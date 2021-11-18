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Dünya
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Dünya gündemini sarstı! Gizli askeri bilgileri ele geçirdiler… Avrupa ülkesi şokta

2021-11-18 13:43:21
Dünya gündemini sarstı! Gizli askeri bilgileri ele geçirdiler… Avrupa ülkesi şokta

Wall Street Journal'ın haberine göre, 2018'de Çin devleti kontrolündeki bir şirket, bir İtalyan askeri insansız hava aracı üreticisini satın aldı. Kısa bir süre sonra Çinli şirket, satın aldığı şirketin Afganistan'daki İtalyan ordusu tarafından kullanılan bilgi birikimini ve teknolojisini Çin'e aktarmaya başladı. İtalyan ve Avrupalı ​​yetkililerin bu operasyon hakkında hiçbir bilgisi yoktu ve Pekin'in hassas teknoloji elde etmek için Avrupa'nın zayıf yatırım radarından nasıl kaçtığını ortaya koydu.

#1
Foto - talyan yetkililer, Alpi Aviation Srl'nin teknik ve fikri mülkiyetinin, Hong Kong'a kayıtlı bir şirket tarafından 2018'de devralınmasını araştırıyorlar. Analistler, devralmanın, belirli teknolojilere sahip firmaları ele geçirmek ve daha sonra Çin'deki yeni tesislere kaydırmak için paravan şirket olarak kullanan Çinli devlet şirketlerinin uyguladığı modele uyduğunu söylüyor.

talyan yetkililer, Alpi Aviation Srl'nin teknik ve fikri mülkiyetinin, Hong Kong'a kayıtlı bir şirket tarafından 2018'de devralınmasını araştırıyorlar. Analistler, devralmanın, belirli teknolojilere sahip firmaları ele geçirmek ve daha sonra Çin'deki yeni tesislere kaydırmak için paravan şirket olarak kullanan Çinli devlet şirketlerinin uyguladığı modele uyduğunu söylüyor.

#2
Foto - 'BUNLAR ÇİN'İN ELİNE GEÇMEMELİ' Avrupa'daki Çin yatırımlarını izleyen Hollandalı ekonomik istihbarat şirketi Datenna'nın CEO'su Jaap van Etten,

'BUNLAR ÇİN'İN ELİNE GEÇMEMELİ' Avrupa'daki Çin yatırımlarını izleyen Hollandalı ekonomik istihbarat şirketi Datenna'nın CEO'su Jaap van Etten, "Bu, Çin hükümetinin uyguladığı devlet stratejisi” dedi. Avrupa, bir Çin satın alma dalgasının ardından yatırımlar üzerindeki kontrolleri güçlendirmeye karar verdi. 2018'de Avrupa Birliği, denetim için yeni bir çerçeve oluşturdu ancak nihai sorumluluk, yatırım isteklerini güvenlik endişeleriyle dengelemesi gereken ulusal hükümetlere ait. AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Bunların uluslararası düzeni veya Batılı demokratik değerleri baltalamak isteyenlerin eline geçmediğinden emin olmamız gerekiyor" dedi.

#3
Foto - 'DAHA FAZLA FİNANSMAN GEREKİYOR' ABD, yatırımları inceleyen kurumlar arası kurulun yetkisini güçlendirdi, ve Çin'e odaklandı. Avrupa'da yabancı devralmaları resmi inceleme için bildirmekle yükümlü olan genellikle şirketlerin kendileri. Bu kendi kendine raporlama süreci de bazı anlaşmaların fark edilmemesine yol açıyor. Berlin'deki bir düşünce kuruluşu olan Mercator Çin Araştırmaları Enstitüsü analisti Francesca Ghiretti,

'DAHA FAZLA FİNANSMAN GEREKİYOR' ABD, yatırımları inceleyen kurumlar arası kurulun yetkisini güçlendirdi, ve Çin'e odaklandı. Avrupa'da yabancı devralmaları resmi inceleme için bildirmekle yükümlü olan genellikle şirketlerin kendileri. Bu kendi kendine raporlama süreci de bazı anlaşmaların fark edilmemesine yol açıyor. Berlin'deki bir düşünce kuruluşu olan Mercator Çin Araştırmaları Enstitüsü analisti Francesca Ghiretti, "Bu bir boşluk. Daha aktif tarama, daha fazla insan ve finansman gerekiyor" dedi.

