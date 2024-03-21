Dünya devi Türkiye kararını duyurdu! Bahsedilen rakam inanılmaz

"Türkiye, bu alanda benzersiz regülasyonlar gerçekleştirdi, teşvikler sağladı. Bu regülasyonlar hem yatırımcının yatırım olanaklarını artırmasına yardımcı oldu hem de iç piyasada üretim için genç ve yetenekli insan gücünün sisteme dahil edilmesini mümkün kıldı. Bunun yanında her geçen gün ülkenin rüzgar enerjisi kurulu gücünde artış yaşandı. Elektrik üretiminde rüzgarın payı arttı. Türkiye her alanda dünyadaki trendleri kolayca adapte edebilen bir sanayi ülkesi. Nüfusu genç ve eğitimli bir ülke, kolay bulunan bir özellik değil. Aynı zamanda girişimciler son yıllarda rüzgar enerjisi için projeler geliştirmeye başladı. Rüzgar sektörü için gerekli elemanlarla, bankalar ve kurumlar arasında da ekosistem başarılı bir şekilde oluşturuldu."