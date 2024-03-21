Dünya devi Türkiye kararını duyurdu! Bahsedilen rakam inanılmaz

Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe piyasa lideri olduklarının altını çizen Blanco, şunları kaydetti: "Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu rüzgar enerjisi santrali kulesinin yarısını Türkiye'de üretiyoruz. Türkiye, Avrupa için sadece önemli bir partner değil, bu bağlamda önemli bir piyasa konumunda. Sadece geçen yıl 700 milyon avro değerinde ekipman ürettik. Şu ana kadar 3,5 gigavat seviyesinde santral kurulumu yaptık. Ürettiğimiz ekipmanların çoğunu Avrupa'ya ihraç ettik. İzmir'de bulunan eğitim merkezinde Türkiye ve Avrupa'nın ihtiyaç duyacağı teknik elemanların eğitimini veriyoruz. Bunu geliştirmeyi planlıyoruz." Türkiye'de rüzgar enerjisi kapasite artırma çalışmalarının önceki yıllarda denize yakın yerlerde geliştiğine işaret eden Blanco, yatırımların dağlık ve ülkenin iç bölgelerinde de artacağını öngördüklerini söyledi.