#4
Foto - İtalyan yetkililer, ayrı bir soruşturma sırasında Alpi'nin Çin bağlantılarına rastladıklarını söylüyorlar. Merkezi İtalya'nın kuzeyindeki Pordenone kasabasında bulunan şirket, Strix adlı hafif uçak ve mini drone'lar üretiyor. İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından Afganistan'da kullanılan İHA'lar, sırt çantasında taşınabiliyor, tek bir operatör tarafından hızlı bir şekilde konuşlandırılabiliyor ve şirketin internet sitesine göre gece bile gözetleme sağlıyor.

İtalyan yetkililer, ayrı bir soruşturma sırasında Alpi'nin Çin bağlantılarına rastladıklarını söylüyorlar. Merkezi İtalya'nın kuzeyindeki Pordenone kasabasında bulunan şirket, Strix adlı hafif uçak ve mini drone'lar üretiyor. İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından Afganistan'da kullanılan İHA'lar, sırt çantasında taşınabiliyor, tek bir operatör tarafından hızlı bir şekilde konuşlandırılabiliyor ve şirketin internet sitesine göre gece bile gözetleme sağlıyor.

#5
Foto - Alpi, bir ambargoyu ihlal ederek İran'a uçak parçaları ve insansız hava araçları sattığı şüphesiyle 2009'dan bu yana iki kez İtalyan finans polisi Guardia di Finanza'nın radarına girmişti. Yetkililer ayrıca, bir havaalanının yasa dışı kullanıldığı iddiasını da araştırıyorlardı. Alpi, İran'a askeri kullanıma sokulabilecek herhangi bir teknoloji satmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Polis, bu yıl Alpi'nin ofislerinde yapılan iki aramanın Çin bağlantısını ortaya çıkardığını söyledi.

Alpi, bir ambargoyu ihlal ederek İran'a uçak parçaları ve insansız hava araçları sattığı şüphesiyle 2009'dan bu yana iki kez İtalyan finans polisi Guardia di Finanza'nın radarına girmişti. Yetkililer ayrıca, bir havaalanının yasa dışı kullanıldığı iddiasını da araştırıyorlardı. Alpi, İran'a askeri kullanıma sokulabilecek herhangi bir teknoloji satmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Polis, bu yıl Alpi'nin ofislerinde yapılan iki aramanın Çin bağlantısını ortaya çıkardığını söyledi.

#6
Foto - Mars'ın Alpi'deki mülkiyetinin izini Çin devleti tarafından kontrol edilen iki şirkete kadar takip ettiler: China Railway Rolling Stock Corp. veya CRRC, devlet kontrolündeki bir demiryolu devi ve Wuxi belediyesi tarafından kontrol edilen bir yatırım grubu. Bu, polisin Mars'ın Alpi'yi Çin hükümetinin kontrolü altına alması için kurduğu bir paravan şirket olduğu sonucuna varmasına neden oldu. 'BU BİR YAĞMACI YATIRIMDIR' Soruşturmayı yürüten Guardia di Finanza Albay Stefano Commentucci,

Mars'ın Alpi'deki mülkiyetinin izini Çin devleti tarafından kontrol edilen iki şirkete kadar takip ettiler: China Railway Rolling Stock Corp. veya CRRC, devlet kontrolündeki bir demiryolu devi ve Wuxi belediyesi tarafından kontrol edilen bir yatırım grubu. Bu, polisin Mars'ın Alpi'yi Çin hükümetinin kontrolü altına alması için kurduğu bir paravan şirket olduğu sonucuna varmasına neden oldu. 'BU BİR YAĞMACI YATIRIMDIR' Soruşturmayı yürüten Guardia di Finanza Albay Stefano Commentucci, "Bu, açıkça teknolojiye yapılan yağmacı bir yatırımdı... ve bu sektöre bu tür yatırımlar İtalyan yasalarına göre kanunsuzdur" dedi. Alpi yaptığı açıklamada, ülke dışına stratejik bilgi ve teknoloji transferiyle ilgili yasaları ihlal ettiğini reddetti. Şirket, şirketteki hisse satışının şeffaf ve gerçek değerinde olduğunu söyledi ve daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

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