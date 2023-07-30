2023-07-30 16:35:44 Dünya o kuşun peşine düştü! Zifiri karanlıkta savaş başladı! Sonunda ele geçirildi! Çok gizemli
Dünyanın yakalanması en zor kuşu olarak bilinen o tür için kurulan özel ekip, türün bir üyesine bile olsa ulaşmak için yollara düştü. Gece gündüz demeden arama çalışmalarını sürdüren ekip sonunda amaçlarına ulaşınca unutulmaz anlara tanıklık etti. İşte, bilim dünyasının peşinde olduğu kuş türü için verilen mücadelenin detayı... Dünyada yakalanması en zor kuş türü olarak bilinen antik dalıcı kuş, Kuzeybatı kıyılarında bulunan yaşlı ormanların gölgelik alanlarına yuvasını kuruyor ve bu durum da onları çevrecilerle kereste endüstrisi arasında uzun yıllardır süre gelen savaşın bağlantı noktası haline getiriyor. 1992 yılından bu yana Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası'na göre federal olarak tehdit altında sayılan antik dalıcı kuşlar, ulaşılması en zor kuş türü olarak biliniyor.