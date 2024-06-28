2024-06-28 19:19:39 Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu! Bakın İstanbul kaçıncı sırada…
Global piyasaların lider insan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer’ın mobil işgücüne yönelik ücret ayarlamalarında ve politikalarında son derece önemli bir referans kaynağı olan ve bu sene 30’uncusu gerçekleştirilen ‘Yaşam Maliyeti Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Beş kıtada 226 şehri kapsayan araştırmada 2024 yılında dünyanın en pahalı şehri Hong Kong olurken, en ucuz şehir ise Abuja (Nijerya) olarak belirlendi. Bu yıl listede İstanbul 130’uncu Ankara ise 208’inci sırada yer aldı.