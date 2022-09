Dünyanın en sağlıksız beslenen ülkeleri ve en sağlıklı beslenen ülke belli oldu! Ülkelerin beslenme alışkanlıkları

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 1’İNDEN DE AZ- Araştırmacılar, çalışma için 28 yıl boyunca 185 ülkeden bilgi topladı. Her ulusun ortalama diyeti, her yıl sıfırdan 100’e kadar bir ölçekte yerleştirildi. Baklagiller, kabuklu yemişler, kepekli tahıllar, omega-3 yağ asidi açısından güçlü deniz eserleri ve nişastalı olmayan sebzeler üzere yiyecekler en sağlıklı; şekerle tatlandırılmış içecekler ve kırmızı et ise en az sıhhatsiz olarak kabul edildi. Araştırmacılar, dünyanın genel diyet puanının 40,3 civarında olduğunu ve 1990 ile 2018 ortasında küçük ancak manalı bir 1,5 puanlık kar yaşandığını belirttiler.