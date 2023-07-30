Dünya o kuşun peşine düştü! Zifiri karanlıkta savaş başladı! Sonunda ele geçirildi! Çok gizemli

Sonrasında bir yargıç, komisyonun gerekçeli bir açıklama olmadan kararını değiştiremeyeceğini anladı ve komisyona nihai karara varması için 31 Temmuz 2021 tarihine kadar süre tanıdı. Fakat kısmen, kuş hakkında çok az bilgi sahibi olunduğu için, bu türü koruma altına alacak plan yapmak oldukça zor. Ekip üyelerinden Rivers, "Oregon Antik Dalıcı Martı Projesi'nin temel hedefleri, kuşların nerede yuva yaptıklarını, ne kadar başarılı olduklarını ve ardından yuvalar için ana ölüm kaynaklarının neler olduğunu belirlemektir" sözlerini kullandı. Bunlar, Kuzey Amerika'da bulunan bütün kuşlarla ilgili bilmemiz gereken temel bilgiler gibi duruyor. Ama ebrulu dalıcı martı denildiğinde hiçbir bilgi bulunmuyor. Murres ve martı gibi deniz kuşlarıyla alakalı olan ebruli dalıcı martı, auk ailesinin üyesidir. Fakat, yaşamlarını denizde geçirmelerine rağmen, ilk ornitologlar onları diğer deniz kuşlarıyla yuva yaparken bulamadı. Oregon Eyalet Üniversitesi araştırmacısı Kim Nelson, "Bunlar her zaman bir gizem olmuştur" dedi. Antik dalıcı kuşlar, konusunda önde gelen bir uzmandır. “1930'larda ve 40'larda, yuvalarını açık denizdeki kayalıklarda bulamadıkları için, kuş yavrularının iç kesimlerde yuva yapabileceğinden şüpheleniyorlardı. Ancak 1974 yılına kadar, bir ağaca tırmanan bir kamp alanındaki bir dalı kesmek için ağaca tırmanırken bir yuvada bir civciv buldu.” açıklamasında bulundu.