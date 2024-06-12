  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gıda
11
Dünyada onlarca aç varken şunların derdine bakın! Yememişler içmemişler Türkiye'nin en beğenilmeyen yemeklerini listelemişler

2024-06-12 12:39:37
Dünyada onlarca aç varken şunların derdine bakın! Yememişler içmemişler Türkiye'nin en beğenilmeyen yemeklerini listelemişler

Dünyada onca aç insan varken şunların derdine bakın. TasteAtlas yemek eleştirmenleri, Türkiye'de en beğenilmeyen yemekleri açıkladı. Bu değerlendirme, sosyal medyada ve kamuoyunda tartışmaya neden oldu. Listede yer alan yemeklerin kültürel ve yöresel önemine rağmen, bazı eleştirmenlerin olumsuz yorumları dikkat çekti. Bu tür sıralamalar, yemeklerin lezzetini ve değerini sorgulayanlar tarafından eleştirildi. İşte o liste…

#1
Foto - Dünyada onlarca aç varken şunların derdine bakın! Yememişler içmemişler Türkiye'nin en beğenilmeyen yemeklerini listelemişler

Kapuska

#2
Foto - Dünyada onlarca aç varken şunların derdine bakın! Yememişler içmemişler Türkiye'nin en beğenilmeyen yemeklerini listelemişler

▪︎ Beyin salatası

#3
Foto - Dünyada onlarca aç varken şunların derdine bakın! Yememişler içmemişler Türkiye'nin en beğenilmeyen yemeklerini listelemişler

▪︎ Kaymaklı kayısı

#4
Foto - Dünyada onlarca aç varken şunların derdine bakın! Yememişler içmemişler Türkiye'nin en beğenilmeyen yemeklerini listelemişler

▪︎ Mahluta

#5
Foto - Dünyada onlarca aç varken şunların derdine bakın! Yememişler içmemişler Türkiye'nin en beğenilmeyen yemeklerini listelemişler

▪︎ Macun

#6
Foto - Dünyada onlarca aç varken şunların derdine bakın! Yememişler içmemişler Türkiye'nin en beğenilmeyen yemeklerini listelemişler

▪︎ Kuzu kelle

#7
Foto - Dünyada onlarca aç varken şunların derdine bakın! Yememişler içmemişler Türkiye'nin en beğenilmeyen yemeklerini listelemişler

▪︎ Hoşaf

#8
Foto - Dünyada onlarca aç varken şunların derdine bakın! Yememişler içmemişler Türkiye'nin en beğenilmeyen yemeklerini listelemişler

▪︎ Türlü

#9
Foto - Dünyada onlarca aç varken şunların derdine bakın! Yememişler içmemişler Türkiye'nin en beğenilmeyen yemeklerini listelemişler

▪︎ Etli taze fasulye

#10
Foto - Dünyada onlarca aç varken şunların derdine bakın! Yememişler içmemişler Türkiye'nin en beğenilmeyen yemeklerini listelemişler

▪︎ Hanım göbeği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Belediye Başkanı tahliye edildi
Gündem

CHP'li Belediye Başkanı tahliye edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, yedi kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Beledi..
Kuveyt'te felaketi yaşıyor: Çok sayıda ölü var
Dünya

Kuveyt'te felaketi yaşıyor: Çok sayıda ölü var

Kuveyt'te bir binada çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti.
Hizbullah'a şok saldırı: Üst düzey 4 isim öldürüldü
Dünya

Hizbullah'a şok saldırı: Üst düzey 4 isim öldürüldü

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 üst düzey yöneticinin öldüğünü duyurdu.

Aylık 60 bin TL'ye çalışacak işçi bulamıyorlar
Gündem

Aylık 60 bin TL'ye çalışacak işçi bulamıyorlar

Malatya'nın Coğrafi İşaret tescilli ürünü olan Yeşilyurt Dalbastı kirazında hasat başladı. Üreticinin bu yıl en büyük sorunu ise günlük 2 bi..
Yandaş Fazıl Say bile şaşkın! Şoförlerden sonra şimdi de onlar! İBB’yi batıran Ekrem çıkmaza girdi
Gündem

Yandaş Fazıl Say bile şaşkın! Şoförlerden sonra şimdi de onlar! İBB’yi batıran Ekrem çıkmaza girdi

CHP’li İBB Ekrem İmamoğlu, İETT şoförlerinin ödemeği maaşlar ve uyguladığı işçi kıyımından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cem..
12 Haziran 1862: Zîver Paşa'nın vefatı (Katip)
Tarih

12 Haziran 1862: Zîver Paşa'nın vefatı (Katip)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Katip Zîver Paşa'yı hayırla yâd ediyoruz. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23