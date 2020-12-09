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Dünya
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Dünyanın en zengin siyasetçisi belli oldu!

2020-12-09 12:12:34
Dünyanın en zengin siyasetçisi belli oldu!

Sahip oldukları servetle tüm zamanların en zengin siyasetçileri haberimizde... İlk sıradaki isim şaşırttı.

#1
Foto - 21. Nelson Rockefeller Ülke: ABD Serveti: 1 milyar dolar

21. Nelson Rockefeller Ülke: ABD Serveti: 1 milyar dolar

#2
Foto - 20. Michael Ashcroft Ülke: İngiltere Serveti: 1.5 milyar dolar

20. Michael Ashcroft Ülke: İngiltere Serveti: 1.5 milyar dolar

#3
Foto - 19. Sonia Gandhi Ülke: Hindistan Serveti: 2 milyar dolar

19. Sonia Gandhi Ülke: Hindistan Serveti: 2 milyar dolar

#4
Foto - 18. Meg Whitman Ülke: ABD Serveti: 2.2 milyar dolar

18. Meg Whitman Ülke: ABD Serveti: 2.2 milyar dolar

#5
Foto - 17. Sebastian Pinera Ülke: Şili Serveti: 2.5 milyar dolar

17. Sebastian Pinera Ülke: Şili Serveti: 2.5 milyar dolar

#6
Foto - 16. Tom Golisano Ülke: ABD Serveti: 3 milyar dolar

16. Tom Golisano Ülke: ABD Serveti: 3 milyar dolar

#7
Foto - 15. Naguib Sawiris Ülke: Mısır Serveti: 3 milyar dolar

15. Naguib Sawiris Ülke: Mısır Serveti: 3 milyar dolar

#8
Foto - 14. Henry Ross Perot, Sr. Ülke: ABD Serveti: 4.1 milyar dolar

14. Henry Ross Perot, Sr. Ülke: ABD Serveti: 4.1 milyar dolar

#9
Foto - 13. Donald Trump Ülke: ABD Serveti: 4.5 milyar dolar

13. Donald Trump Ülke: ABD Serveti: 4.5 milyar dolar

#10
Foto - 12. Savitri Devi Jindal Ülke: Hindistan Serveti: 4.8 milyar dolar

12. Savitri Devi Jindal Ülke: Hindistan Serveti: 4.8 milyar dolar

#11
Foto - 11. Lu Guanqiu Ülke: Çin Serveti: 6.3 milyar dolar

11. Lu Guanqiu Ülke: Çin Serveti: 6.3 milyar dolar

#12
Foto - 10. Silvio Berlusconi Ülke: İtalya Serveti: 6.3 milyar dolar

10. Silvio Berlusconi Ülke: İtalya Serveti: 6.3 milyar dolar

#13
Foto - 9. Suleiman Kerimov Ülke: Rusya Serveti: 7.2 milyar dolar

9. Suleiman Kerimov Ülke: Rusya Serveti: 7.2 milyar dolar

#14
Foto - 8. Mikhail Prokhorov Ülke: Rusya Serveti: 8.9 milyar dolar

8. Mikhail Prokhorov Ülke: Rusya Serveti: 8.9 milyar dolar

#15
Foto - 7. Serge Dassault Ülke: Fransa Serveti: 16.3 milyar dolar

7. Serge Dassault Ülke: Fransa Serveti: 16.3 milyar dolar

#16
Foto - 6. Mohammed bin Rashid Al Maktoum Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri Serveti: 18 milyar dolar

6. Mohammed bin Rashid Al Maktoum Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri Serveti: 18 milyar dolar

#17
Foto - 5. Hassanal Bolkiah Ülke: Brunei Serveti: 20 milyar dolar

5. Hassanal Bolkiah Ülke: Brunei Serveti: 20 milyar dolar

#18
Foto - 4. Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri Serveti: 23 milyar dolar

4. Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Ülke: Birleşik Arap Emirlikleri Serveti: 23 milyar dolar

#19
Foto - 3. Bhumibol Adulyadej Ülke: Tayland Serveti: 30 milyar dolar

3. Bhumibol Adulyadej Ülke: Tayland Serveti: 30 milyar dolar

#20
Foto - 2. Michael Bloomberg Ülke: ABD Serveti: 49.8 milyar dolar

2. Michael Bloomberg Ülke: ABD Serveti: 49.8 milyar dolar

#21
Foto - 1. Vladimir Putin Ülke: Rusya Serveti: 200 milyar dolar

1. Vladimir Putin Ülke: Rusya Serveti: 200 milyar dolar

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