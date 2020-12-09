2020-12-09 12:12:34 Dünyanın en zengin siyasetçisi belli oldu!
Sahip oldukları servetle tüm zamanların en zengin siyasetçileri haberimizde... İlk sıradaki isim şaşırttı.
Sahip oldukları servetle tüm zamanların en zengin siyasetçileri haberimizde... İlk sıradaki isim şaşırttı.
21. Nelson Rockefeller Ülke: ABD Serveti: 1 milyar dolar
20. Michael Ashcroft Ülke: İngiltere Serveti: 1.5 milyar dolar
19. Sonia Gandhi Ülke: Hindistan Serveti: 2 milyar dolar
18. Meg Whitman Ülke: ABD Serveti: 2.2 milyar dolar
17. Sebastian Pinera Ülke: Şili Serveti: 2.5 milyar dolar
16. Tom Golisano Ülke: ABD Serveti: 3 milyar dolar
15. Naguib Sawiris Ülke: Mısır Serveti: 3 milyar dolar
14. Henry Ross Perot, Sr. Ülke: ABD Serveti: 4.1 milyar dolar
13. Donald Trump Ülke: ABD Serveti: 4.5 milyar dolar
12. Savitri Devi Jindal Ülke: Hindistan Serveti: 4.8 milyar dolar
11. Lu Guanqiu Ülke: Çin Serveti: 6.3 milyar dolar
10. Silvio Berlusconi Ülke: İtalya Serveti: 6.3 milyar dolar
9. Suleiman Kerimov Ülke: Rusya Serveti: 7.2 milyar dolar
8. Mikhail Prokhorov Ülke: Rusya Serveti: 8.9 milyar dolar
7. Serge Dassault Ülke: Fransa Serveti: 16.3 milyar dolar
6. Mohammed bin Rashid Al Maktoum Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri Serveti: 18 milyar dolar
5. Hassanal Bolkiah Ülke: Brunei Serveti: 20 milyar dolar
4. Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri Serveti: 23 milyar dolar
3. Bhumibol Adulyadej Ülke: Tayland Serveti: 30 milyar dolar
2. Michael Bloomberg Ülke: ABD Serveti: 49.8 milyar dolar
1. Vladimir Putin Ülke: Rusya Serveti: 200 milyar dolar
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