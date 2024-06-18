Dünyada "Yeşil Güç" olarak biliniyor! Süper gıda olarak biliniyor, 1 bardağı altın kadar değerli

Chawla hareket halindeyken veya günlük rutinlerine buğday çimi ekmelemk isteyenler için uygun bir seçenek olan buğday çimi tozu ve takviyeleri de öneriyor. Dengeli bir diyetin parçası olarak buğday çimi tüketmek sağlığınız için önemlidir. Buğday çimi bol miktarda besin sunarken çok yönlü beslenmenize de katkı sağlar. Ancak belirli sağlık sorununuz, alerjiniz ve düzenli kullandığınız ilaç varsa buğday çimi tüketmeden önce bir uzmana danışın.