2024-01-12 07:19:13 Dünyanın en güçlü orduları listesi değişti! TSK'nın 100 ülke sıralamasındaki yeri ve gücü
Global Firepower şirketi, 2024 yılında dünyanın en güçlü ordularını sıraladığı listeyi açıkladı. Bu değerlendirme, ülkelerin askeri gücü, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi kritik faktörleri dikkate alarak yapılıyor. Türkiye, bu önemli değerlendirmede elde ettiği başarı ile dikkat çekti, 2024 yılında 3 ülkenin önüne geçmeyi başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası alandaki etkin ve güçlü duruşu öne çıkıyor.