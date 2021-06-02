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Yaşam
20
Dünyanın en tehlikeli canlıları

2021-06-02 05:22:12
Dünyanın en tehlikeli canlıları

Doğada bulunan canlılar arasında her ne kadar faydalı olanların sayısı çok olsa da bunun yanında zararlı ve tehlikeli canlılar da bulunuyor.

#1
Foto - Sevimli hayvanlar aleminin arka yüzünde, ölümcül derecede tehlikeli birçok hayvan bulunuyor.

Sevimli hayvanlar aleminin arka yüzünde, ölümcül derecede tehlikeli birçok hayvan bulunuyor.

#2
Foto - Kimi büyüleyici renklere, kimi de sevimli tüylere sahip olsa da bazı hayvanlar ölüm makinesine dönüşüyor. O hayvanlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Kimi büyüleyici renklere, kimi de sevimli tüylere sahip olsa da bazı hayvanlar ölüm makinesine dönüşüyor. O hayvanlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

#3
Foto - AKREP - Ölüm avcısı olarak bilinen bir akrep türü, başta Kuzey Afrika ve Ortadoğu olmak üzere akrep ile ilgili ölümlerin yüzde 75'den sorumludur. Türkiye'de de bulunan bu tür, kara akrepten daha zehirlidir.

AKREP - Ölüm avcısı olarak bilinen bir akrep türü, başta Kuzey Afrika ve Ortadoğu olmak üzere akrep ile ilgili ölümlerin yüzde 75'den sorumludur. Türkiye'de de bulunan bu tür, kara akrepten daha zehirlidir.

#4
Foto - AFRİKA KATİL BAL ARILARI - 1950’lerde Brezilya’daki bal üretimini arttırmak için Batı bal arıları ile Afrika bal arılarının çiftleştirilmesi sonucu ortaya çıkan arılar, laboratuvardan kaçarak doğaya karışmış ve ölümcül etkisiyle birçok insana zarar vermiştir.

AFRİKA KATİL BAL ARILARI - 1950’lerde Brezilya’daki bal üretimini arttırmak için Batı bal arıları ile Afrika bal arılarının çiftleştirilmesi sonucu ortaya çıkan arılar, laboratuvardan kaçarak doğaya karışmış ve ölümcül etkisiyle birçok insana zarar vermiştir.

#5
Foto - GERGEDAN - Fillerden sonra dünyanın en büyük hayvanı olan gergedanlar, sinir halinde hızlarını artırabilir ve insanlar için ölümcül sonuçlar doğurabilir.

GERGEDAN - Fillerden sonra dünyanın en büyük hayvanı olan gergedanlar, sinir halinde hızlarını artırabilir ve insanlar için ölümcül sonuçlar doğurabilir.

#6
Foto - KONİ SALYANGOZU - İğnesinde 200'den fazla zehir barındıran bu tür, gündüzleri denizde, geceleriyse sahilde avlanarak yaşar. Zehri bir insanı kısa sürede öldürecek kadar güçlüdür.

KONİ SALYANGOZU - İğnesinde 200'den fazla zehir barındıran bu tür, gündüzleri denizde, geceleriyse sahilde avlanarak yaşar. Zehri bir insanı kısa sürede öldürecek kadar güçlüdür.

#7
Foto - KAYA BALIĞI - Dikenlerine basılması halinde ölümcül etkiye sahip olan kaya balığı, dünyanın en ölümcül hayvanları arasında yer alıyor.

KAYA BALIĞI - Dikenlerine basılması halinde ölümcül etkiye sahip olan kaya balığı, dünyanın en ölümcül hayvanları arasında yer alıyor.

#8
Foto - BEYAZ KÖPEK BALIĞI - Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında da bulunan büyük beyaz köpekbalıkları, yılda en az 10 insanın ölümüne neden oluyor.

BEYAZ KÖPEK BALIĞI - Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında da bulunan büyük beyaz köpekbalıkları, yılda en az 10 insanın ölümüne neden oluyor.

#9
Foto - KARA MAMBA - 4 buçuk metre ile dünyanın en uzun zehirli yılanı olan kara mambaların anavatanı Afrika'dır. Ağızlarının içinin siyah olması nedeniyle kara mamba adını alan yılan türü, yüz ve gövdeden ısırılması halinde bir insanı 20 dakikada öldürür.

KARA MAMBA - 4 buçuk metre ile dünyanın en uzun zehirli yılanı olan kara mambaların anavatanı Afrika'dır. Ağızlarının içinin siyah olması nedeniyle kara mamba adını alan yılan türü, yüz ve gövdeden ısırılması halinde bir insanı 20 dakikada öldürür.

#10
Foto - KUTUP AYISI - Sevimli görüntülerinin yanında oldukça büyük olan bu etoburlar, karada ve suda müthiş bir avlanma yeteneğine sahiptir. Bulundukları ortamın en tehlikeli türleridir.

