına alarak dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Toplam 101 lokasyonun değerlendirildiği listede, Google yorumları ve TikTok’ta aldığı beğeni sayıları temel kriter olarak kullanıldı. Amaç, turistlerin beklentilerini en az karşılayan destinasyonları ortaya çıkarmaktı. Şirketin kurucu ortağı Jacob Wedderburn-Day, bazı noktaların çok ünlü olmasına rağmen ziyaretçiler için tam bir hayal kırıklığına dönüşebildiğini belirterek “Ulaşım zorluğu, aşırı kalabalık ve gerçek görüntünün fotoğraflardakinden farklı olması ziyaretçilerin memnuniyetsiz olmasına neden olabiliyor” dedi.

#2
Foto - Dünyanın hayal kırıklığı haritası açıklandı! Listeye Türkiye’den de sürpriz bir nokta girdi

1. HOLLYWOOD ŞÖHRETLER YOLU – ABD Los Angeles’ta yer alan ve ünlülerin isimlerinin bulunduğu yıldızlarla bilinen Hollywood Walk of Fame, listenin zirvesinde yer aldı. 10 üzerinden yalnızca 2.67 puan alan bölge; kalabalık, güvenlik sorunları ve beklentiyi karşılamayan atmosferiyle eleştirildi.

#3
Foto - Dünyanın hayal kırıklığı haritası açıklandı! Listeye Türkiye’den de sürpriz bir nokta girdi

2. LUT GÖLÜ – ORTA DOĞU Doğal güzelliğiyle bilinen Lut Gölü, bölgedeki istikrarsızlık, güvenlik endişeleri ve yetersiz altyapı nedeniyle düşük puan aldı. Ulaşım güçlüğü ve yüksek maliyetler ziyaretçilerin deneyimini olumsuz etkiliyor.

#4
Foto - Dünyanın hayal kırıklığı haritası açıklandı! Listeye Türkiye’den de sürpriz bir nokta girdi

3. KAPALIÇARŞI – TÜRKİYE İstanbul’un en ikonik turistik duraklarından biri olan Kapalıçarşı, araştırmada üçüncü sıraya yerleşti. 10 üzerinden 3.86 puan alan tarihi çarşı; aşırı kalabalık, ısrarcı satıcılar ve yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirildi. Analistler, çarşının bazı turistler için stresli bir alışveriş deneyimi sunduğunu belirtiyor.

#5
Foto - Dünyanın hayal kırıklığı haritası açıklandı! Listeye Türkiye’den de sürpriz bir nokta girdi

LİSTEDEKİ DİĞER ROTALAR: Çin Seddi – Çin

#6
Foto - Dünyanın hayal kırıklığı haritası açıklandı! Listeye Türkiye’den de sürpriz bir nokta girdi

Victoria Limanı – Hong Kong

#7
Foto - Dünyanın hayal kırıklığı haritası açıklandı! Listeye Türkiye’den de sürpriz bir nokta girdi

MONA Müzesi – Avustralya

#8
Foto - Dünyanın hayal kırıklığı haritası açıklandı! Listeye Türkiye’den de sürpriz bir nokta girdi

Stonehenge – İngiltere

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
