2022-09-20 18:10:48 Dünyanın en sağlıksız beslenen ülkeleri ve en sağlıklı beslenen ülke belli oldu! Ülkelerin beslenme alışkanlıkları
Araştırmacılar ülkelerin beslenme alışkanlıklarını mercek altına alarak en sağlıklı ve sıhhatsiz diyetlerine sahip ülkelerini listelediler. İnsanların yeme alışkanlıklarının son 30 yılda çok az değiştiğine dikkat çeken uzmanlar, çalışmaları sonucunda Amerika’nın en berbat beslenme alışkanlığına sahip ülkelerden biri olduğunu belirttiler. Beslenme alışkanlıkları Anketi sonuçları...