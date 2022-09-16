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Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin zirvesinde çarpıcı detay

2022-09-16 10:56:01
Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin zirvesinde çarpıcı detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant’ta bugün kritik görüşmelere imza atacak. Sabah saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen Erdoğan Rusya Devlet başkanı Putin ile de görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katılacak. Aile fotoğrafında yer alacak Erdoğan, zirvenin ikinci oturumunda konuşacak, resmi öğle yemeğine katılacak, zirveye katılan ülkelerin liderleriyle ikili görüşmelerde bulunacak. Söz konusu görüşme dünya basınında geniş yer bulurken Al Jazeera'dan görüşme öncesi dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi.

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Foto - Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin zirvesinde çarpıcı detay

Dünyanın gözü kulağı Semerkant'ta... Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Özbekistan'da bir araya gelen liderlerin alacakları kararlar merakla bekleniyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine zirveye özel konuk olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir dizi kritik görüşmeye imza attı. Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler ile ağaç dikme töreni sonrası "Ebedî Şehir" kompleksinde liderlerle bir araya geldi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile 'Ebedî Şehir' kompleksinde bir araya gelip sohbet ettiler.

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Foto - Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin zirvesinde çarpıcı detay

GÖRÜŞMEDE KRAVAT DETAYI İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, liderlerin samimi bir havada gerçekleştirdiği buluşmada, kravat takmadıkları görüldü. Gezi sırasında Putin ile ayrıca sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste incelemelerde bulundu. Bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen Erdoğan günün ilerleyen saatlerinde Rusya Devlet başkanı Putin ile de görüşecek. AL JAZEERA YAZARINDAN TÜRKİYE ANALİZİ Söz konusu görüşme dünya basınında geniş yer bulurken Al Jazeera'dan görüşme öncesi dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi. Carnegie Europe'da Misafir Akademisyen olan Dimitar BechevAl Jazeera için kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin dış politikasını masaya yatırdı. 'ANKARA BOŞLUĞU DOLDURMAYA HAZIRLANIYOR' 'Rusya'nın Ukrayna kayıpları Türkiye'nin kazancıdır' başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi; 'İster Suriye'de ister Güney Kafkasya'da olsun, Moskova'nın etkisinin azalması bekleniyor. Ankara ise boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.' Türkiye'nin Batı yaptırımlarına katılmayarak Rusya ile diplomatik bağını koparmadığını, Erdoğan'ın Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu belirterek Kiev'e destek verdiğine vurgu yapılan yazıda bu durum için şu değerlendirme yapıldı; 'Bu Kremlin'in Ukrayna'da çıkmaza girdiği bir dönemde, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde sınırları zorlamak istediği fırsatların bir göstergesi.' Voice of America bugün gerçekleşecek görüşmeyi 'Erdoğan ve Putin Avrasya Güvenlik Toplantısında Batıya Sinyal Verecek' başlığı ile okurlarına duyurdu. Euronews iki liderin Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarını görüşeceğini yazdı. Gazete bu iddiayı Türk yetkililere dayandırdı. Haberde üst düzey Türk yetkilinin şu sözlerine yer verildi; 'Bu konu Putin ile görüşülecek. Çünkü bu savaşın sona ermesinde Rusya ve Türkiye'nin oynadığı rol ve sonrasındaki ortak çalışmalar ortada.' Haberde Türk yetkilinin 'Türkiye her anlamda Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek' dediğinin de altı çizildi.

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Foto - Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin zirvesinde çarpıcı detay

İKİ LİDER HANGİ KONULARI GÖRÜŞECEK? Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada görüşmede masaya yatırılacak konuları açıklamıştı. Uşakov, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti; 'Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu ele alınacak. Şu anda müzakereler için birçok konu var, bunlardan biri Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasında oynadığı pozitif rol. Görüşmede, 5 Temmuz'da Soçi'de varılan mutabakatların da sonuçları da ele alınacak' Şanghay İşbirliği Teşkilatı Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla 1996 yılında kurulmuştu. Örgüte Özbekistan, Pakistan ve Hindistan'ın da katılımıyla tam üye sayısı sekize yükselmiş oldu. 2005'te ŞİÖ'ye gözlemci statüsünde üye olarak katılan İran'ın tam üyelik süreci Eylül 2021'de başlatılmıştı. Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye ise diyalog ortağı olarak yer alıyor.

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