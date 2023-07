Dünyadan Türkiye'ye acil uyarı! O illerimizi doğrudan ilgilendiriyor! Yandık bittik

Havaların ısınmasıyla birlikte artan kene ısırığı vakalarına ilişkin dünyadan korkunç bir uyarı geldi. Ülkemizde en çok Çorum, Sivas, Tokat, Çankırı, Kastamonu ve İstanbul'da rastlanan kenelere yönelik vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Belirtilene göre, kene ısırıkları insan vücudunda "kırmızı et alerjisi" veya "kene ısırığı et alerjisi" olarak bilinen bir sendroma neden oluyor. Kene ısırığına maruz kaldıktan sonra et tüketmek alerjiyi tetikleyebiliyor.