Gündem
12
Yeniakit Publisher
Dünya devlerini bir bir solladık! Küresel hava gücü listesine Türkiye damgası
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya devlerini bir bir solladık! Küresel hava gücü listesine Türkiye damgası

2026 yılı Küresel Hava Gücü Endeksi verilerine göre Türkiye, savunma sanayiindeki yerlileşme hamleleri sayesinde dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 8. sıraya yükseldi. Modern savaş uçağı kapasitesi ve İHA teknolojilerindeki liderliğiyle dikkat çeken Türkiye; Fransa ve Mısır gibi önemli askeri güçleri geride bırakmayı başardı. Listenin zirvesinde ABD ve Rusya yer alırken, Türkiye'nin ilk 10'daki kararlı yükselişi uluslararası savunma çevrelerinde hayranlık uyandırdı.

#1
Foto - Dünya devlerini bir bir solladık! Küresel hava gücü listesine Türkiye damgası

Savunma sanayisindeki yerlileşme hamleleri ve insansız hava aracı teknolojilerindeki öncü rolüyle dikkat çeken Türkiye, 2026 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesine damga vurdu. Birçok dev ülkeyi sollayan Türkiye, başarısıyla göz kamaştırdı. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 sıralaması...

#2
Foto - Dünya devlerini bir bir solladık! Küresel hava gücü listesine Türkiye damgası

10 - FRANSA

#3
Foto - Dünya devlerini bir bir solladık! Küresel hava gücü listesine Türkiye damgası

9 - MISIR

#4
Foto - Dünya devlerini bir bir solladık! Küresel hava gücü listesine Türkiye damgası

8 - TÜRKİYE

#5
Foto - Dünya devlerini bir bir solladık! Küresel hava gücü listesine Türkiye damgası

7- PAKİSTAN

#6
Foto - Dünya devlerini bir bir solladık! Küresel hava gücü listesine Türkiye damgası

6 - JAPONYA

#7
Foto - Dünya devlerini bir bir solladık! Küresel hava gücü listesine Türkiye damgası

5 - GÜNEY KORE

#8
Foto - Dünya devlerini bir bir solladık! Küresel hava gücü listesine Türkiye damgası

4 - HİNDİSTAN

#9
Foto - Dünya devlerini bir bir solladık! Küresel hava gücü listesine Türkiye damgası

3 - ÇİN

#10
Foto - Dünya devlerini bir bir solladık! Küresel hava gücü listesine Türkiye damgası

2 - RUSYA

#11
Foto - Dünya devlerini bir bir solladık! Küresel hava gücü listesine Türkiye damgası

1 - ABD

