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Dünyanın en güçlü orduları listesi değişti! TSK'nın 100 ülke sıralamasındaki yeri ve gücü

2024-01-12 07:19:13
Dünyanın en güçlü orduları listesi değişti! TSK'nın 100 ülke sıralamasındaki yeri ve gücü

Global Firepower şirketi, 2024 yılında dünyanın en güçlü ordularını sıraladığı listeyi açıkladı. Bu değerlendirme, ülkelerin askeri gücü, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi kritik faktörleri dikkate alarak yapılıyor. Türkiye, bu önemli değerlendirmede elde ettiği başarı ile dikkat çekti, 2024 yılında 3 ülkenin önüne geçmeyi başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası alandaki etkin ve güçlü duruşu öne çıkıyor.

#1
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi değişti! TSK'nın 100 ülke sıralamasındaki yeri ve gücü

2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin çok sayıda askeri nitelikli uçağa sahip olduğunu belirten ABD'li şirket, ülkenin NATO üyesi olması sebebiyle ABD'nin nükleer silahlarına da ev sahipliği yaptığını vurguladı.

#2
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi değişti! TSK'nın 100 ülke sıralamasındaki yeri ve gücü

2023 listesinde Türkiye'nin 11. sırada bulunduğunu hatırlatan Global Fire Power şirketi, 2024 yılında listedeki sekizinci sıraya yükselişin dikkat çekici olduğu ifade edildi.

#3
Foto - Dünyanın en güçlü orduları listesi değişti! TSK'nın 100 ülke sıralamasındaki yeri ve gücü

İşte e güçlü ordular...

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