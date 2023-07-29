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Dünyadan Türkiye'ye acil uyarı! O illerimizi doğrudan ilgilendiriyor! Yandık bittik

2023-07-29 15:02:12
Dünyadan Türkiye'ye acil uyarı! O illerimizi doğrudan ilgilendiriyor! Yandık bittik

Havaların ısınmasıyla birlikte artan kene ısırığı vakalarına ilişkin dünyadan korkunç bir uyarı geldi. Ülkemizde en çok Çorum, Sivas, Tokat, Çankırı, Kastamonu ve İstanbul'da rastlanan kenelere yönelik vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Belirtilene göre, kene ısırıkları insan vücudunda "kırmızı et alerjisi" veya "kene ısırığı et alerjisi" olarak bilinen bir sendroma neden oluyor. Kene ısırığına maruz kaldıktan sonra et tüketmek alerjiyi tetikleyebiliyor.

#1
Foto - Dünyadan Türkiye'ye acil uyarı! O illerimizi doğrudan ilgilendiriyor! Yandık bittik

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Perşembe günü Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporunda, kene ısırmasıyla tetiklenen, az bilinen, yaşamı tehdit eden bir gıda alerjisinin ABD'de yüzbinlerce insanı etkileyebileceği konusunda uyardı. Durum, "kırmızı et alerjisi" veya "kene ısırığı et alerjisi" olarak da bilinen Alpha-Gal Sendromu (AGS) olarak adlandırılır. Öncelikle Güneydoğu ve Doğu eyaletlerinde bulunan Lone Star kenesinin ısırmasıyla başlar. Kenenin tükürüğü, ısırıkla vücuda enjekte edilen alfa-gal adı verilen bir şeker molekülü içerir. Bu, belirli kırmızı et türlerine (öncelikle domuz eti, sığır eti, tavşan, kuzu veya geyik eti) veya memelilerden yapılan ürünlere (peynir, süt, diğer süt ürünleri ve jelatin dahil) karşı alerjileri tetikler.

#2
Foto - Dünyadan Türkiye'ye acil uyarı! O illerimizi doğrudan ilgilendiriyor! Yandık bittik

İnsanlar alerjen içeren herhangi bir gıdayı yediklerinde birkaç saat içinde ciddi alerji semptomları yaşayabilirler. CDC epidemiyoloğu ve yeni raporun kıdemli yazarı Dr. Johanna Salzer'e göre, CDC Alpha-Gal Sendromundan yalnızca 2008'den beri haberdar olmuştur. Fox News Digital'e verdiği demeçte, "2010 ile 2022 arasında şüpheli Alpha-Gal Sendromu vakalarının sayısında yıllık bir artış gördük" dedi. CDC'nin bir çalışmada bulduğuna göre, 2017 ile 2021 arasında yapılan 300.000 testin yüzde 30'u AGS için pozitif çıktı. Resmi olarak, CDC 110.000'den fazla şüpheli vakanın raporunu aldı - ancak gerçek sayının 450.000 kişiye kadar çıkabileceğine inanılıyor.  Salzer, bunun nedeni, birçok insanın muhtemelen test edilmemesi ve birçok doktorun durumu duymamış olmasıdır. 

#3
Foto - Dünyadan Türkiye'ye acil uyarı! O illerimizi doğrudan ilgilendiriyor! Yandık bittik

"1.500 doktor ve tıp uzmanıyla yaptığımız ankete göre, neredeyse yarısı sendromu hiç duymamıştı" dedi. "Üçte biri bunu duyduklarını, ancak [bunu] teşhis etme veya [onunla] bir hastayı yönetme yeteneklerine çok az güvendiklerini söyledi." "Bu durumun ve insanların kendini gösterebileceği çeşitli yolların yanı sıra şüpheli vakaları ve potansiyel sıcak noktaları tespit ettiğimiz coğrafi alanların farkında olmaları önemlidir."  İlk belgelenmiş AGS vakasında Salzer, birinin gece biftek yediğini, ardından sabah 2'de anafilaktik reaksiyon göstererek uyandığını ve bunun da acil servis ziyaretine yol açtığını söyledi. "Artık insanların daha hafif ila daha şiddetli tepkiler gösterebileceğini biliyoruz" dedi. "Bireyler arasında tutarsızlık var. Bazı insanlar sadece gastrointestinal semptomlara sahipken, diğerleri daha şiddetli anafilaktik reaksiyonlara sahip."

#4
Foto - Dünyadan Türkiye'ye acil uyarı! O illerimizi doğrudan ilgilendiriyor! Yandık bittik

Diğer bazı yaygın semptomlar arasında kurdeşen; kaşıntılı veya pullu cilt; dudakların, yüzün, dilin ve boğazın şişmesi; hırıltı veya nefes darlığı; ve Mayo Clinic'in web sitesine göre mide ağrısı, ishal, mide rahatsızlığı veya kusma. İşleri daha da karmaşık hale getiren, aynı kişinin farklı zamanlarda farklı tepkiler vermesidir.  Salzer, "Bir gün, bir kişi anafilaktik reaksiyona neden olan bir hamburger yiyerek onları acil servise gönderebilir - ancak ertesi gün et ve hamburger yiyebilir ve herhangi bir semptom göstermeyebilir. Bu, hem hastanın hem de sağlık hizmeti sağlayıcısının bu semptomları neyin tetiklediğini anlamasını zorlaştırıyor." dedi.

