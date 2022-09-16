Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin zirvesinde çarpıcı detay

GÖRÜŞMEDE KRAVAT DETAYI İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, liderlerin samimi bir havada gerçekleştirdiği buluşmada, kravat takmadıkları görüldü. Gezi sırasında Putin ile ayrıca sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste incelemelerde bulundu. Bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen Erdoğan günün ilerleyen saatlerinde Rusya Devlet başkanı Putin ile de görüşecek. AL JAZEERA YAZARINDAN TÜRKİYE ANALİZİ Söz konusu görüşme dünya basınında geniş yer bulurken Al Jazeera'dan görüşme öncesi dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi. Carnegie Europe'da Misafir Akademisyen olan Dimitar BechevAl Jazeera için kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin dış politikasını masaya yatırdı. 'ANKARA BOŞLUĞU DOLDURMAYA HAZIRLANIYOR' 'Rusya'nın Ukrayna kayıpları Türkiye'nin kazancıdır' başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi; 'İster Suriye'de ister Güney Kafkasya'da olsun, Moskova'nın etkisinin azalması bekleniyor. Ankara ise boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.' Türkiye'nin Batı yaptırımlarına katılmayarak Rusya ile diplomatik bağını koparmadığını, Erdoğan'ın Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu belirterek Kiev'e destek verdiğine vurgu yapılan yazıda bu durum için şu değerlendirme yapıldı; 'Bu Kremlin'in Ukrayna'da çıkmaza girdiği bir dönemde, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde sınırları zorlamak istediği fırsatların bir göstergesi.' Voice of America bugün gerçekleşecek görüşmeyi 'Erdoğan ve Putin Avrasya Güvenlik Toplantısında Batıya Sinyal Verecek' başlığı ile okurlarına duyurdu. Euronews iki liderin Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarını görüşeceğini yazdı. Gazete bu iddiayı Türk yetkililere dayandırdı. Haberde üst düzey Türk yetkilinin şu sözlerine yer verildi; 'Bu konu Putin ile görüşülecek. Çünkü bu savaşın sona ermesinde Rusya ve Türkiye'nin oynadığı rol ve sonrasındaki ortak çalışmalar ortada.' Haberde Türk yetkilinin 'Türkiye her anlamda Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek' dediğinin de altı çizildi.