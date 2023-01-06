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Dünyanın en güçlü antibiyotiği! Bağışıklığınız için mutlaka kullanın

2023-01-06 11:43:55
Dünyanın en güçlü antibiyotiği! Bağışıklığınız için mutlaka kullanın

Yeryüzünün en güçlü antibiyotiği olan 'udi hindi'nin faydaları saymakla bitmiyor. Peki, udi hindi nelere iyi geliyor?

#1
Foto - Dünyanın en güçlü antibiyotiği! Bağışıklığınız için mutlaka kullanın

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere ilgiyi arttırdı. Vatandaşların bitkisel çözüm olarak tercih ettikleri ürünlerin ilk sıralarında yer yüzünün en güçlü antibiyotiği olarak adlandırılan 'udi hindi' yer alıyor.

#2
Foto - Dünyanın en güçlü antibiyotiği! Bağışıklığınız için mutlaka kullanın

Kış ayları ile birlikte vatandaşlar kendilerini soğuk havadan ve hastalıklardan korumanın yolları ararken, doğal ve bitkisel yoldan korunmak isteyenler aktarlara yöneldi. Doğada yetişen bazı bitkilerin birçok hastalığa iyi geldiğini belirten aktarlar, vatandaşların özellikle Korona virüs salgını sürecinde ve kış mevsiminde bitkisel ürünlere daha çok rağbet gösterdiğini belirttiler. Aydın'da 41 yıldır aktarcılık yapan Vedat Kavruk bağışıklık sistemi güçlendiren şifa kaynağı besinler arasında yeryüzünün en güçlü antibiyotiği olarak adlandırılan 'udi hindi' isimli bitkinin aldığını belirtti.

#3
Foto - Dünyanın en güçlü antibiyotiği! Bağışıklığınız için mutlaka kullanın

Udi hindinin ana vatanının Uzak Doğu Asya olduğunu ve faydalarıyla yüzyıllardır insanların bolca destek aldığı özel bir bitki olduğunu ifade eden Kavruk, "Düzenli ve doğru kullanılması durumunda solunum yolu hastalıklarından kansere kadar bir çok hastalığın tedavisinde etkili oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırdığından dolayı Korona virüse karşı da koruyucu etkisi bulunan udi hindi aktarların gözde ürünü haline geldi" dedi.

#4
Foto - Dünyanın en güçlü antibiyotiği! Bağışıklığınız için mutlaka kullanın

"Asya kökenli olan odunsu bir yapıya sahip olan udi hindi kozmetik sektöründe de kullanılsa da en çok yağı ve tozu tüketiliyor" diyen Kavruk, "Udi hindin bağışıklık sistemi güçlendirmenin yanında bir çok hastalığa iyi geldiğini ifade ederek, "Udi hindi en güçlü yer yüzünün en güçlü antibiyotiğidir. Mikrop kırıcıdır. İltihap ve enfeksiyonların vücuttan atılmasını sağlar. Cilt yanıkları, kesik, haşerat ısırığı ve egzama gibi cilt hastalıkların tedavi edilmesinde etkilidir. Boğaz ağrılarına iyi gelir. Antioksidan kaynağı olmasından dolayı vücudun toksinlerden arınmasını sağlayarak kanser hücreleriyle savaşır. Kanı temizleyerek kalp ve damar sağlığını korur.

#5
Foto - Dünyanın en güçlü antibiyotiği! Bağışıklığınız için mutlaka kullanın

Mide ağrısına iyi gelir. Safra ve böbrek taşlarını eritir. Grip ve nezle gibi mevsimsel nedenlerden meydana gelen hastalıklarda tedavi sürecini hızlandırır. Burun tıkanıklığına iyi gelir solunum yollarını açar. Stresi azaltır, yorgunluğu alır. Tüm bunların yanında önemlisi de bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilenen ve vücut enerjisini arttıran udi hindi son günlerde korkulu rüyamız haline gelen Korona virüsten de korunmamızda etkili olmaktadır" diye konuştu.

#6
Foto - Dünyanın en güçlü antibiyotiği! Bağışıklığınız için mutlaka kullanın

Udi hindinin çeşitli bitkiler ve bal ile karıştırıldığında hastalıklara karşı vücuda güvenlik duvarı ördüğünü ifade eden Kavruk şunları söyledi; "Zencefil, havlıcan, zerdeçal, tarçın, karanfil ve udi hindi tozu hep birlikte her biri 20'şer gram olmak üzere bir karışım elde edilip balla karıştırılır, her gün sabah akşam birer tatlı kaşığı yenilirse mükemmel derecede vücut direncini arttırır. Akciğerlerin temizliği, zatürrenin ilacı diyebiliriz. Ayrıca her türlü hastalığa karşı da mukavamet gösterir. Yeryüzünün en güçlü antibiyotiğidir. Pandemi döneminde de çok kullanıldı, bu dönemde de yine satışı arttı."

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