2024-06-18 11:50:48 Dünyada "Yeşil Güç" olarak biliniyor! Süper gıda olarak biliniyor, 1 bardağı altın kadar değerli
Dünya genelinde sağlıklı yaşama dair çeşitli araştırmalar yapılıyor. Özellikle sağlıklı bir vücut için doğanın gücünden faydalanılması gerektiği uzmanlar tarafından her zaman vurgulanıyor. Özellikle Avrupa ve ABD'de kapış kapış satılan ve popülerliğini koruyan buğday çimi tam bir şifa kaynağı. Türkiye'de çok sık kullanılmasa da son yıllarda güçlü bir süper gıda olarak bilinen bu besin sayısız faydasıyla dikkat çekiyor.