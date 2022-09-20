Dünyanın en sağlıksız beslenen ülkeleri ve en sağlıklı beslenen ülke belli oldu! Ülkelerin beslenme alışkanlıkları

SOSYO-EKONOMİK DURUM ETKİLİ- Araştırmacılar ayrıyeten, daha yüksek eğitimli ve sosyo-ekonomik açıdan daha düzgün durumda olan bireylerin daha sağlıklı beslendiklerini, bilhassa diyetlerinde daha fazla meyve ve nişastalı olmayan sebzeler kaydettiklerini buldu. Miller, “Sağlıklı beslenme, eğitim seviyesi ve şehirlilik üzere sosyoekonomik faktörlerden de etkilendi. Global olarak; birçok bölgede, daha eğitimli ebeveynleri olan çocuklar, genel olarak daha yüksek beslenme kalitesine sahipti” dedi. Dünyanın dört bir yanındaki zayıf diyetler, bir obezite krizine ve hatta dünya çapında genç beşerler ortasında kanser oranlarındaki artışa katkıda bulunuyor. Hastalık Denetim ve Tedbire Merkezleri (CDC), Amerikalıların yüzde 70’inden fazlasının çok kilolu olduğunu ve bunların yüzde 40’ının obez olduğunu bildiriyor. Brigham and Women’s Hospital’da bu ayın başlarında yayınlanan bir araştırma da 44 ülkede kanser oranlarının arttığını bildirdi.