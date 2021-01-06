Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Her yerden para fışkırdı, idam cezası kararı...

Daha önce Çin Merkez Bankası'nda görevlerde bulunan Lai, ülkenin yolsuzluk soruşturması geçiren üst düzey yetkilileri arasında yer alıyor. Lai'a Nisan 2018’de Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu tarafından soruşturma açılmış, soruşturma Ekim 2018’de tamamlanmıştı. Soruşturmada Lai'in şirkette gelişigüzel operasyonlar yaptığı, devlet malını zimmetine geçirerek rüşvet aldığı, kamu malıyla lüks restoranlarda yemek verdiği ve akrabalarının seyahat giderlerini şirket bütçesinden karşıladığı aktarılmıştı. Normalde yolsuzluk için bu kadar büyük cezalar verilmezken Şi Jinping’in yolsuzluk karşıtı sert tutumu ve Çin Komünist Partisi’nin son yıllardaki değişimiyle birlikte yolsuzluğa verilen cezalar son yıllarda ağırlaştı. Pekin’de yaşayan hukukçu Mo Shaoping’e göre yolsuzluk davalarının çoğu müebbet hapis ile sonuçlanırken ölüm cezası gerçekten çok az uygulanıyor.