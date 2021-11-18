2021-11-18 13:43:21 Dünya gündemini sarstı! Gizli askeri bilgileri ele geçirdiler… Avrupa ülkesi şokta
Wall Street Journal'ın haberine göre, 2018'de Çin devleti kontrolündeki bir şirket, bir İtalyan askeri insansız hava aracı üreticisini satın aldı. Kısa bir süre sonra Çinli şirket, satın aldığı şirketin Afganistan'daki İtalyan ordusu tarafından kullanılan bilgi birikimini ve teknolojisini Çin'e aktarmaya başladı. İtalyan ve Avrupalı yetkililerin bu operasyon hakkında hiçbir bilgisi yoktu ve Pekin'in hassas teknoloji elde etmek için Avrupa'nın zayıf yatırım radarından nasıl kaçtığını ortaya koydu.