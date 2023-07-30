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Dünya o kuşun peşine düştü! Zifiri karanlıkta savaş başladı! Sonunda ele geçirildi! Çok gizemli

2023-07-30 16:35:44
Dünya o kuşun peşine düştü! Zifiri karanlıkta savaş başladı! Sonunda ele geçirildi! Çok gizemli

Dünyanın yakalanması en zor kuşu olarak bilinen o tür için kurulan özel ekip, türün bir üyesine bile olsa ulaşmak için yollara düştü. Gece gündüz demeden arama çalışmalarını sürdüren ekip sonunda amaçlarına ulaşınca unutulmaz anlara tanıklık etti. İşte, bilim dünyasının peşinde olduğu kuş türü için verilen mücadelenin detayı... Dünyada yakalanması en zor kuş türü olarak bilinen antik dalıcı kuş, Kuzeybatı kıyılarında bulunan yaşlı ormanların gölgelik alanlarına yuvasını kuruyor ve bu durum da onları çevrecilerle kereste endüstrisi arasında uzun yıllardır süre gelen savaşın bağlantı noktası haline getiriyor. 1992 yılından bu yana Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası'na göre federal olarak tehdit altında sayılan antik dalıcı kuşlar, ulaşılması en zor kuş türü olarak biliniyor.

#1
Foto - Dünya o kuşun peşine düştü! Zifiri karanlıkta savaş başladı! Sonunda ele geçirildi! Çok gizemli

2018 yılında Oregon Balık ve Yaban Hayatı Komisyonu türü tehdit altındaki duruma yükseltmek için oy verdi ancak bu ağaç kesimi konusunda daha çok kısıtlama anlamına geliyordu. Fakat, birkaç ay sonra, kıyı milletvekilleri ile kereste endüstrisinin baskısıyla, komisyondaki birçok üye, korumaları artırmadan önce kuşun karşı karşıya olduğu risklerle ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaçları olduğunu belirterek rotayı tersine çevirmek için oy kullandı.

#2
Foto - Dünya o kuşun peşine düştü! Zifiri karanlıkta savaş başladı! Sonunda ele geçirildi! Çok gizemli

Sonrasında bir yargıç, komisyonun gerekçeli bir açıklama olmadan kararını değiştiremeyeceğini anladı ve komisyona nihai karara varması için 31 Temmuz 2021 tarihine kadar süre tanıdı. Fakat kısmen, kuş hakkında çok az bilgi sahibi olunduğu için, bu türü koruma altına alacak plan yapmak oldukça zor. Ekip üyelerinden Rivers, "Oregon Antik Dalıcı Martı Projesi'nin temel hedefleri, kuşların nerede yuva yaptıklarını, ne kadar başarılı olduklarını ve ardından yuvalar için ana ölüm kaynaklarının neler olduğunu belirlemektir" sözlerini kullandı. Bunlar, Kuzey Amerika'da bulunan bütün kuşlarla ilgili bilmemiz gereken temel bilgiler gibi duruyor. Ama ebrulu dalıcı martı denildiğinde hiçbir bilgi bulunmuyor. Murres ve martı gibi deniz kuşlarıyla alakalı olan ebruli dalıcı martı, auk ailesinin üyesidir. Fakat, yaşamlarını denizde geçirmelerine rağmen, ilk ornitologlar onları diğer deniz kuşlarıyla yuva yaparken bulamadı. Oregon Eyalet Üniversitesi araştırmacısı Kim Nelson, "Bunlar her zaman bir gizem olmuştur" dedi. Antik dalıcı kuşlar, konusunda önde gelen bir uzmandır. “1930'larda ve 40'larda, yuvalarını açık denizdeki kayalıklarda bulamadıkları için, kuş yavrularının iç kesimlerde yuva yapabileceğinden şüpheleniyorlardı. Ancak 1974 yılına kadar, bir ağaca tırmanan bir kamp alanındaki bir dalı kesmek için ağaca tırmanırken bir yuvada bir civciv buldu.” açıklamasında bulundu.

#3
Foto - Dünya o kuşun peşine düştü! Zifiri karanlıkta savaş başladı! Sonunda ele geçirildi! Çok gizemli

Yalnızca iç bölümlere yuva yapmaları onları ender bulunan bir tür yapmıyor. Aslında yuva da yapmıyorlar. Yumurtalarını büyük yatay dallarda bulunan yosun yataklarına bırakıyorlar. Bu, genellikle büyük, yaşlı ağaçlarda yuva yaptıklarını gösteriyor ve ornitoloji konferanslarının ötesinde yankılanan sonuçları sunan keşif haline geliyor. Ekip aramaya denizlerde başlıyor çünkü orada yuva bulmak daha kolay oluyor ve araştırmacılar kuşların yuva yaptıkları yeri varsayıma bırakmak istemiyor. Bu yüzden onları okyanusta bulmak, eski olmayan ormanlar dahi olsa yuva yaptıkları tüm yerlerde kuşları takip edebilecekleri anlamı taşıyor. Proje kapsamında hedefledikleri kuş sayısına ulaşmak isteyen ekip çiftleşme dönemi olan Mayıs ayını tercih ediyor. Ekip bu kapsamda, her gece araştırma teknesiyle Newport Marina'dan ayrılarak, kuşların yiyecek ve dinlenme yeri aradığı kıyının birkaç mil açığındaki noktalara yolculuk yapıyor. Ayrıca gece giderek kuşlara gizlice yaklaşmayı da kolaylaştırıyorlar.

#4
Foto - Dünya o kuşun peşine düştü! Zifiri karanlıkta savaş başladı! Sonunda ele geçirildi! Çok gizemli

Rivers, "Kaliforniya'dan gelenlerle anlaştığımız bir yakalama ekibimiz var. Kulağa çılgınca geliyor ama onları 14 metrelik şişirilebilir bir Zodiac'a koyup okyanusa gönderiyoruz. Dışarı çıktığımız gece Zodiac karanlık dalgalar arasında gezinirken, Kaliforniya Çevre Çalışmaları Enstitüsü'nden vahşi yaşam biyoloğu Darrell Whitworth teknede durup güçlü bir spot ışığıyla okyanusu taradı ve yüzen bir deniz kızının hafif gövdesini aradı. Zorlu okyanus koşulları, araştırma ekibini haftalarca çoğunlukla karayla çevrili tutmuştu. Artık deniz dışarı çıkacak kadar sakinleştiğine göre, herkes sezonu kurtarma telaşındaydı. Sonra onu gördü: yüzeyde sallanan küçük beyaz bir nokta. Kuş spot ışığında bir saniye dondu ve sonra daldı. Whitworth su altında yüzerken onu izlemeye başladı ve çılgınca sürücüye hangi yöne gitmesi gerektiğini işaret etti. Whitworth daha sonra "El talimatlarını kullanarak, sürücüye 'şu taraftan, şu taraftan' diyorum," diye açıkladı. "Ve tekneyi kuşun geldiği noktaya götürmeye çalışıyorsunuz ve sonra onu bir ağ ile dışarı atıyorsunuz". sözleriyle kuşu nasıl yakaladıklarını anlattı. Projenin başladığı ilk yıllarda denizde birçok kuş daha yakalandı. Ancak bu kuşların hiçbiri üremedi. Bilim insanları bunu iklim değişikliği ve balıkçılığın okyanus besin zinciri düzenini bozmasına bağlıyor. Bilim insanları kuşların beslenme düzenlerinden üremelerine kadar tüm hayat koşullarını takip ediyor. Bu yüzden yakaladıkları kuşlara yaptıkları sağlık değerlendirmesinin ardından onlara radyo telemetri ismi verilen verici etiketi takarak dalıcı martıyı geri ait olduğu okyanusa bırakıyorlar.

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