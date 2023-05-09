2023-05-09 19:02:25 Dünyaca ünlü bankadan şok dolar tahmini
ING analisti Pesole, faiz indirimi beklentisiyle doların düşüşe geçebileceği öngörüsünde bulundu.
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ING analisti Pesole, faiz indirimi beklentisiyle doların düşüşe geçebileceği öngörüsünde bulundu.
Hollanda Merkezli çok uluslu bankacılık şirketi ING'ye göre bugün dolarda artış oldu ancak piyasanın Fed'den daha fazla faiz indirimini fiyatlamasına hazır olması nedeniyle düşüş riskiyle karşı karşıya.
ING analisti Francesco Pesole yaptığı değerlendirmede, bu hafta daha fazla dalgalanmayı etkilemesi beklenen ABD bankalarındaki gelişmeler, enflasyon dahil ABD verileri ve Fed yetkililerinin konuşmaları ile şu anda yıl sonuna kadar ABD Doları eğrisinde fiyatlanan 68 baz puanlık faiz indirimi olduğunu kaydetti.
Analist, dolar endeksinin 101,50 civarında istikrarından yana olduklarını ancak 101,00'ın altına düşüş ve 100,00'ı test etmesinin yakın vadede somut olasılık olduğunu belirtti. DXY %0,2 artarak 101,547 seviyesine çıktı.
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