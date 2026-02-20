Dünya devlerini bir bir solladık! Küresel hava gücü listesine Türkiye damgası
2026 yılı Küresel Hava Gücü Endeksi verilerine göre Türkiye, savunma sanayiindeki yerlileşme hamleleri sayesinde dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında 8. sıraya yükseldi. Modern savaş uçağı kapasitesi ve İHA teknolojilerindeki liderliğiyle dikkat çeken Türkiye; Fransa ve Mısır gibi önemli askeri güçleri geride bırakmayı başardı. Listenin zirvesinde ABD ve Rusya yer alırken, Türkiye'nin ilk 10'daki kararlı yükselişi uluslararası savunma çevrelerinde hayranlık uyandırdı.