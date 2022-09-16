2022-09-16 10:56:01 Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin zirvesinde çarpıcı detay
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant’ta bugün kritik görüşmelere imza atacak. Sabah saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen Erdoğan Rusya Devlet başkanı Putin ile de görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katılacak. Aile fotoğrafında yer alacak Erdoğan, zirvenin ikinci oturumunda konuşacak, resmi öğle yemeğine katılacak, zirveye katılan ülkelerin liderleriyle ikili görüşmelerde bulunacak. Söz konusu görüşme dünya basınında geniş yer bulurken Al Jazeera'dan görüşme öncesi dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi.