Dünya gündemini sarstı! Gizli askeri bilgileri ele geçirdiler… Avrupa ülkesi şokta

Mars'ın Alpi'deki mülkiyetinin izini Çin devleti tarafından kontrol edilen iki şirkete kadar takip ettiler: China Railway Rolling Stock Corp. veya CRRC, devlet kontrolündeki bir demiryolu devi ve Wuxi belediyesi tarafından kontrol edilen bir yatırım grubu. Bu, polisin Mars'ın Alpi'yi Çin hükümetinin kontrolü altına alması için kurduğu bir paravan şirket olduğu sonucuna varmasına neden oldu. 'BU BİR YAĞMACI YATIRIMDIR' Soruşturmayı yürüten Guardia di Finanza Albay Stefano Commentucci, "Bu, açıkça teknolojiye yapılan yağmacı bir yatırımdı... ve bu sektöre bu tür yatırımlar İtalyan yasalarına göre kanunsuzdur" dedi. Alpi yaptığı açıklamada, ülke dışına stratejik bilgi ve teknoloji transferiyle ilgili yasaları ihlal ettiğini reddetti. Şirket, şirketteki hisse satışının şeffaf ve gerçek değerinde olduğunu söyledi ve daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.