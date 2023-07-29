Dünyadan Türkiye'ye acil uyarı! O illerimizi doğrudan ilgilendiriyor! Yandık bittik

Uzun kollu gömlekler, uzun pantolonlar ve çoraplar giymek, çimenli, çalılık ve ağaçlık alanlardan kaçınmanın yanı sıra ısırıkları önlemeye de yardımcı olabilir. "Kene olduğu bilinen bir bölgeden dönerken, duş aldığınızdan ve çok kapsamlı bir kontrol yaptığınızdan emin olun" diye ekledi. Commins, vakaların insanların dışarıda olduğu ve kenelerin aktif olduğu sıcak aylarda daha fazla meydana gelmesi nedeniyle dikkate alınması gereken mevsimsel bir faktör olduğunu belirtti. "Ek kene ısırıklarından başarılı bir şekilde kaçınabilen birçok hasta için alerjinin kendisi tamamen çözülmüş gibi görünüyor" dedi. "Sürekli, ara sıra ısırıkların alerjiyi mevcut tutmak için yeterli olabileceğini bulduk." dedi. Epidemiyolog ve Perşembe günü yayınlanan makalelerden birinin baş yazarı Dr. Ann Carpenter, CDC'nin yeni raporları ile doktorları ve hastaları potansiyel olarak ciddi sağlık etkileri olabilecek yeni ortaya çıkan bir halk sağlığı sorunu hakkında eğitmeyi amaçladığını söyledi. Carpenter, CDC raporunda, "Klinisyenlerin AGS'den haberdar olmaları, hastalarını uygun şekilde değerlendirebilmeleri, teşhis edebilmeleri ve yönetebilmeleri ve ayrıca hastaları bu alerjik durumu geliştirmekten korumak için onları kene ısırmasını önleme konusunda eğitmeleri çok önemlidir" dedi.