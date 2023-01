Dünyanın en güçlü antibiyotiği! Bağışıklığınız için mutlaka kullanın

Udi hindinin çeşitli bitkiler ve bal ile karıştırıldığında hastalıklara karşı vücuda güvenlik duvarı ördüğünü ifade eden Kavruk şunları söyledi; "Zencefil, havlıcan, zerdeçal, tarçın, karanfil ve udi hindi tozu hep birlikte her biri 20'şer gram olmak üzere bir karışım elde edilip balla karıştırılır, her gün sabah akşam birer tatlı kaşığı yenilirse mükemmel derecede vücut direncini arttırır. Akciğerlerin temizliği, zatürrenin ilacı diyebiliriz. Ayrıca her türlü hastalığa karşı da mukavamet gösterir. Yeryüzünün en güçlü antibiyotiğidir. Pandemi döneminde de çok kullanıldı, bu dönemde de yine satışı arttı."