Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24 ise, Türkiye’deki seçimlerdeki gelişmeleri “son dakika” olarak duyurdu. “5 milyon genç ilk kez oy kullandı” ifadelerini kullanan France 24, oy kullanma işleminin sona erdiğini, yapılan ilk açıklamaları an be an okuyucularına servis etti.