#5
Foto - Dünyadan Türkiye'ye acil uyarı! O illerimizi doğrudan ilgilendiriyor! Yandık bittik

Kuzey Carolina'daki UNC Medicine'de tıp profesörü ve alerji ve immünoloji şef yardımcısı Dr. Scott Commins, CDC raporlarının ortak yazarlarından biriydi. Sık sık "gece yarısı semptomları" olan hastaların - özellikle kurdeşen, kaşıntı ve karın ağrısı - duyduğunu duyar. Fox News Digital'e "Kene ısırığının meydana geldiği ve iyileşmesi haftalar alabilen kırmızı, kaşıntılı bir nokta da yaygın olarak bildiriliyor. Bazı hastalar yalnızca mide-bağırsak semptomları - şiddetli karın krampları , mide bulantısı, kusma ve ishal - bu nedenle kırmızı et yedikten sonra tekrar tekrar oluyorsa, bu alerjinin bir işareti olabilir ve kan testi yaptırmaya değer olabilir" diye ekledi.

#6
Foto - Dünyadan Türkiye'ye acil uyarı! O illerimizi doğrudan ilgilendiriyor! Yandık bittik

AGS teşhisi, antikor testi ve klinik muayene gerektirir. Salzer, birçok hastanın teşhis için uzun bir yolla karşı karşıya olduğunu söyledi - ortalama yedi yıl. "Ve teşhis konulabilmesi için bir alerji uzmanına erişmeleri gerekiyor" dedi. "Birçok insan için, bu düzeyde bir tedavi görmenin önünde engeller var." Salzer, birine AGS teşhisi konduğunda, kişinin ömür boyu bu hastalığa sahip olabileceğini söyledi. "Ancak, bazı insanlar için, Alpha Gal sendromunu yeniden etkinleştirebilecek gıdaları diyetlerinden çıkarırlarsa, zamanla antikor seviyeleri düşebilir" dedi. Şu anda AGS için herhangi bir tedavi veya tedavi yoktur - ancak doktorlar hastaların semptomlarını yönetmelerine yardımcı olabilir.

#7
Foto - Dünyadan Türkiye'ye acil uyarı! O illerimizi doğrudan ilgilendiriyor! Yandık bittik

Salzer, "Sağlık hizmeti sağlayıcılarının, hastaların bireysel tepkilerine bağlı olarak semptomları hafifletmek için sağlayabilecekleri birçok şey var. Daha şiddetli reaksiyonları olanlara, anafilaktik şoka girmeleri durumunda Epi-Pens verilir." dedi. CDC, Alpha-Gal Sendromundan bilinen herhangi bir ölüm kaydetmedi. CDC'ye göre Lone Star kenesi, öncelikle Doğu, Güneydoğu ve Güney-Orta eyaletlerde bulunur. Salzer, "Coğrafi modelin Güney, Orta Batı ve Orta Atlantik bölgesi  arasında, Lone Star kenesinin yerleşik popülasyonlarını çok yakından takip eden bitişik bir bölge olduğunu görüyoruz ." dedi.

#8
Foto - Dünyadan Türkiye'ye acil uyarı! O illerimizi doğrudan ilgilendiriyor! Yandık bittik

Salzer, "Dolayısıyla, ABD'de Alpha-Gal Sendromu ile ilişkili olan birincil kene türü olduğuna hala inanıyoruz, ancak diğer kene türleri de göz ardı edilmedi." Minnesota ve Wisconsin  gibi Lone Star kenesinin birincil bölgeleri dışındaki diğer bölgelerde bazı vaka kümeleri olmuştur. Salzer, "Bu, başka bir kene türünün dahil olabileceğini veya belki de henüz belgelenmemiş Lone Star kene popülasyonlarının ceplerinin olabileceğini gösteriyor" dedi. Salzer, kene ısırıklarına karşı korunmak için EPA onaylı böcek kovucuların (DEET, pikaridin, IR3535, Limon Okaliptüs Yağı (OLE), para-mentan-diol (PMD) veya 2-undekanon içerenler) bir alana girerken uygulanmasını önerir. Türkiye'de de yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Çorum, Sivas, Tokat, Çankırı, Kastamonu ve İstanbul illerinde artan kene popülasyonları korku oluştursa da şimdilik ülkemizde böyle bir vaka kayıtlara geçmedi.

#9
Foto - Dünyadan Türkiye'ye acil uyarı! O illerimizi doğrudan ilgilendiriyor! Yandık bittik

Uzun kollu gömlekler, uzun pantolonlar ve çoraplar giymek, çimenli, çalılık ve ağaçlık alanlardan kaçınmanın yanı sıra ısırıkları önlemeye de yardımcı olabilir. "Kene olduğu bilinen bir bölgeden dönerken, duş aldığınızdan ve çok kapsamlı bir kontrol yaptığınızdan emin olun" diye ekledi. Commins, vakaların insanların dışarıda olduğu ve kenelerin aktif olduğu sıcak aylarda daha fazla meydana gelmesi nedeniyle dikkate alınması gereken mevsimsel bir faktör olduğunu belirtti. "Ek kene ısırıklarından başarılı bir şekilde kaçınabilen birçok hasta için alerjinin kendisi tamamen çözülmüş gibi görünüyor" dedi. "Sürekli, ara sıra ısırıkların alerjiyi mevcut tutmak için yeterli olabileceğini bulduk." dedi.  Epidemiyolog ve Perşembe günü yayınlanan makalelerden birinin baş yazarı Dr. Ann Carpenter, CDC'nin yeni raporları ile doktorları ve hastaları potansiyel olarak ciddi sağlık etkileri olabilecek yeni ortaya çıkan bir halk sağlığı sorunu hakkında eğitmeyi amaçladığını söyledi. Carpenter, CDC raporunda, "Klinisyenlerin AGS'den haberdar olmaları, hastalarını uygun şekilde değerlendirebilmeleri, teşhis edebilmeleri ve yönetebilmeleri ve ayrıca hastaları bu alerjik durumu geliştirmekten korumak için onları kene ısırmasını önleme konusunda eğitmeleri çok önemlidir" dedi.

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