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Ekonomi
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Dünya devi Türkiye kararını duyurdu! Bahsedilen rakam inanılmaz

2024-03-21 11:40:00
Dünya devi Türkiye kararını duyurdu! Bahsedilen rakam inanılmaz

İspanyol-Alman çok uluslu şirketi Nordex Group'tan Türkiye ile ilgili kritik bir karar çıktı.

#1
Foto - Dünya devi Türkiye kararını duyurdu! Bahsedilen rakam inanılmaz

İspanyol-Alman çok uluslu şirketi Nordex Group'un Üst Yöneticisi (CEO) José Luis Blanco, Türkiye yatırımlarıyla ilgili konuştu.

#2
Foto - Dünya devi Türkiye kararını duyurdu! Bahsedilen rakam inanılmaz

Blanco, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından organize edilen Nordex'in rüzgar santrali kanat üretimi fabrika ziyaretinde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

#3
Foto - Dünya devi Türkiye kararını duyurdu! Bahsedilen rakam inanılmaz

Türkiye'nin genç nüfusu ve yüz ölçümü büyüklüğüyle rüzgar enerjisi sektöründe kilit ülkelerin başında geldiğini ifade eden Blanco, Kovid-19 salgını döneminde yaşanan arz sıkıntısı ve tedarik zincirindeki aksamalar ile küresel krizlerden sonra Türkiye'nin ekipman üretimi ve tedarik oluşturma kapasitesine ilişkin öneminin arttığına işaret etti.

#4
Foto - Dünya devi Türkiye kararını duyurdu! Bahsedilen rakam inanılmaz

Blanco, Türkiye'nin rüzgar enerjisinde ihtiyaç duyulan tedarik zincirinin geliştirilmesi ve Asya piyasasına alternatif olma konusunda daha öncü rol alacağını belirtti.

#5
Foto - Dünya devi Türkiye kararını duyurdu! Bahsedilen rakam inanılmaz

Türkiye'nin özellikle yenilenebilir enerjinin gelişimi için yerli ekipman üretimi noktasında elini taşın altına koyduğunu dile getiren Blanco, şöyle devam etti:

#6
Foto - Dünya devi Türkiye kararını duyurdu! Bahsedilen rakam inanılmaz

"Türkiye, bu alanda benzersiz regülasyonlar gerçekleştirdi, teşvikler sağladı. Bu regülasyonlar hem yatırımcının yatırım olanaklarını artırmasına yardımcı oldu hem de iç piyasada üretim için genç ve yetenekli insan gücünün sisteme dahil edilmesini mümkün kıldı. Bunun yanında her geçen gün ülkenin rüzgar enerjisi kurulu gücünde artış yaşandı. Elektrik üretiminde rüzgarın payı arttı. Türkiye her alanda dünyadaki trendleri kolayca adapte edebilen bir sanayi ülkesi. Nüfusu genç ve eğitimli bir ülke, kolay bulunan bir özellik değil. Aynı zamanda girişimciler son yıllarda rüzgar enerjisi için projeler geliştirmeye başladı. Rüzgar sektörü için gerekli elemanlarla, bankalar ve kurumlar arasında da ekosistem başarılı bir şekilde oluşturuldu."

#7
Foto - Dünya devi Türkiye kararını duyurdu! Bahsedilen rakam inanılmaz

Blanco, Türkiye'nin başarılı rüzgar hikayesinde payı olan Nordex Group çalışanlarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye'deki rüzgar enerjisi sektörü genel olarak devletin de oluşturduğu destekleyici politikalarla kısa sürede gelişti. Bu güzel bir başarı öyküsüdür. Türkiye'de karasal rüzgar enerjisi santrali yatırımlarını artıracağız. Önümüzdeki yıl Türkiye'de 1 gigavat rüzgar santrali kurulumu ile 1 milyar avroluk yatırım yapmayı hedefliyoruz." dedi.

#8
Foto - Dünya devi Türkiye kararını duyurdu! Bahsedilen rakam inanılmaz

Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe piyasa lideri olduklarının altını çizen Blanco, şunları kaydetti: "Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu rüzgar enerjisi santrali kulesinin yarısını Türkiye'de üretiyoruz. Türkiye, Avrupa için sadece önemli bir partner değil, bu bağlamda önemli bir piyasa konumunda. Sadece geçen yıl 700 milyon avro değerinde ekipman ürettik. Şu ana kadar 3,5 gigavat seviyesinde santral kurulumu yaptık. Ürettiğimiz ekipmanların çoğunu Avrupa'ya ihraç ettik. İzmir'de bulunan eğitim merkezinde Türkiye ve Avrupa'nın ihtiyaç duyacağı teknik elemanların eğitimini veriyoruz. Bunu geliştirmeyi planlıyoruz." Türkiye'de rüzgar enerjisi kapasite artırma çalışmalarının önceki yıllarda denize yakın yerlerde geliştiğine işaret eden Blanco, yatırımların dağlık ve ülkenin iç bölgelerinde de artacağını öngördüklerini söyledi.

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