KUTUP AYISI - Sevimli görüntülerinin yanında oldukça büyük olan bu etoburlar, karada ve suda müthiş bir avlanma yeteneğine sahiptir. Bulundukları ortamın en tehlikeli türleridir.

#11
Foto - KUTU DENİZ ANASI - Kutu denizanası, dünyanın en zehirli canlıdır. Zehri bir insanı 90 dakika gibi kısa bir süre içinde öldürebilir. Dokungaçlarının boyu 3 metreyi bulmaktadır. Hint Pasifiği'nde yaşar.

KUTU DENİZ ANASI - Kutu denizanası, dünyanın en zehirli canlıdır. Zehri bir insanı 90 dakika gibi kısa bir süre içinde öldürebilir. Dokungaçlarının boyu 3 metreyi bulmaktadır. Hint Pasifiği'nde yaşar.

#12
Foto - KIRBAÇ YILANI - Küçük ama son derece zehirli bir yılan olan kırbaç, Afrikaca ve Felemenkçede

KIRBAÇ YILANI - Küçük ama son derece zehirli bir yılan olan kırbaç, Afrikaca ve Felemenkçede "ağaç yılanı" anlamına gelir.

#13
Foto - BALON BALIĞI - Halk dilinde balon balığı olarak da bilinen bu türün eti oldukça zehirlidir ve birçok acemi balıkçı, balon balığı yüzünden hayatını kaybeder.

BALON BALIĞI - Halk dilinde balon balığı olarak da bilinen bu türün eti oldukça zehirlidir ve birçok acemi balıkçı, balon balığı yüzünden hayatını kaybeder.

#14
Foto - AFRİKA ASLANI - Afrika Aslanları'nın özellikle avlamak için insan aradıkları iddia ediliyor. 1898'de Kenya'da 9 ay içerisinde 28 demiryolu işçisinin aslanlar tarafından öldürülmesi bu iddianın en büyük dayanağıdır.

AFRİKA ASLANI - Afrika Aslanları'nın özellikle avlamak için insan aradıkları iddia ediliyor. 1898'de Kenya'da 9 ay içerisinde 28 demiryolu işçisinin aslanlar tarafından öldürülmesi bu iddianın en büyük dayanağıdır.

#15
Foto - ÇEÇE SİNEĞİ - İnsana uyku hastalığını bulaştıran çeçe sineği en fazla 3 ay yaşamasına rağmen oldukça tehlikeli.

ÇEÇE SİNEĞİ - İnsana uyku hastalığını bulaştıran çeçe sineği en fazla 3 ay yaşamasına rağmen oldukça tehlikeli.

#16
Foto - MAVİ HALKALI AHTAPOT - Kuvvetli zehre sahip olan mavi halkalı ahtapot insanlar için ölümcüldür.

MAVİ HALKALI AHTAPOT - Kuvvetli zehre sahip olan mavi halkalı ahtapot insanlar için ölümcüldür.

#17
Foto - SİVRİSİNEK - dünyanın çok insan öldüren hayvanı olan sivrisinekler, her yıl yaklaşık 700 milyon kişiye hastalık bulaştırdığı ve her yıl 2 ila 3 milyon insanın ölümüne neden oluyor.

SİVRİSİNEK - dünyanın çok insan öldüren hayvanı olan sivrisinekler, her yıl yaklaşık 700 milyon kişiye hastalık bulaştırdığı ve her yıl 2 ila 3 milyon insanın ölümüne neden oluyor.

#18
Foto - TUZLU SU TİMSAHI - Pusu kurarak hedefine ulaşan tuzlu su timsahı, insan avlama konusunda da oldukça ölümcül. Bir süper avcı olan tuzlu su timsahı, böceklerden amfibilere, diğer sürüngenlerden balıklara kadar her şeyi avlayabilir.

TUZLU SU TİMSAHI - Pusu kurarak hedefine ulaşan tuzlu su timsahı, insan avlama konusunda da oldukça ölümcül. Bir süper avcı olan tuzlu su timsahı, böceklerden amfibilere, diğer sürüngenlerden balıklara kadar her şeyi avlayabilir.

#19
Foto - KOMODO EJDERİ - Boyu ortalama 3 metre olan komodo ejderleri, dünyanın en tehlikeli kertenkele türlerindendir. İyi bir yüzücü olan bu canlıların salyasında tehlikeli bakteriler bulunur. Bu yaratığa dokunmak bile ölmeye yetecek bakteri bulaşmasına sebep olur.

KOMODO EJDERİ - Boyu ortalama 3 metre olan komodo ejderleri, dünyanın en tehlikeli kertenkele türlerindendir. İyi bir yüzücü olan bu canlıların salyasında tehlikeli bakteriler bulunur. Bu yaratığa dokunmak bile ölmeye yetecek bakteri bulaşmasına sebep olur.

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